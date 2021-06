Alors que Matt Hancock nous a parlé des règles de Covid, il a prélevé des échantillons de salive de Gina

IL défie l’idée que Matt Hancock n’a pas été limogé sur-le-champ.

Dès que The Sun a dévoilé l’histoire du mépris effronté du secrétaire à la Santé pour les lois draconiennes qu’il a conçues, Boris aurait dû le larguer.

Les images de lui faisant le bouche-à-bouche à Gina Coladangelo datent du 6 mai, lorsque les réglementations de santé publique interdisaient explicitement aux couples de vivre séparément de se rencontrer à moins qu’ils ne soient bouillonnés. Crédit : LE SOLEIL

À l’instant où le Premier ministre a vu la preuve que Hancock pensait que les règles qu’il avait établies n’étaient que pour les petites gens, le sleazeball à deux visages aurait dû être renvoyé.

Au moment où Matt a été surpris en train de s’embrasser et de tripoter Gina Coladangelo – un vieux copain d’Oxford qu’il a mis sur la masse salariale financée par les contribuables – on aurait dû lui dire de vider son bureau.

La seule exception était si le rassemblement était « essentiel » pour le travail. Et même les excuses mitigées et tièdes du secrétaire à la Santé – « J’accepte que j’aie enfreint les directives de distanciation sociale » étaient les plus qu’il a avouées – n’a pas tenté de prétendre que sa main caressait les fesses de Mme Coladangelo à des fins de travail essentiel.

Mais pourquoi ne l’as-tu pas eu plus tôt, Boris ? Il ne s’agissait pas de moralité sexuelle, bien que Hancock et son assistant aient tous deux un conjoint et trois enfants.

Il ne s’agissait pas d’un autre politicien pris avec son pantalon métaphorique baissé.

Il ne s’agissait pas de Matt Hancock trahissant sa femme et ses enfants, dont je soupçonne qu’ils se souviendront de la piqûre de ces jours pour le reste de leur vie.

Il s’agissait de Matt Hancock ignorant les règles qu’il avait conçues, promues et approuvées. Il s’agissait de Matt Hancock trahissant ce pays.

Il s'agissait de Matt Hancock ignorant les règles qu'il avait conçues, promues et approuvées

Matt Hancock se révèle être un hypocrite aux proportions époustouflantes

Il s’agissait du principal architecte du verrouillage révélant qu’il y avait un ensemble de règles pour les paysans et un autre ensemble de règles pour l’élite du parti. Ça puait. Et c’était mal. Et les doubles standards étaient impardonnables.

Matt Hancock se révèle être un hypocrite aux proportions époustouflantes. À quel point Hancock était pieux dans son plaidoyer en faveur du verrouillage, à quel point les transgresseurs qui ont été surpris à enfreindre les règles sont cinglants !

« Il a pris la bonne décision de démissionner », a minaudé Hancock lorsque le professeur Neil Ferguson a rompu le verrouillage pour rencontrer son amant marié, l’avertissant sombrement,

« C’est l’affaire de la police » si l’universitaire doit être poursuivi. Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que les règles de distanciation sociale sont là pour tout le monde »,

Hancock a braillé lorsque le médecin-chef de l’Écosse a été surpris en train de se promener dans le pays enfreignant les règles de verrouillage. Il y a quelque chose qui approche de la vraie fureur dans ce pays maintenant. Parce que nous avons suivi les règles. Et pour beaucoup, ces règles étaient déchirantes.

Les enfants adultes qui ne pouvaient pas embrasser leurs parents confus et âgés dans les maisons de soins. Les endeuillés au cœur brisé qui ne pouvaient pas se toucher lors des funérailles d’un être cher. Les familles étaient séparées.

Les enfants qui ont été tenus à la maison de l’école. Les jeunes privés de tout ce qu’il y a de joyeux dans ces années éphémères. Les entreprises saines qui ont été fermées et pourraient bien ne jamais rouvrir. Et Hancock travaillait toujours ?

Gina avec son mari Oliver Crédit : Richard Pohle – The Times

Es-tu complètement fou, Boris ? Vous manquez totalement de quelque chose qui ressemble à une boussole morale, voire à une colonne vertébrale ? Êtes-vous si pitoyablement faible, si dépourvu de jugement et si dépourvu de tout bon vieux bon sens britannique ?

Ne vous laissez pas berner par les sondages optimistes qui nous disent que Boris est bien-aimé – l’hypocrisie apocalyptique de Hancock et le fait étonnant qu’il s’accrochait à son travail par ses ongles cassés ont causé des dommages irréparables à ce premier ministre, à ce gouvernement et à ce pays.

J’ai entendu pour la première fois le terme « élite du parti » dans l’ancienne Union soviétique. Je l’ai entendu plus tard en République populaire de Chine. Une élite du parti est une classe de gros bonnets arrogants qui essuient les pieds sur les petites gens, généralement dans un État policier à parti unique.

Mais maintenant, nous avons une élite de parti au Royaume-Uni. Parce qu’il y a une loi pour eux et une loi pour nous.

Comment Michael Gove peut-il regarder la finale de la Ligue des champions au Portugal sans s’isoler ? Parce que Gove était sur un «programme pilote» qui lui permettait de tester quotidiennement plutôt que de s’isoler.

Pourquoi tant de ministres conservateurs – Hancock, Nadhim Zahawi, encore Gove – dans les zones VIP de Wembley pour l’Angleterre contre l’Écosse, alors que le fan de football ordinaire regardait depuis chez lui ? Les doubles standards sont partout.

Après la pantomime pathétique habituelle de Boris se cognant les coudes avec ses invités au sommet du G7, ces dirigeants mondiaux se sont mêlés sans masques et se sont distanciés socialement à Cornwall dès que les caméras n’étaient pas là.

« Est-ce que Cornwall était exempté ? » a ri un fonctionnaire du gouvernement, qui était présent au sommet du G7. « Il n’y avait pas de respect des règles. »

L’élite du parti peut faire ce qu’elle veut dans la Grande-Bretagne de Boris Johnson. Nous suivons les règles pendant qu’ils les plient dans n’importe quelle forme qu’ils trouvent confortable.

On s’y habitue maintenant. Mais l’hypocrisie gratuite et téméraire d’un membre de l’élite du parti est unique en son genre.

En février, Hancock a annoncé une nouvelle loi qui vous ferait dix ans de prison si vous mentiez pour éviter la quarantaine. Dix ans!

Dix ans, c’est ce que vous obtenez pour le toilettage d’enfants, la possession d’armes à feu et les attentats à la pudeur. Dix ans, c’est plus que la peine moyenne pour un viol.

Mais pendant que Hancock nous faisait la leçon sur les règles strictes de Covid et nous menaçait de prison, il prenait un échantillon de salive de la charmante Gina Coladangelo.

Lorsqu’il nous disait de prendre nos distances sociales de manière responsable, il explorait la topographie luxuriante de ses fesses. Passez le désinfectant pour les mains, monsieur le ministre ! Et le sac de malade. S’ils font du bon travail, alors l’histoire récente suggère que nous pouvons tolérer des politiciens libertins d’une manière qui aurait été impensable dans le passé.

Mme Hancock – la Martha qui souffre depuis longtemps et humiliée – peut décider si elle veut pardonner à son mari de l'avoir larguée

Nous pouvons détourner le regard des histoires de filles nées hors mariage, de maîtresses et d’épouses larguées qui sont échangées contre des modèles plus jeunes. Ce avec quoi nous ne pouvons pas vivre, c’est l’hypocrisie grossière et puante. Ce avec quoi nous ne pouvons pas vivre, c’est l’homme qui est personnellement responsable de la santé de la nation agissant comme si aucune des règles ne s’appliquait à lui.

Mme Hancock – la Martha qui souffre depuis longtemps et humilie – peut décider si elle veut pardonner à son mari de l’avoir larguée. Ce pays ne lui pardonnera jamais. Hancock a insulté les sacrifices qui ont été faits et tourné en dérision toutes les souffrances endurées.

En restant à ses côtés, Boris avait l’air ridicule. Les transgressions de Hancock sont comparées à celles de Dominic Cummings, l’ancien conseiller du Premier ministre qui s’est rendu à Durham pour tester sa vue.

Mais malgré toute son influence de type Yoda sur Luke Skywalker du Premier ministre, Cummings était un garçon de coulisse. C’est Hancock qui a essuyé une larme pour Piers et Susanna dans Good Morning Britain lorsque les premiers vaccins sont arrivés.

C’est Hancock qui a saisi toutes les occasions pour agiter un doigt face à notre nation fatiguée et meurtrie. C’est Hancock qui a minaudé : « Nous devrions tous faire attention. L’extérieur est plus sûr qu’à l’intérieur.

C’est Hancock qui nous a harangués, qui nous a sermonnés, qui a bourdonné dans toute son insupportable, lissage, pieuse pharisaïsme, qui a affirmé que tout prix vaut la peine d’être payé pour vaincre cette pandémie mondiale.

C’est Hancock, l’ayatollah fanatique du confinement, qui a insisté sur le fait que la grande montagne de misère construite sur le sacrifice de la nation était totalement nécessaire. Mais pas pour lui.

Il était impensable qu’il conserve son poste. Tant de gens sont morts. Tant de gens ont tellement abandonné. Tant de gens ont été tenus à l’écart des personnes et des lieux qui font que la vie vaut la peine d’être vécue.

Tant de moments ont été perdus qui ne peuvent pas être regagnés. Tant de choses ont été perdues ; tellement nié. Les enfants qui n’ont jamais pu dire au revoir quand ils ont quitté l’école. Les hommes et les femmes qui travaillent dur et qui ont vu leurs moyens de subsistance saccagés par les lois de Hancock.

Les êtres chers séparés dans les derniers instants de la vie. Tous les malades et les craintifs sur la plus longue liste d’attente de l’histoire du NHS. Hancock a souillé le souvenir de tout cela.

L’homme est une honte, et il est une honte. Il empile le manque de respect sur le désespoir. Il vous a dit, vous et moi, que nous ne pouvions pas embrasser nos proches, alors qu’il bavardait avec l’aide avenante et faisait en sorte que le contribuable couvre son salaire.

Le groupe Covid-19 Bereved Families for Justice a déclaré que Hancock embrassant son assistant endommagerait les messages du gouvernement sur le virus. Mais c’est pire que cela.

Après Hancock – maintenant il a enfin démissionné – je ne vois pas pourquoi nous devrions écouter un seul mot que ces conservateurs nous disent sur le coronavirus.

Nous ne voulons pas d’une élite partisane dans ce pays. Nous ne voulons pas de dirigeants qui pensent qu’il y a une loi pour nous et une loi pour eux.

« Le Premier ministre a accepté les excuses du secrétaire à la Santé et considère l’affaire close », a déclaré une déclaration de Downing Street d’une stupidité stupéfiante.

Non, Boris. Vous êtes sur le point d’apprendre que ce n’est pas vous qui décidez quand cette affaire est close.

C’est le peuple britannique. Écoutez-les rugir, Boris : « Je n’avais même pas le droit d’embrasser mon père mourant à cause de Hancock », a déclaré une voix en colère et incrédule sur les réseaux sociaux. «Je le déteste», a déclaré une mariée qui a vu son grand jour sans cesse reporté et diminué.

Le fils en deuil qui a dû laisser son père mourir sans le retenir. Les employés du NHS qui risquent leur vie pour protéger les étrangers.

Tous ces brillants scientifiques qui ont mis au point le vaccin, tous les volontaires qui ont donné de leur temps pour notre déploiement qui bat le monde.

Tous ceux qui sont morts, et tous ceux qui se réveillent au milieu de la nuit, s’inquiètent de savoir comment ils vont payer leurs factures, et tous ceux dont la vie a changé.

Matt Hancock a craché sur chacun d’eux, Boris.