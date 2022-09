Il peut sembler parfois que les États-Unis peuvent faire appel à un puits sans fond de magasins militaires pour approvisionner l’Ukraine. De plus en plus, cependant, les alliés occidentaux rechignent à retirer plus d’équipement de leurs inventaires pour soutenir la guerre du pays d’Europe de l’Est contre la Russie.

C’est un aspect désordonné et inconfortable de la politique de l’alliance qui a été reconnu publiquement vendredi par le secrétaire général de l’OTAN.

“Certains alliés soulèvent maintenant la question de savoir si ces stocks sont trop épuisés”, a déclaré Jens Stoltenberg après sa rencontre à Bruxelles avec le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. (Il n’a pas nommé les alliés en question.)

L’Allemagne s’est particulièrement prononcée sur l’impact de la guerre en Ukraine sur ses stocks militaires. La ministre de la défense du pays, Christine Lambrecht, a été citée à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois en disant que le de la Bundeswehr la réserve d’armes diminue et “clairement à ce stade … nous avons atteint notre limite”.

La ministre de la Défense du Canada, Anita Anand, a fait un point similaire au printemps dernier et a reconnu le dilemme à nouveau cet été lors d’une entrevue avec CBC Radio La maison.

“Ce n’est pas suffisant pour nous de continuer à puiser dans les approvisionnements des Forces armées canadiennes”, a déclaré Anand le 5 août.

La ministre de la Défense Anita Anand s’entretient avec des militaires canadiens à bord d’un avion de transport lors d’une visite pour souligner l’aide militaire à l’Ukraine à la Base des Forces canadiennes Trenton à Trenton, en Ontario, le 14 avril. (Lars Hagberg/Reuters)

Plus tôt cet été, le gouvernement fédéral a trouvé un moyen de détourner vers l’Ukraine une cargaison prévue de véhicules blindés de soutien destinés à l’Armée canadienne. Le ministère de la Défense nationale a récemment reconnu que les véhicules n’avaient pas encore été livrés, deux mois après leur promesse lors de la conférence de l’OTAN à Madrid.

La réponse aux goulots d’étranglement d’approvisionnement des alliés, a déclaré Stoltenberg vendredi, est de convaincre les sous-traitants de la défense d’augmenter la production pour à la fois répondre aux besoins d’inventaire des pays de l’OTAN et fournir un flux constant d’équipements neufs à l’Ukraine.

“Par conséquent, nous sommes maintenant en contact étroit avec l’industrie de la défense”, a déclaré Stoltenberg, ajoutant que les planificateurs de la défense de l’OTAN identifiaient les capacités des sous-traitants “pour s’assurer que nous augmentons maintenant la production, que nous reconstituons les stocks” et que nous répondons aux besoins de l’Ukraine. .

“Creusez plus profondément”, dit Stoltenberg

“Mon premier message aux alliés est que nous saluons ce soutien sans précédent”, a déclaré Stoltenberg. “Nous appelons à encore plus de soutien et nous les exhortons à creuser plus profondément dans les inventaires, dans leurs stocks, pour continuer à fournir les fournitures dont l’Ukraine a besoin immédiatement.”

Ce message – à propos de l’adhésion de l’industrie de la défense – est un tambour qu’Anand (un ancien ministre des achats) bat à huis clos depuis la première réunion du soi-disant groupe de contact, un ensemble lâche de jusqu’à 50 nations prêtes à fournir des armes et des munitions à l’Ukraine. (C’est selon deux sources de la défense qui n’étaient pas autorisées à parler publiquement des discussions.)

La dernière réunion du Groupe de contact, convoquée par les États-Unis, a eu lieu jeudi à Ramstein, en Allemagne.

La réticence croissante des alliés à se séparer de l’équipement existant et leurs pénuries existantes ont suffi à inciter le président ukrainien Volodymyr Zelensky à planifier un appel spécial.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy assiste à une réunion avec des responsables militaires lors de sa visite dans la région de Dnipropetrovsk le 8 juillet. (Bureau de presse présidentiel ukrainien/Associated Press)

Reuters a rapporté vendredi que Zelenskyy devrait parler aux fabricants d’armes et aux chefs militaires américains le 21 septembre pour lancer un appel pour plus d’armes. L’agence de presse a annoncé qu’il devait s’exprimer par liaison vidéo avant une conférence organisée par la National Defense Industrial Association à Austin, Texas – son tout premier discours à l’industrie de la défense américaine.

Les sources de la défense ont déclaré que convaincre les fabricants d’armes d’augmenter la production et d’ouvrir de nouvelles lignes a été une bataille difficile car les multinationales géantes recherchent des garanties contractuelles et la stabilité.

Dans son entretien avec CBC News le mois dernier, Anand n’a pas voulu commenter ses discussions à huis clos avec des alliés, mais a parlé du besoin urgent d’ouvrir et d’améliorer les lignes de communication avec les fabricants d’armes.

“Nous devons continuer à communiquer avec l’industrie pour souligner l’impératif moral de la montée en puissance et pour nous assurer qu’ils s’associent à nous si nécessaire”, a-t-elle déclaré.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg au siège de l’OTAN à Bruxelles le 6 avril. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Vendredi, Stoltenberg et Blinken ont averti que la guerre en Ukraine se poursuivra pendant des mois et que l’Europe doit s’y préparer.

Blinken doit rencontrer samedi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Il a déclaré qu’il prévoyait de lui dire que le soutien allié “continue de faire une différence décisive sur le champ de bataille” – où l’Ukraine est récemment passée de la tenue de terrain à la reprise de territoire à la Russie.