Alors que l’Ukraine reprend des villages du sud-est, les histoires douloureuses d’une occupation russe sont révélées

Dans la région du nord de Kherson, les signes d’une bataille de huit mois sont visibles depuis les routes rurales défoncées qui traversent les champs agricoles et les bosquets d’arbres qui cachent encore certaines positions militaires ukrainiennes.

Plusieurs douilles d’armes à sous-munitions sont coincées dans de larges étendues de champs vides qui semblent autrement stériles.

Des véhicules militaires abandonnés s’asseoir sur le côté des routes.

Dans le village de Khreshchenivka, des soldats russes ont creusé une tranchée à côté d’un cimetière soviétique de la Seconde Guerre mondiale et d’une statue du soldat inconnu.

Il y a maintenant des ordures et des douilles qui jonchent le sol.

Une arme à sous-munitions est montrée intégrée dans un champ dans une partie rurale de la région nord de Kherson en Ukraine le 7 octobre. Les troupes ukrainiennes nettoient les terres agricoles des mines et des armes. (Briar Stewart/CBC)

Ramasser les morceaux

La région de Kherson a été l’une des premières cibles de la Russie dans le conflit et l’une des quatre régions que le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie annexait le 1er octobre. Mais depuis cette proclamation, les responsables ukrainiens affirment que l’armée de leur pays a repris 500 kilomètres carrés et des dizaines de villages. et les colonies, que la Russie considère toutes comme les siennes.

“J’ai un bon pressentiment, comme après un bon ménage”, a déclaré un soldat ukrainien, qui a demandé à être identifié uniquement sous le nom d’Andrew.

Il travaillait auparavant comme professeur de biologie et parlait pendant que lui et un autre soldat nettoyaient leurs pistolets rouillés. Le bruit de l’artillerie retentit au loin.

Andrew venait de déménager vers une nouvelle position près d’un village libéré après que l’armée russe ait été récemment repoussée à des dizaines de kilomètres au sud et au sud-est, vers le fleuve Dnipro.

“Je suis surpris. J’ai pensé [the Russians] devrait être plus têtu, plus dur, avec un moral plus élevé », a-t-il déclaré.

« Pourquoi se retirent-ils si vite et de manière désorganisée ? »

Les visages de la libération

Une équipe de CBC News a été autorisée à visiter une poignée de villages trois jours seulement après que l’Ukraine a annoncé qu’elle avait été libérée de l’occupation russe.

L’armée ukrainienne et la garde nationale s’efforcent de déminer la zone et de retirer le matériel des routes, tandis que certains habitants bénéficient d’un répit bienvenu après des mois de peur et de tension.

Oksana Kravchuk a pleuré en décrivant les combats intenses, y compris les batailles de ce mois-ci.

La femme de 48 ans s’est réunie avec ses voisins pour se blottir dans la cave lorsque les forces ukrainiennes sont arrivées pour tenter de reprendre le village d’Ukrainka.

Oksana Kravchuk, 48 ans, a déclaré que sa maison avait été touchée par des bombardements lors des récents combats, mais elle était heureuse de voir les forces ukrainiennes de retour dans son village. Son mari est toujours absent, travaillant aux côtés de l’armée. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

“Notre maison a été touchée. Notre fenêtre a été soufflée”, a déclaré Kravtchouk. “Mais nous étions heureux de les voir.”

Elle et ses voisins ont sorti une guitare pour chanter une chanson pour louer Dieu, mais elle est toujours inquiète pour son mari, qui est parti travailler avec l’armée.

Elle vit dans un village rural pauvre du nord de Kherson, où les poulets errent dans de simples cours.

Le jeune voisin de Kravtchouk est assis devant leur maison dans la région de Kherson, l’un des dizaines de villages que l’Ukraine dit avoir récemment récupérés. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Une position stratégique

La région, qui est le plus grand producteur de légumes et de courges d’Ukraine, est stratégiquement importante pour la Russie car elle se situe juste au nord de la péninsule de Crimée, que la Russie a annexée en 2014.

Les responsables russes affirment que des milliers de soldats se regroupent plus au sud à Kherson et que l’avancée ukrainienne s’est arrêtée.

Tout au long de la guerre, alors que les forces ukrainiennes ont repris des villages, des histoires horribles ont émergé sur la découverte de fosses communes et l’apprentissage de viols et de tortures aux mains de soldats russes.

Un char russe abandonné est vu sur le bord de la route dans la région nord de Kherson, en Ukraine, le 7 octobre. Les forces ukrainiennes ont libéré un village voisin. (Briar Stewart/CBC)

Les habitants de Kherson commencent à révéler ce qu’ils ont vécu.

Viktor Kopytok, 37 ans, a conduit CBC dans une cave extérieure humide où il a déclaré que des soldats russes l’avaient enfermé toutes les nuits pendant trois semaines après l’avoir accusé de collaborer avec l’armée ukrainienne.

“Je ne peux pas décrire ce que j’ai vécu”, a-t-il déclaré.

“Peut-être qu’il y avait des gens normaux parmi eux, mais il y avait aussi ces sadiques, tout simplement des sadiques.”

Kopytok est le chef de Khreshchenivka, une communauté agricole rurale située à environ 140 kilomètres au nord-est de Kherson.

Après que l’armée russe a pris le contrôle de cette zone le 8 mars, Kopytok a déclaré qu’il travaillait pour livrer de la nourriture et des médicaments aux habitants qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas quitter leur domicile.

Pris en otage

Bien qu’il soit impossible pour CBC de vérifier ce récit, Kopytok a ensuite déclaré qu’alors qu’il traversait un poste de contrôle russe fin mars, un soldat russe lui a demandé pourquoi il portait un chapeau appartenant à l’armée ukrainienne.

Kopytok l’a accusé d’avoir planté le chapeau là-bas, disant à CBC que les troupes russes avaient déjà émis des soupçons sur lui et sa femme.

Viktor Kopytok vit à Khreshchenivka, en Ukraine, qui a récemment été libérée de l’occupation russe. Il dit que les soldats russes l’ont enfermé dans cette cave extérieure humide chaque nuit pendant trois semaines consécutives, l’accusant de collaborer avec l’armée ukrainienne. (Corinne Seminoff/Radio-Canada)

Ils ont découvert qu’il avait aidé à fabriquer des cocktails Molotov et des filets de camouflage au bureau du conseil du village au début de la guerre, a-t-il déclaré.

Et puis les soldats ont accusé sa femme d’afficher des symboles ukrainiens parce qu’elle avait utilisé du ruban adhésif jaune pour couvrir les fenêtres de sa maison afin d’éviter qu’elles ne se brisent en petits éclats à cause des bombardements à proximité.

Kopytok a déclaré qu’après avoir été interrogé par des soldats russes au point de contrôle, ils l’ont battu et enfermé dans sa propre cave.

“L’incertitude la plus horrible était de savoir s’ils allaient ouvrir la porte ou non”, a-t-il déclaré.

Parfois, ils ont poussé sa cheville avec un tisonnier brûlant, a-t-il dit. Pendant la journée, il était autorisé à sortir mais devait rester dans sa cour.

La lettre Z – considérée comme un symbole pro-guerre de l’invasion russe de l’Ukraine – est marquée sur le côté d’un bâtiment dans le village d’Ukrainka, dans la partie nord de la région de Kherson. (Briar Stewart/CBC)

‘Je les déteste’

Cela a duré trois semaines, mais les soldats russes sont ensuite passés à autre chose et ont été remplacés par des miliciens de la République populaire autoproclamée de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine.

Il a dit qu’ils l’avaient peu remarqué, il a donc pu fuir la communauté dans un convoi humanitaire.

Alors qu’il était de retour à Khreshchenivka jeudi, il a dit qu’il était ironique que les Russes l’aient accusé d’être un nationaliste.

“Je n’en ai jamais été un, mais ils m’en ont fait un maintenant”, a-t-il déclaré. “Avec chaque cellule de mon corps, je les déteste.”