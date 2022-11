Alors que l’Ukraine s’effondre, la vie s’aggrave dans les zones occupées

Un autre groupe de familles a déclaré avoir décidé de quitter son village de Chervonoblahodatne, à l’est de la région de Kherson, lorsque des membres tchétchènes de la Garde nationale russe l’avaient occupé une semaine plus tôt.

“Ils ont emménagé dans des maisons vides”, a déclaré Lyudmyla, 40 ans. Les troupes ont installé des points de contrôle et ont commencé à fouiller les habitants, et des tirs et des bombardements ont commencé, a-t-elle déclaré. “Vous ne pouviez pas sortir à cause des tirs.”

Les troupes russes ont de plus en plus cherché refuge dans des zones résidentielles et des maisons privées à travers la région ainsi que dans la ville assiégée de Kherson alors que les forces ukrainiennes ont pris pour cible les écoles et les bâtiments administratifs qu’ils avaient utilisés comme bases. Beaucoup de ceux qui fuyaient se sont plaints que les troupes russes utilisaient des civils comme couverture contre les tirs ukrainiens, ou même qu’elles effectuaient elles-mêmes les bombardements sur des villages, puis en imputaient la responsabilité à l’armée ukrainienne.

Quelques-uns ont même dit qu’ils saluaient le bombardement de plus en plus intense des positions russes par les forces ukrainiennes.

Au milieu de la confusion et des informations contradictoires, la plupart ont déclaré avoir l’impression que sous la pression des Ukrainiens, les troupes russes se retiraient dans la région de Kherson, territoire que la Russie occupe depuis le printemps.

“Ils ne font pas que partir, ils s’enfuient”, a déclaré Vladimir, 38 ans, un maçon de la ville de Kherson, avec un sourire.

Dans la ville même, les autorités russes ont évacué tous les membres de la police et de la garde nationale, ainsi que les personnes qui travaillaient pour l’administration russe, a-t-il précisé.