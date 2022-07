Alors que l’Ukraine enrôle des soldats, des questions se posent sur la façon dont elle choisit

KHARKIV, Ukraine – Dans une station de métro, un officier recruteur nommé Oleksandr, l’un des dizaines déployés à différents endroits autour de Kharkiv, a récemment sorti de la foule des jeunes hommes, vérifiant des documents et déterminant s’ils étaient éligibles au service militaire.

Une campagne nationale est en cours en Ukraine pour recruter, enregistrer et enrôler des hommes – une réponse prévisible pour un pays en guerre. Cette campagne comprend le déploiement dans les rues pour trouver des soldats potentiels et la délivrance de convocations leur ordonnant de se présenter aux bureaux de recrutement.

Mais l’effort, en particulier le recrutement de rue, attire des accusations selon lesquelles il est secret et arbitraire, qu’il viole les propres règles du gouvernement et qu’il rédige parfois les réticents tout en rejetant les volontaires. Cela a également conduit à un jeu du chat et de la souris entre les recruteurs et les hommes qui tentent de les éviter.