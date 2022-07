Alors que l’Ukraine ordonne aux civils d’évacuer l’Est, les habitants font face à un choix sombre

Le couple, qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié pour éviter les représailles, a tous deux perdu leur emploi lorsque les usines voisines ont fermé avec le début de la guerre il y a cinq mois, et ils ont du mal à joindre les deux bouts depuis.

Les services gouvernementaux dans la région ont en grande partie cessé et Natasha est devenue le principal soutien de famille lorsque les voisins ont fui et ont laissé leur maison et leurs vaches laitières sous sa garde. Elle se lève tous les matins à 4 h 30 pour traire les vaches et elle a appris par elle-même à faire de la crème sure et du fromage cottage, qu’elle vend au marché de la ville voisine.