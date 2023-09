Alors que l’UAW frappe à Détroit, Donald Trump voit une opportunité pour les élections de 2024 : NPR

basculer la légende José Luis Magana/AP

José Luis Magana/AP

L’ancien président Donald Trump sautera l’étape du débat en Californie le 27 septembre. Au lieu de cela, il se rendra à Motor City ce jour-là pour rejoindre les syndicats de l’automobile en grève alors qu’ils réclament de meilleures conditions contractuelles de la part des trois grands constructeurs automobiles, selon une source proche de les plans.

Le prochain voyage de Trump à Détroit est la dernière pièce de son discours en tant qu’alternative attrayante au président Biden, le démocrate sortant qui a obtenu le soutien tant convoité de l’UAW en 2020. Biden a également remporté une solide majorité des voix des ménages syndiqués lors de cette élection, ce qui l’a aidé. transporter des États du champ de bataille, notamment le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, tous des États que Trump avait remportés en 2016.

Bien que l’UAW ait toujours soutenu les candidats démocrates, le syndicat a jusqu’à présent refusé de soutenir Biden dans sa quête d’un second mandat. Le syndicat et son nouveau président, Shawn Fain, ont déclaré qu’ils avaient besoin d’en savoir plus sur le président avant de donner leur accord.

La visite de Trump crée également un triangle politique unique entre le syndicat et deux dirigeants.

La semaine dernière, Biden a apporté son soutien à l’UAW après que le syndicat s’est mis en grève, affirmant que les constructeurs automobiles n’avaient pas partagé équitablement les bénéfices records qu’ils avaient réalisés ces dernières années avec l’UAW et qu’ils devaient aller plus loin dans leurs offres.

« Les constructeurs automobiles ont enregistré des bénéfices records, y compris au cours des dernières années, grâce aux compétences et aux sacrifices extraordinaires des travailleurs de l’UAW », a déclaré Biden. « Ces bénéfices records n’ont pas été partagés équitablement, à mon avis, avec ces travailleurs. »

basculer la légende Paul Sancya/AP

Paul Sancya/AP

Même si l’UAW maintient Biden sur le feu, la probabilité que le syndicat soutienne Trump est extrêmement improbable, car Fain a déclaré à plusieurs reprises qu’une autre présidence de Trump serait « un désastre ».

En réponse à la visite prévue de Trump, Fain n’a pas mâché ses mots.

« Toutes les fibres de notre syndicat sont investies dans la lutte contre la classe milliardaire et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs », a déclaré Fain.

« Nous ne pouvons pas continuer à élire des milliardaires et des millionnaires qui ne comprennent pas du tout ce que signifie vivre d’un salaire à l’autre et qui luttent pour s’en sortir et qui attendent d’eux qu’ils résolvent les problèmes de la classe ouvrière », a-t-il poursuivi.

Pourtant, même sans un soutien éclatant de la part des hauts gradés, de nombreux travailleurs syndiqués de l’automobile sont des électeurs et dans des États charnières comme le Michigan, Trump se présentant pour des selfies et des poignées de main pourrait être juste assez attrayant pour certains membres d’une main-d’œuvre assiégée.

Sauter le débat

Il n’est pas surprenant que Trump évite la phase de débat. Pour le premier débat du GOP à Milwaukee, Trump est apparu dans une interview en tête-à-tête avec l’ancien animateur de Fox News, Tucker Carlson, diffusée sur le site de médias sociaux X.

Lui et sa campagne ont affirmé à plusieurs reprises que, parce qu’il était l’un des favoris de la primaire républicaine, il n’avait pas besoin de se présenter aux côtés des autres candidats. En fait, avant le premier débat, Trump a déclaré qu’il ne voulait pas prêter attention aux autres campagnes en se plaçant sur le devant de la scène.

« Certains d’entre eux sont à un, zéro et deux. Et je dis : « Est-ce que je reste assis là pendant une heure ou deux heures ? » Quoi qu’il en soit, je me fais harceler par des gens qui ne devraient même pas se présenter. président ? Dois-je faire ça ? » Trump a demandé rhétoriquement dans son entretien avec Carlson.

« J’ai simplement pensé qu’il serait plus approprié de ne pas participer au débat », a-t-il expliqué.

Mais la grève de l’UAW a présenté une nouvelle sorte d’opportunité, non seulement pour contrer le programme, mais aussi pour le faire d’une manière qui lui permet d’être un homme du peuple, en proposant un nouveau type de récit médiatique.

L’UAW n’est peut-être pas accueillant

Jusqu’à présent, l’UAW n’a pas accueilli favorablement une intervention extérieure dans les négociations contractuelles. Après une déclaration de soutien directement du président Biden, le président de l’UAW, Shawn Fain, a critiqué son point de vue selon lequel les négociations avaient échoué.

basculer la légende Alex Brandon/AP

Alex Brandon/AP

Biden s’est qualifié à plusieurs reprises de « président le plus pro-syndical de l’histoire » et avec cette grève très médiatisée à Détroit, cette auto-évaluation sera remise en question.

En parlant avec des membres du syndicat avant la grève, beaucoup ont refusé de dire pour qui ils envisageaient de voter, mais un fil conducteur a traversé les différentes conversations : ils veulent que les politiciens qu’ils soutiennent les soutiennent.

C’est probablement la raison pour laquelle Trump prévoit ce voyage à Détroit. Parce que s’il parvient à rencontrer les travailleurs de l’automobile et à organiser un rassemblement à la Trump qui dynamise la foule, il espère montrer à l’UAW qu’il est le candidat qui a à cœur leurs meilleurs intérêts.

Importance du Michigan

Ce n’est pas non plus un hasard si Trump se concentre sur Détroit. C’est la « région d’origine » des trois grands constructeurs automobiles : General Motors, Ford et Stellantis North America. Mais c’est aussi un État qui s’est éloigné de Trump en 2020. Après avoir remporté de justesse le Michigan en 2016, dans le cadre de sa victoire éclatante sur l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, Biden a remis l’État au bleu.

Trump, dans sa stratégie axée sur les élections générales au lieu d’accorder trop d’attention aux primaires, se concentre sur ces États du champ de bataille et le Michigan figure sur cette liste. Avec une population élevée de cols bleus – dont beaucoup ont quitté Trump en 2016 – faire appel au syndicat pourrait suffire à faire basculer l’État tout entier.

Comme Trump l’a appris lors de ses deux élections générales précédentes, les marges comptent. Et dans un État comme le Michigan, où il y a des dizaines de milliers de travailleurs syndiqués de l’automobile, des résultats légèrement meilleurs pourraient changer le résultat.

Mais Détroit reste politiquement une ville d’un bleu profond et l’UAW reste une institution qui s’aligne le plus souvent sur les démocrates. De plus, le Michigan n’est pas autant un État charnière que le Wisconsin voisin ou la Pennsylvanie voisine, en particulier avec un démocrate au poste de gouverneur Gretchen Whitmer et une faible majorité démocrate à l’Assemblée législative de l’État.