Alors que Macron perd son éclat chez lui, une visite harmonieuse aux États-Unis est “régénératrice”

Lors du déjeuner différé, M. Macron a également remercié les États-Unis pour leur “engagement et leur investissement sans égal” pour soutenir le peuple ukrainien à l’approche de l’hiver. De la part du principal partisan de l’« autonomie stratégique » européenne, une idée qui a parfois contrarié l’administration Biden, cela a semblé être une approbation particulièrement généreuse du rôle vital de l’Amérique en Europe.

De la guerre, M. Macron s’est tourné vers la politique intérieure, constatant ce qu’il a appelé la “résurgence du racisme et des discours de haine” dans les sociétés occidentales. Il a remercié les États-Unis de s’être détournés des “démagogues”.

Dans tous ses va-et-vient, M. Macron n’a jamais faibli sur une chose : l’importance centrale de la lutte contre les nationalismes d’extrême droite et l’engagement français envers l’Union européenne, rempart de la démocratie et des libertés d’après-guerre sur le continent. Alors que les États-Unis se tournaient vers l’ancien président Donald Trump et la Grande-Bretagne vers le Brexit, il s’est tenu deux fois entre la France et une victoire du parti d’extrême droite du Rassemblement national de Marine Le Pen.

C’était particulièrement important pour M. Biden, qui aime à dire que le monde est à un point de bascule entre la démocratie et l’autocratie montante.

Pendant son séjour à la Nouvelle-Orléans, M. Macron a rencontré Elon Musk. Des responsables ont déclaré que la réunion, qui ne figurait pas à son ordre du jour officiel, avait eu lieu à la demande de M. Musk, que M. Macron a rencontré deux fois alors qu’il était ministre de l’Économie entre 2014 et 2016, mais jamais auparavant en tant que président.

M. Macron a déclaré dans un tweet : “Conformément à notre ambition de devenir neutre en carbone et de réindustrialiser la France et l’Europe, j’ai parlé aujourd’hui avec Elon Musk de futurs projets industriels verts, notamment la fabrication de voitures électriques en Europe et de batteries”.

Vendredi soir, M. Macron a prononcé un discours au New Orleans Museum of Art, dans lequel il a dit se sentir de retour chez lui. “Il y a ce que j’appellerais une étrangeté familière dans cette ville”, a-t-il déclaré, ajoutant que “notre langue et notre histoire sont ici”.