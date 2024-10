Alors que l’ouest de la Caroline du Nord sort de la boue d’Hélène, les habitants s’inquiètent et les agences appellent à la prudence

Comme historique Les eaux de crue reculent dans l’ouest de la Caroline du Nordles destructions laissées par l’ancien ouragan Hélène impliquent également de traiter des quantités massives de boue que certains résidents et propriétaires d’entreprises craignent comme toxiques.

Hélène a rasé le village de Biltmore où Encre Origami a été « complètement détruit », a déclaré la boutique de cadeaux sur sa page Facebook la semaine dernière. Les eaux de crue ont atteint le deuxième étage, « brisant littéralement tout en morceaux et laissant tout recouvert de boue toxique », a déclaré Origami Ink.

Mais mercredi, les responsables fédéraux et étatiques n’avaient pas confirmé que la boue d’Hélène était toxique.

Les habitants de l’ouest de la Caroline du Nord sont confrontés à d’énormes quantités de boue à la suite de l’ouragan Helen. Montré, résidents et bénévoles le mardi 1er octobre 2024 après que la rivière French Broad a inondé le centre-ville de Marshall.

Dans le cadre de la réponse aux tempêtes de l’État et du gouvernement fédéral, le Département de la qualité de l’environnement de Caroline du Nord et d’autres agences d’État travaillent avec l’Agence américaine de protection de l’environnement pour identifier et traiter la contamination potentielle dans la région touchée, ont déclaré les agences dans une déclaration commune au Charlotte Observer. .

« Compte tenu des impacts généralisés de la tempête et des inondations, d’une manière générale, il est conseillé au public de traiter avec prudence les zones inondées et toute substance d’origine inconnue », ont indiqué les agences.

Les résidents de l’ouest de la Caroline du Nord sont invités à faire preuve de prudence lors du nettoyage, en particulier s’il y a une odeur chimique perceptible ou un contenant déversé d’une matière dangereuse, et à demander de l’aide au service de santé local ou aux pompiers.

Des conseils supplémentaires sont disponibles en ligne sur deq.nc.gov et le NCDHHS sites Web.

Les agences fédérales et étatiques n’ont pas mis de responsable à disposition pour un entretien.

La boutique de cadeaux Origami Ink du village de Biltmore a été « complètement détruite » par les inondations causées par l’ouragan Helene. Illustré, des centimètres de boue couvrent le village de Biltmore à Asheville le mercredi 2 octobre 2204.

Test de contamination potentielle

DEQ a reçu des rapports faisant état de préoccupations concernant la boue potentiellement toxique en aval dans le comté de Madison, près de Marshall, provenant de l’usine Silver-Line Plastics d’IPEX endommagée à Asheville. Marshall, avec moins de 800 habitants, se trouve sur la rivière French Broad, à environ 20 miles au nord d’Asheville.

En réponse, les inspecteurs ont visité le site et n’ont constaté aucune blessure liée à une exposition potentielle dans cette zone, selon les agences fédérales et étatiques.

Les résidents de Caroline du Nord comme Tomas Quiroz, montré le 28 septembre 2024, en train de pelleter de la boue sur les marches de son porche à Clyde, sont invités par les agences environnementales fédérales et étatiques à porter des EPI pendant le nettoyage.

Silver-Line n’est pas répertorié comme producteur de déchets dangereux dans les dossiers de permis du DEQ.

« Ils disposent d’un permis aérien auprès du programme aérien local du comté de Buncombe et ne détenaient pas de quantités importantes de produits chimiques dangereux », ont déclaré le DEQ et l’EPA.

Une camionnette est ensevelie dans la boue le jeudi 3 octobre 2024 près du centre-ville d’Asheville.

Comment procéder pour nettoyer la boue ?

Les eaux de crue peuvent amener des micro-organismes provenant des eaux usées et d’autres sources à l’intérieur des bâtiments, selon le EPA. Lors du nettoyage suite à une inondation, l’exposition aux micro-organismes peut provoquer des effets allergiques ou irritants, voire dans certains cas des maladies infectieuses.

L’EPA a exhorté les résidents à porter un respirateur N-95, des lunettes scellées, des gants, un pantalon, une chemise à manches longues et des bottes ou des bottes de travail.

NC DHHS conseille également aux résidents de se laver les mains avec de l’eau et du savon avant de préparer de la nourriture ou de manger après un contact avec les eaux de crue.

« Ne présumez jamais qu’une maison endommagée par l’eau est sûre », a déclaré mardi le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord dans une déclaration à l’Observer.

Les résidents et les bénévoles nettoient le mardi 1er octobre 2024 après que la rivière French Broad a inondé le centre-ville de Marshall. Les restes de l’ouragan Helene ont provoqué des inondations généralisées, des arbres abattus et des pannes de courant dans l’ouest de la Caroline du Nord.

« Entrer dans un bâtiment qui a été inondé, même après que l’eau ait disparu, peut présenter une grande variété de dangers pouvant entraîner des blessures, des maladies, voire la mort », a indiqué l’agence.

Cathie et Jonathan Robbins, propriétaires d’Origami Ink Shop, creusent quotidiennement dans la boue à la recherche de quelque chose de récupérable. « Cathie et moi avons fait la majeure partie du travail nous-mêmes puisque nous ne pouvions pas risquer la santé d’aucun de nos clients qui ont proposé de participer », Encre Origami a déclaré samedi sur Facebook.

Le magasin, qui vend de la papeterie, des stylos-plumes et des cadeaux, a ouvert un Allez me financer page samedi pour aider à la reconstruction. Les responsables d’Origami Ink n’ont pas répondu aux multiples demandes de commentaires.