Alors que Malia Obama fête ses 23 ans, rencontrez son petit ami Rory Farquharson et son collègue de Harvard

Les deux filles de l’ancien premier couple américain Barack et Michelle Obama, Malia et Sasha Obama, ont toujours réussi à gérer l’examen médiatique autour d’elles d’une manière très digne et intelligente, à la fois pendant et après la course présidentielle de leur père. Mais malgré tout cela, on ne peut nier qu’il y a toujours un niveau important d’intérêt du public pour les deux jeunes femmes. Et cela s’étend également à certaines des personnes qui leur sont liées, à leur famille élargie ou à leurs amis. Malia Obama, la première-née de l’ancien président qui aura 23 ans le 4 juillet, entretient une relation stable avec le Britannique Rory Farquharson depuis 2017.

Malia Obama et Rory Farquharson ont été aperçus ensemble pour la première fois en 2017 lors d’un match de football américain entre Harvard et Yale. Il est étudiant britannique à Harvard avec Malia et est issu d’une famille aisée. Son père est Charles Farquharson qui est le PDG d’Insight Investment Management Limited, une société basée à Londres et sa mère, Catherine est une comptable qui travaille à Upper Tribunal à Londres. La famille Farquharson possède une maison de six chambres de 2,2 millions de dollars à Woodbridge, dans le Suffolk.

Rory est un ancien joueur de rugby et a également été photographié aux côtés du prince Harry dans une vidéo de rugby en 2015. Né le 18 juillet 1998, Rory a grandi dans le sport et faisait également partie de son équipe de rugby et de golf au lycée. Jeune populaire à l’école, il a également été préfet en chef entre 2015 et 2016. Il a rejoint Harvard en 2017 où il étudie le droit. C’est là qu’il rencontre Malia et le duo est ensemble depuis. Il sera diplômé en 2021.

Malia et Rory ont été aperçus à plusieurs reprises dans et autour de New York au cours des deux dernières années et ont également assisté à des concerts de musique à Paris et ont également été aperçus avec la mère de Malia Michelle Obama et sa sœur Sasha. Au début de la pandémie l’année dernière, Rory aurait été mis en quarantaine avec les Obama alors qu’il ne pouvait pas retourner à Londres en raison des restrictions liées à la pandémie.

