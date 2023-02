Alors que l’Ukraine se prépare à une offensive russe majeure, ses “chasseurs de drones” se battent pour défendre ses villes

Ils surveillent silencieusement les principales villes ukrainiennes – les soldats qui se font appeler les “chasseurs de drones”.

Cette semaine, CBC News a été autorisé à accéder au système de défense aérienne à courte portée de l’armée ukrainienne à l’extérieur de Kyiv. Le système a été assemblé pour abattre des avions volant à basse altitude ciblant les centres de population ukrainiens – la plupart étant des drones kamikazes de fabrication iranienne remplis d’explosifs.

Le système est toujours en état d’alerte, mais les soldats qui surveillent les attaques de drones sont particulièrement vigilants maintenant que l’Ukraine se prépare à ce que les experts de la défense et les dirigeants du pays avertissent qu’il s’agit d’une nouvelle offensive russe se rassemblant à l’Est.

Il y a des mois, l’Ukraine a supplié ses alliés de l’aider à contrer la menace des essaims de drones. Maintenant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en tournée européenne pour demander un kit de défense plus grand et meilleur – pas seulement des chars mais des avions de chasse.

REGARDER | Un chasseur de drones parcourt le ciel à l’extérieur de Kyiv : Les “chasseurs de drones” en état d’alerte alors que l’Ukraine espère des avions de chasse Les défenses aériennes ukrainiennes à courte portée, également connues sous le nom de “chasseurs de drones”, sont en état d’alerte élevée contre les drones volant à basse altitude attaquant des infrastructures critiques. Mais le pays affirme avoir un besoin urgent d’avions de chasse alors que les attaques russes se multiplient dans l’est du pays.

Les chasseurs de drones opèrent en équipes mobiles, reliées entre elles par des radars et des postes de commandement. Ils sont souvent appelés à se battre dans l’obscurité.

Les civils ukrainiens ont pris l’habitude d’appeler les drones Shahed-136 en forme de triangle les “tondeuses à gazon de la mort” à cause du bourdonnement qu’ils émettent.

L’avion téléguidé a une envergure de 2,5 mètres et est rempli d’une charge explosive de 50 kilogrammes. Ce sont des machines bruyantes, lourdes et lentes qui sont facilement attrapées à la lumière du jour – de sorte que leurs opérateurs russes volent désormais principalement entre minuit et l’aube.

Leurs missions à sens unique sont le genre d’attaques qui détruisent les infrastructures civiles. L’automne dernier, ils ont semé la terreur chez les Ukrainiens fatigués de la guerre en détruisant le réseau énergétique du pays, privant des millions de personnes de lumière et de chaleur.

Les résidents locaux attendent de recevoir un repas chaud des bénévoles de World Central Kitchen après avoir vécu sans électricité pendant plus de quatre mois à Kupiansk, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le 28 décembre 2022. (Evgeny Maloletka/Associated Press)

Tout au long de ces mois, l’Ukraine a imploré des défenses aériennes plus nombreuses et meilleures. Cela les a finalement eus, mais pas avant que près de la moitié du réseau énergétique ne soit détruit.

L’un des soldats occupant une position à l’extérieur de Kyiv – qui, pour des raisons de sécurité, ne donnerait que le nom d’Andrew – a déclaré que les membres de son unité avaient abattu cinq drones depuis qu’ils avaient terminé leur formation il y a quelques mois.

Il y a eu “une dose d’adrénaline” avec le premier meurtre, a déclaré Andrew, mais maintenant “c’est comme un travail normal et vous êtes content de l’avoir abattu”.

Avec leurs télémètres laser et leurs missiles à courte portée, a-t-il dit, les unités de chasseurs de drones ont un taux de réussite de 90 %.

Jeudi à Bruxelles, les responsables ukrainiens ont une fois de plus exhorté leurs alliés à fournir des avions de combat.

Zelenskyy a rencontré les principaux dirigeants un jour après avoir demandé au Royaume-Uni des avions de guerre avancés.

“La visite à Londres a été efficace”, a déclaré Zelenskyy au Parlement européen. “Nous nous sommes rapprochés de la décision concernant les armes à longue portée et la formation des pilotes et c’est un pas vers la fourniture à l’Ukraine des avions de combat dont nous avons besoin. Il y a certains accords qui ne sont pas publics, mais qui sont positifs.”

Mais ce n’était clairement pas une discussion que les Européens voulaient avoir en public.

Le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel, deuxième à droite, s’entretient avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une réunion en marge d’un sommet de l’UE à Bruxelles le jeudi 9 février 2023. (Johanna Geron/Associated Press)

Il y a une semaine, le président français Emmanuel Macron a signalé son soutien à la demande de Zelenskyy, affirmant que tout reste sur la table dans les efforts alliés pour aider l’Ukraine à se défendre, y compris la fourniture d’avions de guerre. Mais l’Allemagne a publiquement exclu l’envoi d’avions de chasse.

Pourtant, Zelenskyy semblait être porté par le message global de solitaire des dirigeants européens.

“Vous pouvez compter sur nous”, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursla Von Der Leyen. “Nous continuerons à apporter tout notre soutien maintenant pour soutenir votre peuple à travers cette guerre atroce, et pour l’avenir.”

Mais alors qu’une offensive russe attendue depuis longtemps se prépare à l’Est, l’Ukraine s’impatiente. Oleksandr Musiienko, ancien conseiller de l’ancien ministre ukrainien de la Défense, a déclaré que le temps presse.

“Si nous regardons en ce moment sur la carte, alors que nous pouvons nous attendre à une offensive, je vois que ce sera dans trois ou quatre directions”, a-t-il dit, notant que la plus grande poussée sera de sécuriser à la fois Donetsk et Louhansk – les deux provinces dont la Russie s’est illégalement emparée. Un autre axe d’avancée pourrait traverser la région sud de Zaporizhzhia.