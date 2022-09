Un soldat russe, fait prisonnier, sur un char avec des soldats ukrainiens après la reprise de la ville aux forces russes le 11 septembre 2022 à Izyum, en Ukraine. Une contre-offensive ukrainienne a fait des progrès significatifs dans l’est de l’Ukraine en reprenant des terres qui étaient sous contrôle russe. Laurent Van Der Stockt | Getty Images Actualités | Getty Images

Après les succès retentissants de l’Ukraine dans la reprise du territoire occupé par la Russie dans le nord-est et le sud de l’Ukraine au cours de la semaine dernière, la pression est désormais exercée sur Kyiv pour maintenir l’élan de sa contre-offensive. Les gouvernements occidentaux ont salué les “progrès significatifs” de l’Ukraine dans la guerre après que Kyiv a annoncé qu’elle avait récupéré plus de 8 000 kilomètres carrés (3 088 miles carrés) de territoire occupé par la Russie depuis début septembre. Les contre-attaques de l’Ukraine ont incité les forces russes à se retirer de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, tandis que Kyiv a annoncé que le drapeau ukrainien était à nouveau hissé dans des centaines de villages de la région. Le président Volodymyr Zelensky a proclamé mercredi que “nous n’avançons que dans une seule direction – vers l’avant et vers la victoire”. La question sur toutes les lèvres maintenant est de savoir si ce chapitre marque un tournant définitif dans la guerre, et ce qui va suivre. Les responsables du pays sont naturellement prudents lorsqu’il s’agit de montrer la main de Kyiv. “Nous espérons que c’est un point de départ”, a déclaré mercredi à CNBC Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov. “Nous sommes normalement prudents avant de faire des prédictions, et il est toujours plus sûr de dire certaines choses après qu’elles se soient produites, mais quoi qu’il en soit, ce qui s’est passé est à bien des égards inattendu, même pour nous”, a ajouté Sak.

“En effet, ce fut une campagne très réussie, l’armée ukrainienne a pu reprendre le contrôle de plus de 8 000 kilomètres carrés. C’est une énorme partie du territoire qui a été temporairement occupée par les Russes et par conséquent, ce que nous voyons, c’est que l’armée russe est démoralisée, ses capacités militaires sont dégradées.”

Progrès, et alors ?

Les forces ukrainiennes ont pu reprendre des dizaines de villes et de villages dans le nord-est du pays au cours des derniers jours, y compris les villes stratégiquement importantes d’Izyum et de Kupiansk. Les contre-attaques de l’Ukraine dans le nord-est ont eu lieu après que la Russie a redéployé des troupes hors de la région pour défendre les zones qu’elle occupait dans le sud après que l’Ukraine a fortement signalé qu’elle lancerait une contre-offensive autour de la ville portuaire de Kherson. Le président américain Joe Biden a salué les “progrès significatifs” que l’Ukraine avait réalisés la semaine dernière, mais a déclaré qu’il était “difficile de dire” s’il s’agissait d’un tournant dans le conflit, qui fait rage depuis le 24 février. “La question est sans réponse. C’est difficile à dire. Il est clair que les Ukrainiens ont fait des progrès significatifs. Mais je pense que ça va être long”, a-t-il déclaré mardi. En Europe, quant à elle, la cheffe de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué les avancées de l’Ukraine et réitéré l’engagement de la région à soutenir l’Ukraine “sur le long terme”, notant mercredi que “nous avons vu ces derniers jours la bravoure des Ukrainiens porter ses fruits”. .” Le responsable du ministère de la Défense, Yuriy Sak, a déclaré à CNBC que les forces armées ukrainiennes “maintiendront l’élan” dans le conflit, prévoyant davantage d’opérations de contre-offensive à la fois dans le nord-est et le sud. Néanmoins, a-t-il noté, “en même temps, nous comprenons à qui nous avons affaire, n’est-ce pas ? C’est donc une armée de criminels de guerre et une armée génocidaire, ils n’ont pas arrêté la terreur des missiles”.

Cette photographie prise le 11 septembre 2022 montre un soldat ukrainien debout au sommet d’un char russe abandonné près d’un village à la périphérie d’Izyum, dans la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, au milieu de l’invasion russe de l’Ukraine. Juan Barreto | AFP | Getty Images

“Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’à ce stade, probablement plus que jamais, nous avons besoin de plus de soutien de la part de nos partenaires internationaux pour nous fournir des armes, des chars, des véhicules blindés, des avions de combat et, bien sûr, des systèmes de défense. et des systèmes anti-roquettes. Ce sont toutes des choses dont nous avons besoin pour utiliser cet élan, pour les maintenir en vie afin de protéger nos villes et de chasser l’ennemi.

Critique du Kremlin

Les forces russes ont réagi aux victoires de l’Ukraine ces derniers jours en détruisant l’infrastructure énergétique de Kharkiv avec des attaques de missiles et en coupant l’eau et l’électricité dans le processus. Pourtant, il ne fait aucun doute qu’un certain nombre de forces russes semblent maintenant être en retrait dans certaines parties de l’Ukraine, Zelenskyy affirmant que certaines fuyaient de l’autre côté de la frontière vers la Russie. Les analystes estiment que les avancées de l’Ukraine auront ébranlé le Kremlin et estiment que le régime du président russe Vladimir Poutine s’annonce plus fragile cette semaine. Avec des échecs antérieurs en Ukraine, comme le retrait de Kyiv en avril ou le retrait de Snake Island, un avant-poste stratégique en mer Noire, la Russie a cherché à minimiser ces manœuvres, affirmant en grande partie qu’elles étaient dues au «regroupement» ou à l’éloignement des forces russes. “redéployé” ailleurs. Cette fois, avec même des commentateurs pro-Kremlin critiquant les derniers revers sur le champ de bataille, cela semble différent. “Les responsables du Kremlin et les propagandistes des médias d’État discutent longuement des raisons de la défaite russe dans l’oblast de Kharkiv, un changement marqué par rapport à leur modèle précédent de reportage sur les succès russes exagérés ou fabriqués avec des détails limités”, ont déclaré des analystes de l’Institut pour l’étude de la guerre. Mardi. L’ISW a noté l’explication originale du ministère russe de la Défense pour son échec à Kharkiv, affirmant que ses forces se retiraient de la région pour “se regrouper”, avaient fait face à “des critiques rapides et bruyantes en ligne” et que la reconnaissance de la défaite par le Kremlin faisait désormais “partie d’un effort pour atténuer et détourner les critiques pour un échec aussi dévastateur loin du président russe Vladimir Poutine et vers le ministère russe de la Défense et le commandement militaire en uniforme.” Des sources du Kremlin “s’efforcent maintenant de dégager Poutine de toute responsabilité dans la défaite, blâmant plutôt la perte de la quasi-totalité de l’oblast de Kharkiv occupé sur des conseillers militaires sous-informés au sein du cercle de Poutine”, a-t-il déclaré.

Shoigu le “gars de la chute”

Il est maintenant très probable que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, devienne le “garçon de chute” de Poutine, a déclaré mardi un analyste à CNBC. “C’est une défaite embarrassante pour les Russes”, a déclaré Samuel Ramani, analyste géopolitique et chercheur associé au Royal United Services Institute, ajoutant qu’il y aurait une pression à Moscou pour blâmer le ministère russe de la Défense pour les échecs de la campagne militaire en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine (L) s’entretient avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou (R) lors de la cérémonie d’ouverture du Forum technique militaire international « Armée 2022 », le 15 août 2022, à Kubinka, à l’extérieur de Moscou, en Russie. Contributeur | Getty Images Actualités | Getty Images