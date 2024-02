Alors que l’Ukraine célèbre le deuxième anniversaire de l’invasion russe, l’Europe est confrontée à des questions difficiles

CNN

Alors que le monde se prépare à marquer le deuxième anniversaire Suite à l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine cette semaine, l’Europe doit se poser des questions approfondies sur la guerre qui a éclaté de manière inattendue à ses frontières – et sur la manière dont elle abordera les 12 prochains mois.

Sans doute la plus importante de ces questions : combien de temps peut-il pratiquement supporter une telle épuisement un soutien financier à l’Ukraine ?

Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle trouve de plus en plus d’écho en privé dans certains milieux officiels. Cela reflète également plusieurs sombres vérités actuelles.

La guerre est dans l’impasse depuis un certain temps, tandis que la semaine dernière, l’Ukraine a été contrainte de se retirer de la ville clé d’Avdiivka après des mois de combats acharnés, marquant ainsi son pire défaite depuis la chute de Bakhmut en mai.

L’argent dont les États-Unis ont désespérément besoin est bloqué, après avoir été adopté par le Sénat mais en attente de l’approbation de la Chambre. L’unité entre l’Union européenne (UE) et l’OTAN commence à s’effilocher, presque toutes les grandes décisions étant bloquées et menacées de veto.

Aucune voix occidentale sérieuse ne veut abandonner Kiev, mais c’est indéniable que la fatigue s’installe à mesure que les factures augmentent.

(Valentin Ogirenko/Reuters) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen : l’UE reste un allié clé de l’Ukraine, lui fournissant des milliards de dollars de financement.

Depuis le début de la crise, l’UE et ses alliés régionaux ont dépensé plus de 100 milliards de dollars pour financer l’effort de défense de l’Ukraine. selon l’Ukraine Support Tracker de l’Institut de Kiel.

Plus tôt ce mois-ci, les dirigeants de l’UE ont convenu d’un programme de 54 milliards de dollars pour l’Ukraine d’ici 2027. Le Royaume-Uni, sans doute le principal acteur de sécurité dans la région, s’est également engagé à plus de 15 milliards de dollars en Ukraine depuis 2022. Pour situer le contexte, selon l’Institut de Kiel, les États-Unis ont dépensé 66 milliards de dollars, et 60 milliards supplémentaires sont en préparation.

Si le soutien retentissant de l’Occident à l’Ukraine depuis 2022 a surpris de nombreux acteurs du monde diplomatique, plus la guerre se prolonge, plus la lassitude grandit.

Entre l’absence de fin du conflit en vue et la concurrence pour attirer l’attention politique au Moyen-Orient – ​​ainsi que les inquiétudes intérieures liées aux crises du coût de la vie provoquées par l’inflation dans le monde – dépenser des sommes énormes en faveur de l’Ukraine pourrait devenir politiquement plus difficile à réaliser. ventre pour les gouvernements.

La pression politique sur les dépenses deviendra plus visible à mesure que les élections parlementaires européennes auront lieu en juin, ainsi que les sondages nationaux dans plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, un allié clé de l’Ukraine.

Les responsables européens n’ont qu’à examiner les difficultés rencontrées par le président américain Joe Biden avec son propre programme concernant l’Ukraine pour se rendre compte de l’impact réel du financement d’une guerre étrangère coûteuse lorsqu’elle entre en contact direct avec la politique intérieure.

(Stéfan Rousseau/AFP/Getty Images) Zelensky lors d’une visite au Royaume-Uni, où il a remis au Parlement le casque de l’un des pilotes ukrainiens les plus titrés, sur lequel sont inscrits les mots “Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger”.

À ces distractions peu propices s’ajoute la perspective du retour de Donald Trump à la Maison Blanche l’année prochaine.

Trump n’a pas clairement indiqué quelle serait sa politique en Ukraine, hormis son affirmation selon laquelle il pourrait mettre fin à la guerre dans les 24 heures. La rhétorique anti-OTAN de l’ancien président, son mépris général pour les institutions européennes et son étrange admiration pour Poutine sont bien connus.

Même si personne ne sait ce que signifierait matériellement une nouvelle présidence de Trump, il est plausible d’envisager le pire des cas pour l’Ukraine, où l’Ukraine perdrait son élan sur le terrain tandis que le nouvel occupant de la Maison Blanche déciderait que l’Amérique a déjà dépensé assez.

Il s’agit d’une perspective alarmante pour les responsables européens qui pensent déjà que Poutine s’enracine et essaie d’attendre que l’Occident s’en aille.

C’est là que les 12 prochains mois deviendront cruciaux pour les alliés européens de l’Ukraine. Il est manifestement dans l’intérêt de l’Europe continentale que Poutine ne gagne pas cette guerre – rares sont ceux qui seraient en désaccord avec ce sentiment.

Il est donc crucial, disent les responsables, que quoi qu’il arrive en Amérique, les Européens se bouchent le nez et continuent à dépenser, aussi difficile que cela puisse paraître.

À l’approche de l’élection présidentielle américaine, la question de savoir ce qu’il adviendra de la sécurité européenne sans l’Amérique sera inévitablement posée. Et s’il est vrai que la sécurité ukrainienne est directement liée à la sécurité européenne au sens large, la question immédiate de savoir comment soutenir Kiev est subtilement différente de l’objectif à long terme de l’Europe d’une plus grande indépendance sécuritaire vis-à-vis de DC.

Thomas Pierre/Reuters Les conséquences d’une attaque russe à Kramatorsk, en Ukraine.

L’Europe peut-elle continuer à financer l’Ukraine si les États-Unis retirent leur soutien financier ?

La plupart des responsables affirment que c’est possible. Ce serait difficile, certes, mais possible. « L’UE sait très bien lever des fonds et il existe des outils qu’elle n’a pas encore utilisés », a déclaré un responsable de l’OTAN à CNN.

Le responsable a déclaré qu’au cours des 12 prochains mois, Bruxelles devrait commencer à envisager d’utiliser l’argent immobilisé dans les avoirs russes gelés pour aider à financer l’Ukraine. « Bien que cet argent ne puisse légalement être utilisé pour acheter des armes, il peut être utilisé pour couvrir les coûts d’indemnisation, libérant ainsi de l’argent pour les armes provenant des budgets européens et nationaux », ont-ils déclaré.

Les voix diplomatiques qui ont les yeux tournés vers le monde au-delà de l’Europe s’étonnent de cette situation. Certains craignent que créer un précédent en utilisant des avoirs gelés pour lever des fonds pour des guerres étrangères pourrait donner le feu vert à des pays comme la Chine pour faire de même dans leurs batailles régionales internes. Pékin introduit une nouvelle loi l’année dernière, il a été plus facile de faire la même chose avec les actifs étrangers en Chine.

La question la plus épineuse est de savoir si l’Europe pourrait ou non fournir à Kiev les armes dont elle a besoin pour gagner la guerre sans le soutien américain.

La réponse à cette question serait non. L’Europe n’a tout simplement pas, à l’heure actuelle, le poids manufacturier nécessaire pour servir l’Ukraine de manière indépendante au cours des 12 prochains mois.

Cependant, les diplomates occidentaux sont optimistes et pensent que l’armement de l’Ukraine s’inscrit parfaitement dans le cadre d’une volonté européenne indispensable de réduire sa dépendance à l’égard de l’Amérique.

Sous-lieutenant Jarvis Mace/Commandement de formation de la 7e armée/Armée américaine La Task Force Thunder, 155e Armored Brigade Combat Team, Mississippi Army National Guard, a pris le commandement de la mission multinationale interarmées Group-Ukraine sous le 7e Commandement de l’entraînement de l’Armée (7ATC) de la Task Force Bowie, 39e Infantry Brigade Combat Team, Arkansas Army National Guard, le 5 janvier 2024. Sous la direction du Commandement européen des États-Unis, de l’armée américaine en Europe et en Afrique et du Groupe d’assistance à la sécurité en Ukraine, le 7ATC dirige la formation et est soutenu et soutenu par une myriade d’autres organisations de l’armée américaine. Cet entraînement des Forces armées ukrainiennes est dispensé en Allemagne depuis avril 2022. L’armée américaine subit une pression croissante alors qu’elle paie la facture du soutien à l’Ukraine

Les responsables évoquent un accord récent, négocié par l’OTAN, dans le cadre duquel les pays européens se sont engagés à acheter 1 000 missiles à des entreprises américaines qui seront construits dans une nouvelle usine allemande.

Presque tout le monde s’accorde sur le fait que l’Europe doit acheter davantage d’armes et avoir une politique de sécurité qui ne dépende pas autant des États-Unis. Y parvenir ne doit pas nécessairement se faire aux dépens de l’Amérique, et faire miroiter des contrats lucratifs aux entreprises américaines est une façon de garantir que tout le monde y gagne.

L’invasion non provoquée de l’Ukraine par Poutine est une parodie qui a coûté des vies inutiles. Si l’on veut en tirer des résultats positifs, il faudrait notamment que l’Europe soit enfin prête à se défendre et qu’elle coopère avec son ancien allié.

Et pour ce que ça vaut, la grande majorité des responsables occidentaux pensent que si l’Europe peut passer l’année prochaine à se préparer au combat, il sera beaucoup plus facile de garder un futur président Trump à ses côtés.