Alors que l’Ukraine perd du terrain, les alliés débattent de la manière de retirer de l’argent pour Kiev des avoirs russes gelés

FRANCFORT, Allemagne (AP) — Les alliés de l’Ukraine se demandent comment extraire de l’argent des avoirs russes gelés soutenir L’effort de guerre de Kievun débat qui devient de plus en plus urgent à mesure que la Russie gagne du territoire sur le champ de bataille et que les perspectives des finances de l’État ukrainien semblent plus fragiles.

Au sommet de l’ordre du jour de la réunion des responsables financiers du Groupe des Sept riches démocraties, de jeudi à samedi à Stresa, en Italie, sur les rives du pittoresque Lago Maggiore, se trouve ce qu’il faut faire des réserves de la banque centrale russe gelées en réponse à l’invasion de Ukraine.

L’Ukraine et nombre de ses partisans ont demandé la confiscation des 260 milliards de dollars d’actifs russes gelés à l’extérieur du pays après 24 février 2022, invasion.

Mais les responsables européens ont résisté, invoquant des problèmes de stabilité juridique et financière. La plupart des avoirs gelés se trouvent en Europe.

Un projet européen consistant à utiliser simplement les intérêts des fonds russes ne fournirait qu’un filet d’argent chaque année – environ 2,5 à 3 milliards de dollars aux taux d’intérêt actuels, ce qui suffirait à peine à répondre aux besoins de financement d’un mois du gouvernement ukrainien.

Les responsables du Trésor américain et des économistes extérieurs proposent des moyens de transformer ce filet annuel en une somme beaucoup plus importante de liquidités initiales.

Cela pourrait se faire au moyen d’une caution qui serait remboursée par les revenus d’intérêts futurs, donnant ainsi l’argent immédiatement à l’Ukraine. Les ministres rencontreront samedi le ministre ukrainien des Finances, Sergii Marchenko.

« Assurer la position de l’Ukraine à moyen et long terme nécessite de libérer la valeur des actifs souverains russes immobilisés », a déclaré la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d’une conférence de presse jeudi à Stresa. « Nous soutenons la décision de l’UE d’utiliser les bénéfices exceptionnels de ces actifs, mais nous devons également poursuivre notre travail collectif sur des options plus ambitieuses. »

Elle a déclaré que 50 milliards de dollars « ont été mentionnés comme un chiffre possible qui pourrait être atteint » à partir des actifs, mais que l’approche spécifique était encore en discussion.

Le débat sur les avoirs russes a été relancé après que le président Joe Biden a promulgué en avril la loi sur la reconstruction de la prospérité économique et des opportunités pour les Ukrainiens, qui permet à l’administration de saisir les quelque 5 milliards de dollars d’actifs de l’État russe situés aux États-Unis. dans le plan d’aide américain à l’Ukraine et à d’autres pays, qui comprend environ 61 milliards de dollars pour la défense de l’Ukraine.

Au début de la réunion de Stresa, la Russie a publié un décret du Président Vladimir Poutine autorisant la confiscation des avoirs de Entreprises et particuliers américains à titre de compensation pour tous les avoirs russes saisis aux États-Unis.

La destination exacte des revenus provenant des actifs russes reste ouverte, mais l’un des principaux objectifs est le budget de l’État de Kiev. L’Ukraine consacre la quasi-totalité de ses recettes fiscales à l’armée et a besoin de 40 milliards de dollars supplémentaires par an pour continuer à payer les pensions de vieillesse et les salaires des médecins, des infirmières et des enseignants – le ciment qui maintient la société unie dans des circonstances désastreuses en temps de guerre.

Le soutien des alliés et un prêt de 15,4 milliards de dollars du Fond monétaire international On pensait initialement qu’il aurait assuré le budget pour quatre ans, mais la perspective d’un conflit prolongé a assombri les perspectives.

L’Ukraine dépend de ses alliés pour cet argent, car la guerre empêche le gouvernement d’accéder aux emprunts sur le marché obligataire international. L’alternative serait d’imprimer de la monnaie à la banque centrale, ce qui risquerait de déclencher une hyperinflation.

Grâce au soutien de l’UE et le plan d’aide américain, adopté après des mois de retardle budget de cette année « semble correct en termes de financement budgétaire », mais « l’année prochaine sera beaucoup plus difficile », a déclaré Benjamin Hilgenstock, économiste principal à l’Institut d’économie de Kiev.

Les ministres chercheront à parvenir à un consensus avant le sommet des dirigeants nationaux du G7, qui se tiendra du 13 au 15 juin en Italie.

Yellen évoquera également la production chinoise démesurée et soutenue par l’État de technologies énergétiques vertes, que les États-Unis considèrent comme une menace pour l’économie mondiale. Cela fait un peu plus d’un mois qu’elle s’est rendue en Chine pour s’entretenir avec ses homologues de Guangzhou et de Pékin des subventions massives accordées par le pays aux véhicules électriques, aux batteries, aux équipements d’énergie solaire et à d’autres produits.

Depuis, les États-Unis ont imposé de nouveaux tarifs majeurs sur les véhicules électriques, semi-conducteurs, équipements solaires et fournitures médicales importés de Chine. Il s’agit d’un droit de douane de 100 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, destiné à protéger l’économie américaine des importations chinoises bon marché.

Yellen a déclaré que la surcapacité chinoise était un problème non seulement pour les États-Unis mais aussi pour les autres pays du G7 et en développement. En effet, la vente par la Chine de produits à bas prix menace l’existence d’entreprises concurrentes dans le monde entier, a-t-elle expliqué. « Nous ne sommes pas disposés à dépendre entièrement de la Chine en tant que fournisseur de ces biens », a-t-elle déclaré.

« Nous devons être unis et envoyer un message unifié à la Chine afin qu’elle comprenne que ce n’est pas seulement un pays qui ressent cela, mais qu’elle est confrontée à un mur d’opposition à la stratégie qu’elle poursuit. »

Yellen a déclaré que les ministres des Finances discuteraient également aide humanitaire pour Gazaet qu’elle exhorterait les autres gouvernements membres à se joindre au renforcement des sanctions contre l’Iran pour son soutien aux groupes terroristes.

Le G7 se réunit chaque année pour coordonner la politique économique et discuter d’autres questions, notamment la sécurité et l’énergie. Ses membres sont le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Des représentants de l’Union européenne y participent également, mais l’UE ne fait pas partie des présidences tournantes.

