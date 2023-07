Alors que l’OTAN se prépare à se réunir, les États-Unis chercheront à calmer leurs critiques sur l’envoi d’armes à sous-munitions en Ukraine | Nouvelles américaines

Dans les cercles de Washington et au-delà, les responsables se hérissent des suggestions selon lesquelles la décision de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine représente une érosion de la haute moralité pour l’Amérique ou qu’elle suggère que la guerre ne va pas bien pour l’Ukraine.

Sur le premier point, le membre du Congrès Adam Smith, un membre éminent de la commission des services armés du Sénat, m’a dit : « Eh bien, pardonnez-moi d’être si direct à ce sujet, mais non, cela n’érode pas la moralité élevée. La seule façon érode la hauteur morale est si soit vous êtes un idiot, soit vous soutenez la Russie dans ce conflit. »

Le membre du Congrès, un démocrate, qui était jusqu’en janvier président de la commission des services armés, a déclaré : « Quand vous regardez ce que fait la Russie en Ukraine, quand vous regardez la façon dont ils continuent de bombarder aveuglément les populations civiles, assommant les hôpitaux et des écoles, des centres commerciaux et des immeubles d’appartements dans tout le pays, sans un seul objectif militaire en tête, pulvérisant des munitions dans tout le pays, tuant des gens, torturant des gens. Ce que fait l’Ukraine, c’est essayer de reprendre son pays et aucune arme de guerre n’est pacifique . »

Biden arrive au Royaume-Uni pour des pourparlers avec l’Ukraine après avoir défendu une décision « difficile » sur les armes à sous-munitions – dernier

Sur le deuxième point, que la décision d’envoyer des armes à sous-munitions est un signal que la guerre ne va pas bienl’argument est plus nuancé.

La dure réalité est que la contre-offensive ukrainienne n’a pas le succès espéré. Ils traversent des quantités alarmantes de munitions. Les actions sont extrêmement basses – le président Biden a été remarquablement franc à ce sujet.

Cela ne veut pas dire que les Russes ont le dessus ou qu’ils s’en sortent mieux que les Ukrainiens. Mais ils sont creusés et difficiles à bouger. Poutine a aussi le luxe du temps et du personnel. Il est vrai de dire qu’aucune des deux parties ne peut revendiquer le succès sur le champ de bataille en ce moment.

C’est pourquoi l’Amérique soutient que les armes à sous-munitions d’un type particulier – tirées à partir de pièces d’artillerie plutôt que d’être larguées depuis des avions – doivent maintenant être déployées. Ils comblent un problème d’approvisionnement et peuvent changer considérablement la fortune des Ukrainiens sur les champs de bataille.

L’administration Biden oblige l’Ukraine à s’engager à ne pas utiliser ces armes sur des cibles ou des zones civiles. L’Ukraine dit qu’elle les utilisera sur les champs de bataille de l’Est pour éliminer les forces russes enfouies.

Ils auront un impact matériel. Lorsque les Américains ont utilisé des armes à sous-munitions contre les forces irakiennes en 1991, les commandants irakiens ont qualifié les armes entrantes de « pluie d’acier ».

Les Américains affirment également que le « dud rate » de leur DPICM (munition conventionnelle improvisée à double usage) est de +/- 2 %. Cela signifie que seulement 2% environ des « bombettes » distribuées sur un champ de bataille déjà jonché d’ordonnances n’exploseront pas.

Si vous tirez des centaines d’obus contenant chacun beaucoup plus de petites bombes, 2 % n’est pas négligeable.

Mais, cela se compare favorablement au taux de ratage de +/- 30% des armes à sous-munitions de l’OTAN utilisées pendant la guerre yougoslave des années 1990 ou d’ailleurs au taux de ratés des bombes à fragmentation que la Russie utilise actuellement sur des cibles civiles en Ukraine.

Les déclarations de malaise au sujet de la décision américaine de la part d’autres pays de l’OTAN sont prévisibles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:39

Premier ministre sur l’utilisation des armes à sous-munitions



Ils sont liés par la convention de 2008 interdisant l’utilisation de toutes les armes à sous-munitions. Le sous-texte des déclarations du Royaume-Uni, de l’Allemagne, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et d’autres est, en fait, « nous préférerions qu’ils ne soient pas sur le champ de bataille, mais nous reconnaissons leur nécessité, nous notons leur faible taux de ratés, et nous devons voir l’échec de Poutine ».

Surveillez donc les discussions sur les armes à sous-munitions au sommet de l’OTAN, mais ne vous attendez pas à ce qu’elles éclipsent la réunion. L’unité de l’OTAN est essentielle.

Une plus grande menace pour cette unité pourrait provenir de discussions de fond sur l’adhésion de la Suède à l’alliance. La Turquie a des objections, tout comme la Hongrie. Des sources disent que ces objections peuvent être surmontées bientôt.

L’autre sujet clé sera la perspective d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. Cela n’arrivera pas avant la fin de la guerre.

Au-delà du fait que l’Ukraine n’a pas encore achevé les réformes sécuritaires et démocratiques nécessaires à l’adhésion à l’OTAN, il y a une question plus pratique.

Si l’Ukraine devait devenir membre maintenant, l’article 5 de l’OTAN (une attaque contre un membre est une attaque contre tous) serait automatiquement déclenché parce que la Russie attaque activement l’Ukraine. Cela obligerait les forces de l’OTAN à attaquer la Russie.

Mais, un engagement conditionnel soigneusement formulé sur l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lorsque la guerre sera terminée est probablement bientôt. À plus court terme, recherchez dès maintenant d’autres engagements en matière de sécurité.