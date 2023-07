Alors que l’OTAN renforce son objectif de dépenses militaires, le Canada tente d’élargir ce qui compte: sources

Le Canada a discrètement et systématiquement fait pression sur les principaux alliés de l’OTAN pendant des mois pour élargir la définition de ce qu’il peut inclure dans le repère des dépenses de défense de l’alliance militaire, ont déclaré à CBC News des sources de la défense et du gouvernement.

La notion de pouvoir inclure ce que le pays dépense pour la recherche sur l’espace, la cyber et l’intelligence artificielle (IA) a été un sujet de conversation important, en particulier avec les États-Unis, ont déclaré deux sources au courant des discussions.

CBC News n’identifie pas les sources car elles n’étaient pas autorisées à parler publiquement.

Les conversations étaient séparées des négociations intenses entre alliés sur les plans de dépenses de défense révisés que les dirigeants de l’OTAN devraient soutenir cette semaine lors du prochain sommet de Vilnius, en Lituanie.

Un rapport publié vendredi par Reuters cite deux sources diplomatiques à Bruxelles qui ont déclaré que les pays étaient parvenus à un accord pour relever l’objectif de l’alliance en matière de dépenses militaires à au moins 2% du produit intérieur brut d’un pays, les sources qualifiant cela « d’engagement durable ». «

Le Canada a été « très actif » pour essayer d’élargir la définition de ce qui est couvert par le repère de 2%, ont déclaré le gouvernement et des sources de la défense à CBC News.

La question a été soulevée lors de la réunion bilatérale entre la ministre de la Défense Anita Anand et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin l’automne dernier au Forum sur la sécurité internationale d’Halifax et « a refait surface récemment », ont indiqué les sources.

La réponse de Washington a été « un non catégorique ».

La ministre de la Défense Anita Anand et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin se rencontrent au Halifax International Security Forum à Halifax le 19 novembre 2022. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

À l’heure actuelle, le Canada consacre 1,29 % de son PIB à la défense — bien moins que l’objectif actuel de 2 % suggéré — et bien loin de ce qui est sur le point de devenir la norme attendue.

Le directeur parlementaire du budget du Canada, Yves Giroux, a déclaré l’année dernière que la définition des dépenses de défense de l’OTAN est large et englobe plus que les dépenses militaires directes. Au Canada, par exemple, les pensions de la Garde côtière canadienne et des anciens combattants ont récemment été incluses dans le calcul des dépenses militaires du pays.

Pour atteindre l’objectif de l’OTAN de consacrer 2% du PIB du pays à la défense, Giroux a estimé l’année dernière que le gouvernement fédéral devrait dépenser 75,3 milliards de dollars supplémentaires avant la fin de 2027.

On ne sait pas exactement quels éléments de la recherche sur l’espace, la cybersécurité et l’intelligence artificielle que le Canada veut compter. Cependant, il pourrait s’élever à plusieurs centaines de millions de dollars annuellement.

L’OTAN prend un « engagement durable » pour cibler (rapport)

Le budget total de l’Agence spatiale canadienne s’élève à plus de 530 millions de dollars par an, alors que le gouvernement fédéral a annoncé dans des budgets récents différentes tranches de financement pour la cybersécurité et l’intelligence artificielle.

Par exemple, le budget fédéral de 2022 a promis 875,2 millions de dollars sur cinq ans, et 238,2 millions de dollars par la suite, pour faire face à « l’évolution rapide du paysage des cybermenaces ».

Par ailleurs, le gouvernement fédéral finance 11 grands projets de recherche sur l’IA sur plusieurs années avec un investissement de 1,4 milliard de dollars.

Un haut responsable canadien, qui s’est exprimé vendredi alors que le bureau du premier ministre informait les journalistes du prochain sommet de l’OTAN, a été interrogé sur le fait que le Canada était en faveur d’une définition révisée du seuil de 2 %.

Le responsable a suggéré que le débat pourrait ne pas être terminé.

« Vous savez que le Canada a depuis longtemps une position où nous pensons qu’il est important que les paramètres utilisés par l’OTAN reflètent avec précision les priorités stratégiques au sein de l’OTAN, ainsi que le type de résultats que nous recherchons », a déclaré le responsable.

ÉCOUTEZ | À quoi s’attendre du sommet de l’OTAN en Lituanie : La maison14:53La pression monte sur l’OTAN Le monde observera la réunion des pays de l’OTAN la semaine prochaine à Vilnius, en Lituanie, pour discuter de la guerre en Ukraine et du besoin croissant d’investissements dans le domaine de la défense. Kerry Buck, ancienne ambassadrice du Canada auprès de l’OTAN, et Orysia Lutsevych, spécialiste de la Russie et de l’Eurasie à Chatham House au Royaume-Uni, décrivent les priorités à l’ordre du jour du sommet et la pression qui continue de monter sur des pays comme le Canada.

« Et donc il y a des discussions en cours entre alliés à Bruxelles sur toutes sortes de questions connexes, mais je ne vais pas entrer dans ce qui est discuté à la table au-delà de ce commentaire. »

Selon le rapport Reuter de vendredi, les 31 alliés sont sur le point de s’entendre sur « un engagement durable d’investir au moins 2% » de leur PIB dans leurs armées à l’avenir.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a fait pression pour que les dépenses militaires actuelles de l’OTAN ciblent à 2% « le plancher, pas le plafond » de ce que les alliés dépensent.

En 2023, l’ancien objectif ne sera atteint que par 11 des 31 membres de l’alliance, selon les estimations de l’Otan. L’objectif initial a été fixé en 2014 et a exhorté les alliés à se rapprocher de la référence d’ici 10 ans.

Les 11 pays qui ont atteint ou dépassé l’objectif sont les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Pologne, la Grèce, l’Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Roumanie, la Hongrie, la Lettonie et la Slovaquie.

Fermant la marche, on trouve le Canada, la Slovénie, la Turquie, l’Espagne, la Belgique et le Luxembourg, dont les dépenses de défense représentaient moins de 1,4 % du PIB.

Max Bergmann, directeur du programme Europe, Russie et Eurasie au Centre d’études stratégiques et internationales de Washington, a déclaré que toutes les discussions autour de la réalisation de la référence se heurtaient rapidement à un mur économique.

« Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de bonnes paroles, environ 2% étant le plancher, ce qui semble franchement un peu séparé du type de réalités économiques et budgétaires dont discutent les ministres des Finances européens », a déclaré Bergmann dans un aperçu récent du sommet organisé par le groupe de réflexion.

Il a souligné les récentes déclarations du ministre allemand des Finances selon lesquelles le pays doit revenir à la réduction du déficit.

REGARDER | La Lituanie appelle à davantage de soutien de la part de l’OTAN avant le grand sommet : La Lituanie veut plus de troupes de l’OTAN le long de sa frontière avec la Biélorussie, principal allié de la Russie La Lituanie a demandé que davantage de troupes de l’OTAN soient stationnées le long de sa frontière de 700 kilomètres avec le principal allié de la Russie, la Biélorussie, mais les habitants le long de cette frontière doutent que ce soit une bonne idée compte tenu des tensions actuelles.

« Eh bien, s’il y a un retour à la réduction du déficit au sein de l’UE, alors ce qui est discuté à l’OTAN à Vilnius ne sera tout simplement pas accessible pour de nombreux pays », a déclaré Bergmann.

« Il n’y a aucun moyen que l’Espagne soit en mesure de réduire agressivement son déficit et d’augmenter les dépenses de défense. »

Il y a beaucoup d’appétit pour atteindre l’objectif parmi les pays d’Europe de l’Est, les plus proches de la Russie, mais plus on va vers l’ouest, moins il y a d’enthousiasme.

« Il y a des tendances transversales qui font qu’il n’est pas si clair que la défensive européenne – les militaires européens – recevra des augmentations significatives de financement », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’en général, ils le feront, mais peut-être pas autant que prévu actuellement. »