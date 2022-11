Alors que Matt Hancock s’inscrit pour I’m a Celebrity – les passages de télé-réalité les plus bizarres des députés… y compris l’invité de First Dates

SI vous cherchez à vous démarquer de la foule guindée de Westminster, il y a un moyen sûr de le faire – inscrivez-vous à une émission de téléréalité,

Du moins, c’est ce qu’une légion de politiciens ont décidé de faire au fil des ans, Matt Hancock étant le dernier à monter à bord du navire télévisé.

Matt Hancock est prêt à se rendre dans la jungle australienne pour I’m a Celebrity cette année[/caption]

Nous avons révélé en exclusivité que l’ancien secrétaire à la Santé se rendait en Australie pour la série I’m A Celebrity Get Me Out Of Here de cette année.

Le politicien, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage en ayant une liaison au bureau, sera la 12e star à aller dans la jungle.

Mais à quel point le fait d’apparaître à la télé-réalité a-t-il bien fonctionné pour les politiciens dans le passé ?

Penny Mordaunt – Splash

La leader de la Chambre des communes a fait sensation lorsqu’elle a choisi de montrer son maillot de bain à la télévision nationale.

La députée de 49 ans, qui a récemment jeté son chapeau dans la course à la chefferie conservatrice, est apparue dans l’éphémère série ITV2 Splash! en 2014.

L’objectif du concours était d’apprendre à des célébrités comment plonger comme un professionnel sous l’œil attentif de l’olympien Tom Daley.

Les téléspectateurs sont restés hystériques lorsqu’elle s’est effondrée dans la piscine en essayant d’exécuter une entrée parfaite dans l’eau.

Penny était en compétition contre des célébrités comme Gemma Collins, Perri Kiely et Dan Osborne, et était la 9e personne à être éliminée de la compétition.





Michael Fabricant – Premiers rendez-vous Canal 4 Michael a fait une apparition télévisée digne de mention sur First Dates dans l’espoir de trouver l’amour[/caption] Dans une apparition particulièrement inhabituelle, le député conservateur Michael Fabricant a choisi de participer à l’émission Celebrity First Dates de Channel 4. Il a été rapidement offensé après que son rendez-vous ait plaisanté en disant qu’il avait “emprunté les cheveux de Boris Johnson” pour la nuit. Les choses ont empiré lorsqu’elle lui a dit d’abandonner sa «perruque» et a conduit l’homme de 72 ans à qualifier son rendez-vous de «agressif et désagréable». Michael a également utilisé le programme de Channel 4 pour annoncer qu’il était bisexuel, mais a affirmé qu’il “préférerait vraiment une femme”. Son apparition a conduit Theresa May à plaisanter dans la maison en disant qu’elle n’était pas sûre s’il était la “célébrité ou le rendez-vous”. Malheureusement, Michael n’a pas trouvé l’amour dans la série.

Lembit Opik – Je suis une célébrité

Lembit n’était pas très apprécié de ses camarades de camp, qui ont dit qu’il les avait énervés.[/caption]

En 2010, l’ancien député Lembit Opik s’est rendu dans la jungle pour tenter de se faire connaître après avoir perdu son siège au Parlement.

L’ancien politicien libéral démocrate, 57 ans, n’a pas été un succès auprès de ses camarades de camp, qui n’ont pas apprécié son sens de l’humour.

Après le concours de camarade de spectacle, Nigel Havers a raconté comment Lembit avait eu son « dernier nerf » et a dit qu’il voulait « le tuer ».

Au cours de son passage, Lembit a été mordu par un serpent alors qu’il tentait de réussir un procès d’immunité pendant son séjour en prison dans la jungle.

Il n’a duré que 14 jours dans la jungle, mais a encore les marques de morsures pour le prouver.

Nadine Dorries – Je suis une célébrité

Nadine a fait retirer le whip conservateur pour être allé dans la jungle[/caption]

En 2012, Nadine a décidé de se rendre dans la jungle pendant que la maison était en session – et en conséquence, a fait retirer le whip conservateur.

Elle a été vivement critiquée pour être allée participer au programme au lieu de faire son travail de députée.

Avant d’entrer, elle a déclaré au Sun : “Je fais l’émission parce que 16 millions de personnes la regardent. Si les gens regardent I’m A Celebrity, c’est là que les députés devraient aller. Je ne vais pas là-bas pour contrarier les gens, mais j’ai des opinions.

Mais ce fut une sortie rapide pour la politicienne de 65 ans, qui a dû manger un anus d’autruche, un orteil de chameau et une araignée cuite au four pendant les 12 jours qu’elle y a passés.

Elle est apparue aux côtés de la chanteuse des Pussycat Dolls Ashley Roberts, du boxeur David Haye et de Made in Chelsea Hugo Taylor.

Nadine a ensuite été suspendue du Parlement pour ne pas avoir déclaré les honoraires qu’elle a reçus pour sa participation à l’émission, avant d’être réintégrée en mai 2013.

George Galloway – Célébrité Big Brother

Le politicien a fait semblant d’être un chat pendant son séjour à la Big Brother House[/caption]

L’ancien député a laissé les téléspectateurs déconcertés par ses bouffonneries à la Big Brother House.

L’homme de 68 ans est apparu dans l’émission en 2006 aux côtés de Rula Lenska, Michael Barrymore et Jodie Marsh.

Les fans ont été choqués lorsque le politicien a fait semblant d’être un moggie après avoir demandé à sa colocataire Rula: “Maintenant, voudriez-vous que je sois un chat?”

La scène étrange le vit se mettre à quatre pattes, ronronner et lécher le lait des mains en coupe de Rula.

Il a dit à Davina McCall après le spectacle qu’il était “content” d’avoir fait le spectacle, mais moins après avoir vu des coupures de presse.

Ann Widdecombe – Strictly Come Dancing

On se souvient d’Ann pour son incapacité à danser dans l’émission avec Anton Du Beke[/caption]

Ann Widdecombe, 75 ans, qui parle franchement, s’est rendue au spectacle de danse en 2010 et a été jumelée à Anton Du Beke.

Étonnamment, elle a rencontré un succès auprès des fans et a duré dix semaines dans la série BBC1.

Les téléspectateurs ont eu droit à des semaines où les politiciens tournoyaient sur la piste de danse alors qu’elle ne maîtrisait aucune compétence en danse.

Ann est même revenue en 2018 pour le spécial de Noël où il semblait qu’elle était toujours désespérément déconnectée du dancefloor.

Elle a été surnommée l’une des pires danseuses de tous les temps dans Strictly Come Dancing… mais a été saluée pour ses routines hilarantes.

Edwina Currie – Je suis une célébrité

Edwina n’était pas du genre à éviter les disputes lorsqu’elle était dans le camp[/caption]

La députée controversée Edwina Currie a fait sensation pendant son séjour dans la jungle en 2014.

Elle s’est rapidement disputée avec d’autres candidats, dont Kendra Wilkinson qui lui a dit de “f *** off”.

La personnalité optimiste de la femme de 76 ans a semblé bien plaire aux téléspectateurs et elle a terminé quatrième de sa série.

Le passage du politicien travailliste dans la brousse australienne est survenu après des apparitions dans Strictly Come Dancing et Come Dine With Me.

Edwina a été forcée de démissionner du Cabinet en 1988 suite à une controverse sur la salmonelle dans les œufs.

Ed Balls – Strictly Come Dancing

L’ancien chancelier de l’ombre Ed Balls a gagné des légions de fans pour ses routines hilarantes sur la compétition.

Les fans étaient ravis quand lui et sa partenaire Katya Jones ont dansé sur le hit viral Gangnam Style.

Ses routines amusantes l’ont gardé dans la série pendant dix semaines et sont depuis inoubliables pour les fans de Strictly Come Dancing.

Depuis le spectacle, il a admis qu’il aurait été victime de la malédiction infâme s’il avait été un peu plus jeune.

Il a déclaré: «Il y a définitivement une malédiction Strictly, année après année. Heureusement, il y a une limite d’âge et j’étais bien au-dessus de l’âge.

“Le point de vue d’Yvette était toujours quand on lui posait la question ‘Dans ses rêves’. J’ai bien peur que ce soit là. Le père de Katya et moi avions le même âge.