Alors que l’Ukraine avance, Poutine recule encore plus dans un coin

La guerre en Ukraine entre peut-être dans une nouvelle phase décisive. La semaine dernière a vu le succès retentissant de la contre-offensive ukrainienne dans les environs de la ville nord-est de Kharkiv, mettant en déroute les forces russes sur une vaste étendue de territoire s'étendant jusqu'à la frontière russe. En plus des pertes considérables, les troupes russes ont perdu des quantités importantes de matériel, dont des dizaines de chars et de véhicules blindés. Un habitant d'une ville libérée a décrit la retraite russe à mes collègues comme si précipitée que "leurs pantalons s'envolaient".

Jamais depuis les premières étapes de l’invasion de son voisin par la Russie – lorsque des défenseurs ukrainiens acharnés ont repoussé les colonnes russes se déplaçant vers la capitale Kyiv – il n’y a pas eu un tel optimisme autour de la capacité de victoire de l’Ukraine. Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu dans la ville reprise d’Izyum et a salué ses compatriotes en première ligne. “Les héros sont là”, a déclaré Zelensky lors d’une cérémonie de lever du drapeau. “Cela signifie que l’ennemi est parti, s’est enfui.”

La Russie a inscrit ses pertes dans le cadre d’un «regroupement» stratégique. Mais il est clair pour les analystes que la dernière offensive ukrainienne a révélé certains des problèmes croissants de l’effort de guerre russe, entravés par des faiblesses organisationnelles non anticipées par de nombreux experts militaires occidentaux avant le début de l’invasion russe.

“Beaucoup des éléments clés d’une défense solide sont les capacités de vos soldats, les capacités de logistique et de commandement, et nous avons vu des fractures dans tous ces éléments, et elles se sont produites dans de nombreux endroits au fil du temps à l’est. », a déclaré un haut responsable américain de la défense à mes collègues.

Les récents succès ont également offert une autre démonstration des prouesses et de l’audace ukrainiennes. “Il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’un tournant dans la guerre”, a déclaré un responsable occidental. a déclaré à l’économiste britannique, « mais c’est un moment qui a du pouvoir à la fois en termes d’opérations, de logistique et de psychologie. … L’Ukraine a fait preuve d’un art opérationnel impressionnant.

L’offensive ukrainienne a contrecarré les plans d’annexion de la Russie à Kharkiv

De nombreux supporters ukrainiens espèrent que Kyiv pourra faire valoir son avantage. Alors même que les forces ukrainiennes consolident leurs gains dans le nord-est, elles espèrent gagner du terrain dans la région méridionale de Kherson. Les experts estiment que la Russie est en retrait, sous le choc des récents revers, confrontée à l’épuisement, à la baisse du moral et à la détérioration constante de son efficacité au combat.

“Ce que nous voyons autour de Kharkiv est le point de rupture psychologique de certaines forces russes”, a déclaré le général HR McMaster, ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche dans l’administration Trump. McMaster s’exprimait lors d’une table ronde lundi à l’Université de Stanford organisée par la Hoover Institution, un groupe de réflexion de droite, où Today’s WorldView était présent.

McMaster a appelé à une augmentation des livraisons d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine, y compris des blindés lourds et des chars exigés par Kyiv, pour “maintenir l’élan et l’initiative”. Il a également suggéré que les alliés de l’Ukraine aident le pays à “projeter sa puissance plus en profondeur à travers la mer Noire”, forçant la flotte russe à s’éloigner des côtes ukrainiennes et rendant les bases russes en Crimée annexée “intenables” avec la menace de frappes de missiles.

La Russie était si vulnérable, a plaisanté McMaster, que “je pense que l’armée lituanienne pourrait marcher sur Saint-Pétersbourg en ce moment”.

Ce n’est pas le cas, bien sûr. Le président Biden a averti cette semaine que parler de victoire était prématuré et que la guerre « allait être de longue haleine ». Zelensky a reconnu à quel point les combats autour de Kharkiv avaient été “extrêmement difficiles” pour les troupes de son pays et a exhorté les soldats auxquels il s’est adressé mercredi à prendre soin d’eux-mêmes alors qu’ils se préparent pour de nouvelles batailles à venir.

Voici ce que les soldats russes ont laissé derrière eux lorsqu’ils se sont retirés d’Izyum

Le président russe Vladimir Poutine est désormais confronté à un ensemble d’options plus restreintes et plus strictes pour plaider la guerre de son choix. Pendant des mois, Poutine s’est accroché à des fictions de triomphe inévitable sur l’État “artificiel” de l’Ukraine et a colporté des histoires contradictoires à ses compatriotes – que la guerre qu’ils mènent est une bataille existentielle pour l’avenir de la Russie et pourtant aussi une simple “opération spéciale” que le Kremlin a bien à portée de main. L’édifice de la propagande de Poutine a commencé à s’effondrer, et il se retrouve dans un scénario où il ne peut accepter la défaite ni poursuivre une victoire décisive.

Les radicaux ultranationalistes proches du Kremlin grognent sur les défaites de Kharkiv et appellent à des mesures drastiques, voire à une mobilisation générale de l’opinion russe. “Signe de la pression exercée sur Poutine par les partisans de la ligne dure pro-guerre pour une action plus dure, le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un allié de longue date de Poutine, a appelé mercredi à la loi martiale et à la mobilisation militaire obligatoire, mesures jusqu’ici exclues par le Kremlin, » a noté ma collègue Robyn Dixon.

“Poutine a certainement la volonté de poursuivre cette guerre, mais il a largement agi sous l’illusion que l’armée russe gagnait et finirait par gagner”, a déclaré Michael Kofman, directeur des études russes au Center for Naval Analyses basé à Arlington, à mes collègues. Une fois cette illusion dissipée, les coûts politiques peuvent augmenter pour l’autocrate enraciné.

“De nombreux Russes ont été assez tièdes en termes de soutien ou d’indifférence à propos de cette guerre, considérant que leur vie n’est en grande partie pas affectée parce qu’ils croient que leurs enfants ne seront pas envoyés au combat”, a déclaré Kofman. “L’attitude des gens change vraiment s’ils pensent que leurs enfants seront envoyés au combat.”

Pendant ce temps, Poutine lui-même semble embourbé dans une confusion stratégique et de plus en plus isolé. “Poutine ne sait absolument pas où nous allons, quels sont nos objectifs et comment nous allons gagner”, a déclaré l’analyste politique Tatiana Stanovaya à Robyn. « Il s’est détaché des élites. Et suivre Poutine, sans savoir où nous allons, ne peut pas durer éternellement.

Une question récurrente est de savoir si Poutine aurait recours à des mesures impensables, choisissant de déployer une arme nucléaire alors que sa capacité à vaincre l’Ukraine diminue. Michael McFaul, ancien ambassadeur des États-Unis à Moscou, a affirmé lors de la même table ronde Hoover que Poutine n’était pas “si fou”. Une attaque nucléaire ferait de lui un « paria mondial » et effondrerait probablement les relations avec des pays qui sont restés relativement cordiaux avec Moscou, comme la Chine et l’Inde.

En envahissant l’Ukraine, McFaul voit Poutine répéter la manœuvre malheureuse de l’ancien dirigeant soviétique Leonid Brejnev, qui cherchait à conquérir l’Afghanistan en 1980, pour se retrouver embourbé dans une longue guerre qui préfigurait la dissolution de l’URSS.

“C’est la fin du poutine”, a déclaré McFaul, bien qu’il ait averti qu’il n’est pas clair quand Poutine tombera réellement. McMaster, quant à lui, a fait valoir qu’aucun gouvernement occidental ne devrait chercher à contraindre les parties belligérantes à un compromis qui pourrait permettre à Poutine de sauver la face. “Pour Poutine, toute bretelle de sortie consiste à chercher la prochaine bretelle d’accès”, a-t-il déclaré.

« Une nouvelle réalité a été créée : les Ukrainiens pourraient gagner cette guerre », a écrit Anne Applebaum de l’Atlantic. Elle a ajouté : “Nous devons nous attendre à ce qu’une victoire ukrainienne, et certainement une victoire au sens ukrainien du terme, entraîne également la fin du régime de Poutine”.