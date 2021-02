Nouvelle-Zélande recevra le premier lot de sa commande de 1,5 million de doses du vaccin Pfizer-BioNTech la semaine prochaine et prévoit de commencer à vacciner ses frontaliers le 20 février, avant la date prévue, a déclaré vendredi la Première ministre Jacinda Ardern. Le pays, qui a pratiquement éliminé la transmission locale du virus, a conclu des accords d’achat supplémentaires avec Janssen Pharmaceutica, Novavax et AstraZeneca, et prévoit de commencer à vacciner sa population plus large au deuxième trimestre de cette année, a déclaré Mme Ardern.