Alors que Mehreen Pirzada annule ses fiançailles, Bhavya Bishnoi publie une déclaration demandant aux gens de ne pas répandre de rumeurs à son sujet

L’actrice télougou Mehreen Pirzada a annulé ses fiançailles avec Bhavya Bishnoi, fils du politicien Kuldeep Bishnoi, samedi 3 juillet. L’annonce est intervenue presque quatre mois après leurs fiançailles. Mehreen est allé sur Instagram pour annoncer la nouvelle. Elle a publié une déclaration sur son histoire Instagram où elle a appelé la rupture à l’amiable et qu’elle n’est plus associée à la famille ou aux amis de Bhavya.

Dans son message, elle a clairement indiqué qu’elle ne parlerait plus de cet incident et a également demandé la confidentialité de ses abonnés et des médias.

Le politicien Bhavya Bishnoi a également publié une déclaration sur la rupture des fiançailles avec Mehreen et a allégué que certaines personnes diffusaient de fausses nouvelles sur lui et sa famille. Il a dit qu’il ne doit aucune explication à personne. Il a également déclaré que s’il rencontrait quelqu’un qui répandait des mensonges, il engagerait personnellement une action en justice et tiendrait la personne responsable.

Il a ensuite souhaité lui souhaiter le meilleur pour son avenir. « Je ne souhaite que de l’amour, du bonheur et de l’épanouissement à Mehreen et à sa famille. Je garderai toujours sa famille et ses amis en plus haute estime et chérirai nos expériences heureuses et bénies. Je souhaite également à Mehreen la meilleure des chances pour ses futurs projets et performances », a écrit Bhavya.

Mehreen et Bhavya se sont fiancés le 12 mars à Jaipur avec des proches et des amis présents à la cérémonie.