Alors que Meloni embrasse l’Afrique, l’Europe retient son souffle – POLITICO

Du gros travail à faire

Pour que son plan fonctionne et pour attirer la puissance de feu, l’expertise et les ressources nécessaires, Meloni a besoin du soutien de l’UE. La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, qui pourrait avoir besoin du soutien de Meloni après les élections européennes de juin pour assurer un second mandat, a confirmé qu’elle assisterait au sommet de Rome. Mais comme la France et l’Italie se disputent traditionnellement l’influence en Afrique, la nouvelle initiative de Meloni pourrait déclencher une rivalité au Sahel que l’Italie n’aurait pas les ressources ou l’expertise pour gagner, a déclaré Goretti.

De plus, Meloni a souligné la nécessité d’une approche qui ne soit ni prédatrice ni condescendante, mais qui traite les pays africains comme des partenaires plutôt que comme des cas de charité. Mais la députée d’opposition Quartapelle affirme qu’elle ne voit pas de changement radical par rapport aux pratiques passées dans un plan basé sur des investissements énergétiques qui met l’Italie en conflit avec les objectifs de carbone et de zéro émission nette de l’UE. Pour sa part, Meloni a déclaré que l’Italie financerait le plan en détournant 70 pour cent des 4 milliards d’euros du fonds climatique qu’elle s’est engagé à soutenir la transition verte des pays en développement.

Une autre préoccupation est que la mise en garde de Meloni selon laquelle l’Europe perdrait son approche historiquement condescendante pourrait se traduire par une moindre préoccupation à l’égard des droits de l’homme, et que sa vision globale « positive » pourrait finir par légitimer les régimes autocratiques.

L’année dernière, par exemple, Meloni a préconisé un accord entre la Commission européenne et la Tunisie, le saluant comme un modèle à reproduire dans toute l’Afrique. Mais l’accord avec la Tunisie a rencontré des difficultés en raison des objections à l’envoi de fonds au dirigeant tunisien de plus en plus autocratique ; les arrivées en provenance du pays ont ensuite augmenté. Ce n’est pas la seule expérience récente de dirigeants autoritaires utilisant la migration comme levier (par exemple en Turquie) : selon Goretti, pour avoir un impact positif, l’UE ne doit pas seulement rencontrer les dirigeants d’une région, mais surtout s’engager dans la défense des droits de l’homme et des droits de l’homme. société civile.

Jusqu’à présent, la société civile africaine et les groupes environnementaux ne semblent pas convaincus. Joab Okanda, conseiller climatique principal de Christian Aid en Afrique, a déclaré qu’il espérait que le sommet de Rome aiderait « l’Italie et ses entreprises de combustibles fossiles soutenues par l’État à enfin prendre conscience des dommages qu’elles causent à l’Afrique.

« Il est temps pour l’Afrique de rompre avec les visions stratégiques des acteurs européens des combustibles fossiles, déguisés en projet de développement africain, et de mobiliser l’engagement politique… pour mettre l’Afrique sur la voie de l’autosuffisance et d’une prospérité durable », a déclaré Okanda.

Avec une forte majorité, Meloni devrait rester au gouvernement pendant encore trois ans – ce qui est inhabituel pour la politique italienne – et il est peu probable qu’elle soit troublée par une opposition nationale sérieuse à son projet. La mise en œuvre, cependant, sera probablement une autre affaire : même si elle a fait appel à des idées auprès des ministères, la surveillance reste centralisée auprès de son bureau plutôt qu’auprès du ministère des Affaires étrangères. Et si les transactions énergétiques et commerciales sont faciles à gérer à court terme, le développement est bien plus délicat.

En attendant, même si son plan connaît un certain succès, il est peu probable qu’il réduise la migration à court terme, ce qui signifie que les électeurs, qui ont tendance à avoir peu de patience avec les stratégies à long terme, pourraient perdre confiance dans le plan audacieux de Meloni pour l’Afrique avant qu’il ne porte ses fruits.