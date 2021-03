LIVERPOOL, Angleterre – C’est un témoignage des réalisations de Manchester City sous Pep Guardiola que faire l’histoire est devenu si routinier qu’il semble à peine s’enregistrer. Mais après avoir battu Everton 2-0 à Goodison Park samedi pour sceller une place en demi-finale de la FA Cup, City est aussi bon que trois victoires sur un autre triplé national.

Ils l’ont laissé tard contre l’équipe de Carlo Ancelotti, la tête d’Ilkay Gundogan à la 84e minute brisant l’impasse avant que le remplaçant Kevin De Bruyne ne double l’avantage six minutes plus tard, mais le résultat final était ce que nous attendions de cette équipe de City: une victoire.

Dans les compétitions de coupe cette saison, City en a remporté 15 et fait match nul sur l’un de ses 16 matchs nuls, le tirage au sort venant d’un match de groupe insignifiant de la Ligue des champions contre le FC Porto. Et ces derniers mois, ils ont remporté 25 de leurs 26 derniers matchs toutes compétitions confondues, le seul blip étant une défaite 2-0 contre Manchester United plus tôt ce mois-ci.

La défaite à domicile contre United a au moins montré que City peut être battue les jours de repos, mais ces jours ont tendance à se produire aussi rarement que la comète de Halley, donc nous attendons peut-être un moment pour le prochain. C’est pourquoi il y a maintenant un sentiment d’inévitabilité dans leur quête des trois trophées nationaux. Lorsque City a remporté les trois – Premier League, FA Cup et Carabao Cup – en 2019, c’était la première fois que cela était fait dans l’histoire du football anglais et cela a été à juste titre salué comme une réalisation unique. Mais nous y sommes, deux ans plus tard, et ils sont prêts à recommencer.

Avec City toujours en vie en Ligue des champions et prêt à affronter le Borussia Dortmund en quarts de finale le mois prochain, ils pourraient même faire mieux et réussir un quadruple, ce qui éclipserait définitivement le triple historique de United Champions League-Premier League-FA Cup en 1999. Mais si le chemin vers la gloire de la Ligue des champions est bloqué par la formidable présence du Bayern Munich ou du Paris Saint-Germain en demi-finale, le chemin de la gloire nationale est moins hasardeux.

Avec une avance de 14 points sur United (qui a disputé un match de moins) en Premier League, il faudra un effondrement sans précédent de City pour que les hommes de Guardiola passent à côté d’un troisième titre en quatre saisons, de sorte que le succès est tout sauf garanti. Dans la Coupe Carabao, Tottenham Hotspur de Jose Mourinho pourrait choquer City en finale le mois prochain, mais pas si la forme récente est quelque chose à dire. Et en FA Cup, bien que Chelsea, United et Leicester City puissent encore contrecarrer City, la réalité est que l’équipe de Guardiola serait la favorite pour les battre tous s’ils les affrontaient en demi-finale ou en finale. Southampton, qui a battu Bournemouth samedi pour se qualifier pour les demi-finales, ne devrait pas non plus arrêter la charge de City.

Manchester City a battu Everton 2-0 samedi pour passer aux quarts de finale de la FA Cup. Laurence Griffiths – La FA / La FA via Getty Images

C’était la manière de gagner de City à Everton qui était l’avertissement le plus inquiétant pour ces clubs encore debout en FA Cup.

L’équipe d’Ancelotti, qui tentait désespérément de remporter le premier trophée majeur du club depuis la levée de la FA Cup en 1995, a poussé City jusqu’au bout à Goodison. Ils sont restés fermes à l’arrière, le gardien de troisième choix Joao Virginia et le défenseur central Ben Godfrey particulièrement impressionnants. Au milieu de terrain, Allan a connu une bagarre meurtrière avec Fernandinho tandis que Dominic Calvert-Lewin et Richarlison ont rendu la vie difficile aux défenseurs centraux de City Ruben Dias et Aymeric Laporte. Mais malgré leurs efforts, Everton n’a pas pu tester le gardien de City Zack Steffen, remplaçant Ederson de premier choix, suffisamment pour marquer un jour où les joueurs de Guardiola manquaient de leur maîtrise habituelle.

La profondeur de qualité de City est la raison pour laquelle ils se rapprochent d’une répétition des aigus. Alors que le match se dirigeait vers les prolongations, Guardiola a pu faire appel à De Bruyne et Riyad Mahrez depuis le banc et Everton a finalement succombé lorsque Gundogan a marqué le match d’ouverture après que le tir de Laporte ait été basculé sur la barre par Virginia. Lorsque De Bruyne a porté le score à 2-0 peu de temps après, cela a assuré un score qui ne reflétait pas l’équilibre du match, mais c’est une mesure de la capacité de City en ce sens qu’ils ont pu absorber la pression et gagner le match nul tardivement.

« Ce fut un match vraiment difficile », a déclaré Guardiola. « Nous avons vu l’engagement d’Everton, à quel point ils étaient concentrés et ils ont défendu de manière très agressive, mais nous n’avons rien concédé, nous avons été patients. C’était l’un des matchs les plus difficiles que nous ayons disputés ces quatre derniers mois. »

Guardiola a raison, c’était un match extrêmement difficile pour City, mais malgré le défi, ils l’ont quand même surmonté pour gagner. C’est ce que fait cette équipe de City, semaine après semaine, donc il devient impossible de voir qui que ce soit les arrêter en Angleterre.

Le Bayern ou le PSG peuvent s’avérer être des objets immuables en Ligue des champions, mais City a remporté six des neuf derniers trophées nationaux disputés, et pour le moment, il ne semble y avoir qu’un seul gagnant en Angleterre, dans chaque compétition, à savoir Manchester City.