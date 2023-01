Alors que Lula devient président du Brésil, Bolsonaro s’enfuit en Floride

M. Moraes a joué un rôle actif dans l’élection, suspendant les comptes de médias sociaux de nombreux partisans de M. Bolsonaro et accordant à M. Lula plus de temps de télévision en raison de déclarations trompeuses dans les publicités politiques de M. Bolsonaro. M. Moraes a déclaré qu’il devait agir pour contrer les positions antidémocratiques de M. Bolsonaro et de ses partisans. Certains experts juridiques craignent qu’il ait abusé de son pouvoir, agissant souvent unilatéralement d’une manière qui va bien au-delà de celle d’un juge typique de la Cour suprême.

Pourtant, M. Bolsonaro a fait l’objet de nombreuses critiques, tant à droite qu’à gauche, pour sa réponse à sa défaite électorale. Après avoir laissé entendre pendant des mois qu’il contesterait toute perte – en enflammant ses partisans et en inquiétant ses détracteurs – il s’est plutôt tu, refusant de reconnaître publiquement la victoire de M. Lula. Son administration a effectué la transition alors qu’il s’éloignait des projecteurs et de bon nombre de ses fonctions officielles.

Samedi soir, dans son discours de départ à la nation, même son vice-président, Hamilton Mourão, un ancien général, a clairement exprimé son point de vue sur les derniers moments de M. Bolsonaro en tant que président.

“Les dirigeants qui devraient rassurer et unir la nation autour d’un projet pour le pays ont laissé leur silence ou leur protagonisme inopportun et nuisible créer un climat de chaos et de désintégration sociale”, a déclaré M. Mourão.