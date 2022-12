Alors que l’Ukraine se prépare pour une deuxième année de guerre, la perspective d’une impasse se profile

À certains égards, la guerre devient une guerre qui dépend des munitions et des fournitures – deux besoins fondamentaux qui peuvent faire ou défaire l’un ou l’autre côté.

“Il s’agit de plus en plus d’une compétition entre la base industrielle occidentale et la base industrielle russe, avec l’aide des Iraniens, des Nord-Coréens et de quelques autres pays”, a déclaré Seth G. Jones, vice-président senior du Center for Strategic and International Studies. .

Avec l’arrivée de M. Zelensky à Washington, l’administration Biden est sur le point d’offrir un nouveau paquet d’armes de 1,8 milliard de dollars qui enverrait une batterie de défense aérienne Patriot en Ukraine, ainsi que des munitions à guidage de précision pour les avions de chasse et d’autres armes, ont déclaré de hauts responsables de l’administration. Depuis le début de la guerre en février, les États-Unis ont envoyé plus de 20 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.

Le package présenté mercredi comprendra pour la première fois des batteries de défense aérienne et des bombes à guidage de précision. Mais encore plus d’armements pour les unités terrestres seront nécessaires pour éviter une impasse dans les mois à venir, selon les législateurs et les experts extérieurs.