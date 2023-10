Alors que l’Ukraine cible efficacement la flotte russe de la mer Noire, est-ce qu’elle est encore plus grande sur le plan militaire ? | Nouvelles du monde

L’armée navale russe pourrait éclipser celle de l’Ukraine, mais la flotte de la mer Noire (BSF) continue d’être ciblée – et de plus en plus efficacement – ​​par les forces ukrainiennes.

La sagesse militaire conventionnelle suggère que l’armée la plus nombreuse et la mieux équipée l’emportera, mais l’Ukraine semble avoir renversé ce principe.

Pourquoi est-ce Ukraine attaquer la marine russe, et cette stratégie expose-t-elle une vulnérabilité critique pour de nombreuses puissances navales mondiales ?

Suivant la Russie Après l’annexion illégale de la Crimée en 2014, l’Ukraine a reconnu que sa marine basée à Sébastopol ne pouvait pas rivaliser militairement avec la BSF russe, de sorte que les navires qui ne pouvaient pas s’échapper – environ 75 % de la marine ukrainienne – ont été capturés par la Russie, et le navire amiral ukrainien Hetman Sahaidachny a été sabordé. pour éviter qu’il ne tombe entre les mains des Russes.

La Turquie contrôle le détroit du Bosphore et refuse le passage de tout navire militaire pendant le conflit, permettant ainsi au BSF de bloquer la mer Noire et de dominer les eaux territoriales ukrainiennes.

Cependant, un principe fondamental de la guerre est d’éviter la force de votre ennemi et d’attaquer ses faiblesses, en particulier si votre ennemi est supérieur en taille et en capacités.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:03

Ukraine : le chef de la flotte de la mer Noire tué





L’Ukraine a donc exploité la technologie pour mener une série d’attaques « asymétriques » contre le BSF russe, notamment en coulant le Moskva, en ciblant de nombreux navires et sous-marins avec une combinaison de drones et de missiles, et la semaine dernière, une attaque audacieuse contre le « cerveau » du BSF – son QG militaire.

L’Ukraine, un pays dépourvu de navires militaires, a contraint la marine d’une superpuissance à battre en retraite.

Mais pourquoi?

Le blocus russe de la mer Noire a stoppé les exportations de céréales de l’Ukraine – une source vitale de revenus – et limite la capacité de la Russie à lancer un assaut amphibie contre le port ukrainien d’Odessa.

En ciblant avec succès la capacité navale de la Russie – en particulier ses navires et ses sous-marins – elle transforme ces symboles traditionnels de suprématie militaire en une vulnérabilité critique de la Russie, obligeant la BSF à chercher refuge plus à l’est, loin de l’Ukraine.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:27

Kyiv revendique une avancée majeure



Le succès de la stratégie ukrainienne a des implications significatives pour les achats militaires occidentaux.

Les navires de la Marine – notamment les grands porte-avions – n’opèrent pas seuls. Un groupe de transporteurs comprend des croiseurs, des destroyers ou des frégates, des navires de soutien auxiliaire et des sous-marins d’attaque rapide.

Cela représente une capacité militaire puissante, surtout à grande échelle, mais lorsque les pays ne peuvent se permettre qu’un nombre très limité de ces moyens stratégiques, ils ne peuvent pas se permettre de les perdre et sont donc très vulnérables aux attaques asymétriques.

Et comme les transporteurs de la classe Queen Elizabeth coûtent plus de 3 milliards de livres sterling chacun, ils constituent une cible attrayante pour un ennemi agile et innovant.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:55

Explosion d’un drone à Odessa vue depuis un ferry



Les forces aériennes sont également vulnérables.

Le B2 américain est un avion aux capacités uniques, mais, coûtant plus d’un milliard de dollars chacun, seuls 20 ont été mis en service. Au moins, ces plates-formes ont une portée mondiale et n’ont pas besoin d’être déployées en aval.

Le Joint Strike Fighter sera vendu en nombre beaucoup plus important, mais à 100 millions de dollars chacun, les budgets nationaux limiteront toujours le nombre disponible.

Les leçons seront apprises ailleurs

Et, bien que la plupart des bases aériennes militaires (en Europe) disposent d’abris d’avions renforcés pour se protéger contre les attaques de drones/asymétriques, le concept actuel des opérations consiste à se déployer vers l’avant, lorsque ces moyens stratégiques seront de plus en plus vulnérables face à un ennemi agile et innovant.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peut utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre autorisation pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas pu vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour afficher ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner aux journaux de guerre d’Ukraine partout où vous obtenez vos podcasts

L’Ukraine n’a pas de marine, mais elle a terrorisé le BSF russe, détruit bon nombre de ses actifs stratégiques et détruit son quartier général, et forcé la Russie à se retirer du champ de bataille principal.

La technologie, l’innovation et la détermination ont prévalu sur les capacités militaires conventionnelles. Au lieu de dire « le plus grand est le meilleur », l’opprimé peut l’emporter.

En savoir plus:

Les survivants révèlent la sombre cruauté des centres de détention russes

Pourquoi l’Ukraine réussit-elle avec autant de succès à attaquer des installations militaires russes clés ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:47

L’Ukraine reprend un village près de Bakhmut



Taiwan ne sera peut-être pas en mesure d’égaler militairement la Chine, mais il aura tiré de précieuses leçons de la guerre en Ukraine.

Cependant, il en sera de même pour la Corée du Nord, l’Iran et un ensemble de pays traditionnellement considérés comme des « outsiders » militaires.

L’obsession militaire de l’Occident pour la taille et les capacités s’avérera-t-elle à l’origine de sa vulnérabilité critique ?

Même si la suprématie militaire en termes de nombre et de capacités reste une option attrayante, l’Ukraine a démontré que l’agilité, la technologie et l’adaptabilité peuvent s’avérer un contre-argument convaincant.

Ce qui ne sera pas passé inaperçu auprès des adversaires potentiels !