Alors que l’Ukraine inquiète l’ONU, certains dirigeants déplorent ce qui est mis de côté

NATIONS UNIES — Discours après discours, les dirigeants du monde se sont attardés sur le sujet qui occupe la réunion de l’Assemblée générale des Nations Unies de cette année : la guerre de la Russie en Ukraine. Quelques-uns, comme le président nigérian Muhammadu Buhari, ont poussé le monde à ne pas oublier tout le reste. Lui aussi n’a pas tardé à évoquer la plus grande confrontation militaire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais il n’était pas là pour discuter du conflit lui-même, ni de sa perturbation des marchés de la nourriture, du carburant et des engrais.

“La guerre en cours en Ukraine rend plus difficile”, a déploré Buhari, “la résolution des problèmes récurrents qui figurent chaque année dans les délibérations de cette assemblée”.

Il en a ensuite nommé quelques-uns : les inégalités, le désarmement nucléaire, le conflit israélo-palestinien et les plus d’un million de réfugiés rohingyas du Myanmar qui vivent dans l’incertitude depuis des années au Bangladesh.

Dans un environnement où les mots sont analysés, les confrontations sont calibrées et l’inquiétude est vive que la guerre et ses effets plus larges puissent s’aggraver, personne n’a nié l’importance du conflit. Mais des commentaires comme ceux de Buhari ont discrètement exprimé un certain malaise, parfois à la limite de la frustration, face à l’absorption de la communauté internationale en Ukraine.

Ces murmures sont suffisamment audibles pour que l’ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Linda Thomas-Greenfield, ait tenu à présenter les plans de Washington pour lutter contre le changement climatique, l’insécurité alimentaire, la santé et d’autres problèmes lors du premier rassemblement annuel de la communauté diplomatique.

“D’autres pays ont exprimé leur inquiétude quant au fait que, alors que nous nous concentrons sur l’Ukraine, nous ne prêtons pas attention à ce qui se passe dans d’autres crises dans le monde”, a-t-elle déclaré, jurant que ce n’était pas le cas. Pourtant, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est plaint lors d’une réunion du Conseil de sécurité quelques jours plus tard que l’invasion russe empêchait l’ONU de travailler sur d’autres questions importantes.

Depuis de nombreuses années à l’Assemblée, il y a un point chaud ou un développement de l’actualité qui prend beaucoup d’oxygène diplomatique. Comme le dit l’ancien responsable de l’ONU Jan Egeland, “le monde parvient à se concentrer sur une crise à la fois”.

“Mais je ne peux pas, au cours de ces nombreuses années en tant que travailleur humanitaire ou diplomate, me souvenir d’un moment où l’accent était si fortement mis sur un seul conflit alors que le monde s’effondrait ailleurs”, a déclaré Egeland, aujourd’hui secrétaire général d’un groupe d’aide internationale. a appelé le Conseil norvégien pour les réfugiés, a déclaré lors d’un entretien téléphonique.

Certes, personne n’a été surpris par l’attention portée à un conflit aux échos de guerre froide, aux menaces nucléaires obliques du président russe Vladimir Poutine, aux bombardements qui ont mis en danger la plus grande centrale atomique du continent et aux effets économiques de grande envergure. L’urgence n’a fait que s’intensifier au cours de la réunion d’une semaine alors que la Russie mobilisait certaines de ses réserves militaires.

Le président Andrzej Duda de Pologne — aux portes de l’Ukraine — a souligné dans son discours que « nous ne devons montrer aucune ‘fatigue de guerre’ » concernant le conflit. Mais il a également noté qu’un récent voyage en Afrique l’avait amené à réfléchir à la manière dont l’Occident avait traité d’autres conflits.

« Étions-nous également résolus lors des tragédies de la Syrie, de la Libye, du Yémen ? se demanda-t-il, ainsi qu’à l’assemblée. Et l’Occident n’est-il pas revenu au « business as usual » après les guerres au Congo et dans la Corne de l’Afrique ?

“Tout en condamnant l’invasion de l’Ukraine”, a ajouté Duda, “accordons-nous un poids égal à la lutte contre les mercenaires qui cherchent à déstabiliser le Sahel et à menacer de nombreux autres États d’Afrique ?”

Il n’est pas le seul à demander.

Au cours de sept mois de guerre, certains ont fait des observations précises sur la rapidité et l’ampleur avec lesquelles les nations riches et puissantes ont mobilisé de l’argent, de l’aide militaire, des votes de l’Assemblée générale pour soutenir l’Ukraine et offrir un refuge à ses habitants, par rapport à la réponse mondiale à d’autres conflits.

Le mois dernier, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a déclaré aux journalistes – et à Blinken en visite – que même si la guerre est horrible, « nous devrions être tout aussi préoccupés par ce qui arrive au peuple palestinien que par ce qui arrive au peuple ukrainien. .”

Lors de l’Assemblée générale, elle a ajouté que, du point de vue de l’Afrique du Sud, “nos plus grands défis mondiaux sont la pauvreté, les inégalités, le chômage et le sentiment d’être totalement ignoré et exclu”.

Le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano, a déclaré dans une interview en marge de l’assemblée que la guerre ne devrait pas “être une excuse” pour que les pays ignorent leurs engagements financiers envers une priorité absolue pour sa nation insulaire : la lutte contre le changement climatique. Une partie du discours du président bolivien Luis Arce a comparé les milliards de dollars dépensés pour combattre en Ukraine en quelques mois aux 11 milliards de dollars engagés dans le Fonds vert pour le climat parrainé par l’ONU pendant plus d’une décennie.

Certes, la plupart des dirigeants ont consacré du temps aux problèmes au-delà de l’Ukraine dans leurs 15 minutes allouées, sinon toujours appliquées, au micro. Et certains n’évoquaient la guerre qu’en passant, voire pas du tout.

Le président colombien Gustavo Petro a consacré son temps à fustiger le capitalisme, le consumérisme et la guerre contre la drogue menée par les États-Unis, en particulier son accent sur l’éradication de la plante de coca. Le président kryghize Sadyr Zhaparov, dont le pays entretient des liens étroits avec la Russie, s’est penché sur le différend frontalier entre sa patrie et le Tadjikistan. Le roi Abdallah II de Jordanie a brièvement mentionné les effets de la guerre sur l’approvisionnement alimentaire, puis est passé à la croissance économique durable, aux réfugiés syriens et au conflit israélo-palestinien.

L’Ukraine est indéniablement une préoccupation majeure pour l’Union européenne. Mais le chef de la politique étrangère, Josep Borrell, a insisté sur le fait que le bloc n’avait pas perdu de vue les autres problèmes.

« Il ne s’agit pas de choisir entre l’Ukraine et les autres. Nous pouvons faire tout en même temps », a-t-il déclaré à la veille de l’assemblée.

Pourtant, l’attention et le temps diplomatiques sont des ressources précieuses et recherchées. Donc, aussi, la volonté et l’argent pour aider.

Les chiffres du bureau humanitaire de l’ONU montrent que les gouvernements et les organisations privées ont investi environ 3,7 milliards de dollars pour aider l’Ukraine et les réfugiés ukrainiens cette année. Environ 2 milliards de dollars ont été collectés pour le Yémen déchiré par la guerre, où l’ONU affirme que plus de 17 millions de personnes sont aux prises avec une faim aiguë.

Et ce sont de grandes campagnes. Seulement 428 millions de dollars ont été collectés pour le Myanmar et pour les Rohingyas au Bangladesh.

L’organisation d’Egeland aide les personnes déracinées à travers le monde, y compris en Ukraine. Mais il ressent un “besoin urgent d’attirer l’attention sur les chutes libres absolues ailleurs”.

“Cela ne s’est pas amélioré au Congo, au Yémen, au Myanmar ou au Venezuela, car la situation s’est tellement aggravée en Europe, en Ukraine et dans ses environs”, a déclaré Egeland. “Nous devons nous battre pour ceux qui meurent de faim dans l’ombre de cette horrible guerre en Ukraine.”