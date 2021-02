MANCHESTER, Angleterre – Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Jose Mourinho. Le manager de Tottenham Hotspur peut toujours prétendre être le dernier entraîneur à organiser une victoire contre Manchester City de Pep Guardiola, bien que cette distinction n’ait peut-être pas fourni beaucoup de consolation alors que les Spurs sont retournés à Londres après une défaite 3-0 contre les leaders de la Premier League en fuite. Samedi.

Mais alors que Tottenham est maintenant confronté à une bataille pour terminer dans le top quatre cette saison après avoir subi sa quatrième défaite en cinq matches de championnat, le souvenir de cette victoire 2-0 à domicile contre City en novembre dernier offre au moins à Mourinho le droit de dire qu’il est toujours sait battre les meilleurs. Malheureusement pour Mourinho, c’est ce qu’est devenue sa rivalité avec Guardiola: un souvenir qui s’estompe. Alors que Guardiola remporte des trophées et bat des records, puis menace de tout répéter à City, Mourinho est enfermé dans une bataille contre lui-même pour prouver qu’il n’est pas l’homme d’hier. Des victoires comme celle de novembre dernier comptent toujours pour Mourinho.

S’il bat son ancien rival lors de la finale de la Coupe Carabao en avril (sa victoire 1-0 avec Manchester United en octobre 2016 reste la dernière fois que Guardiola a été éliminé de la compétition), Mourinho méritera de célébrer un autre trophée, mais celui- time Special One ne se rapproche pas lorsque les plus gros prix sont distribués de nos jours, et la Coupe Carabao pourrait être aussi bonne que possible.

Guardiola a remporté ce trophée particulier au cours de chacune des trois dernières saisons. Il y a deux ans, c’était la première étape d’un triplé national et City est sur le point de le refaire cette année. Ils peuvent même gagner la Ligue des champions aussi. Et après avoir remporté une 16e victoire consécutive toutes compétitions confondues avec cette victoire contre les Spurs, qui peut sérieusement parier contre City en balayant le tableau cette saison?

Mais c’est la route scintillante qui nous attend: des trophées et une histoire qui se cachent à chaque tournant.

Il fut un temps où Mourinho était sur une voie similaire lors de son premier passage à Chelsea puis à l’Internazionale, mais il s’agit maintenant de Guardiola. Il s’agissait de la 25e rencontre entre les deux hommes toutes compétitions confondues pour tous les clubs, et Guardiola en a remporté 11 par rapport aux sept de Mourinho, les sept autres finissant. Pour l’amour de Mourinho, ne parlons pas du nombre de trophées.

À l’Etihad samedi, l’équipe de Mourinho a été dominée du début à la fin – à l’exception de la 14e minute lorsque Harry Kane a envoyé un coup franc contre la barre transversale de la ville – et l’équipe locale aurait pu gagner par une plus grande marge.

« Une équipe fraîche contre une équipe très fatiguée », a déclaré Mourinho après le match. « Mais une équipe qui a très bien commencé le match.

« Je suis très, très content de l’attitude des joueurs. J’avais des gars sur le terrain qui ont joué deux heures il y a quelques jours et ils ont tout donné. »

Mourinho a au moins montré de l’ambition avec sa formation de départ, en sélectionnant hardiment quatre attaquants à Kane, Erik Lamela, Son Heung-Min et Lucas Moura, mais cela n’a fait aucune différence. Lui et son équipe n’avaient toujours pas de réponse aux vagues d’attaques de City alors qu’Ilkay Gundogan a de nouveau marqué deux fois, après en avoir frappé deux à Liverpool la semaine dernière, après le premier match de Rodri sur penalty.

La rivalité entre Pep Guardiola et Jose Mourinho a commencé à vraiment basculer en faveur du manager de Manchester City. Getty

Mais il n’y a jamais eu la moindre allusion à une répétition de la victoire au stade Tottenham Hotspur, lorsque l’équipe de Mourinho est arrivée en tête avec 20 points en neuf matchs. Ils ont depuis pris 16 points sur 42 possibles, passant à la huitième place dans le processus.

Quant à City, ils ont remporté 13 des 15 matchs de championnat et fait match nul deux depuis leur défaite aux Spurs. À l’époque, ils n’étaient que 11e, mais ils occupent désormais la première place, à sept points d’avance sur Leicester City, deuxième, avec un match en cours contre l’équipe de Brendan Rodgers. Manchester United peut réduire l’écart à cinq points en gagnant à West Bromwich Albion dimanche, mais City joue son match en main à Everton mercredi et une victoire à Goodison Park marquera sûrement la fin de la course au titre de cette saison.

Le souci du peloton de chasseurs est que City était si à l’aise pour gagner ce match – à la fois en avant et en défensive. Ils n’ont pas eu besoin de passer à la vitesse supérieure pour réclamer les trois points et la victoire a été obtenue sans Kevin De Bruyne, blessé, et avec Ruben Dias et Sergio Aguero juste assez en forme pour prendre une place sur le banc des remplaçants.

Le premier but de City est venu du point de penalty à la 22e minute, lorsque Rodri a marqué 1-0 après que Pierre-Emile Hojbjerg ait commis une faute sur Gundogan.

« Un penalty moderne », a déclaré Mourinho. « Un penalty moderne est celui où même si vous touchez avec un clou, cela peut être un penalty. »

Davinson Sanchez a refusé à City une seconde à la 42e minute avec un blocage de la ligne de but du tir à bout portant de Gundogan, mais ce dernier était sur la feuille de match au début de la seconde période lorsqu’il a battu Hugo Lloris avec une frappe du pied gauche apprivoisée. Le deuxième match de Gundogan à la 66e minute a été exceptionnel – l’international allemand a contrôlé un long dégagement du gardien Ederson avant de battre Sanchez et de marquer ensuite Lloris.

Le jeu a été gagné à ce moment-là et la course au titre a un sentiment similaire d’inévitabilité. City pourrait perdre à nouveau avant la fin de la saison, mais il est difficile de les voir perdre sept ou huit points.

City et Guardiola continuent leur marche, mais Mourinho et les Spurs boitent. Le patron des Spurs n’a pas grand-chose à sourire en ce moment – à part être le dernier homme à battre Guardiola.