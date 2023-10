Les 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies devraient voter vendredi sur la guerre entre Israël et Gaza, mais en tant qu’observateur plutôt que membre, la Palestine n’aura pas son mot à dire.

La Jordanie, agissant au nom des pays arabes, a proposé une résolution à l’Assemblée générale appelant, entre autres choses, à un cessez-le-feu humanitaire après l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU, plus petit et plus puissant, à agir, malgré le nombre croissant de morts dus aux bombardements continus d’Israël.

« Je vous appelle tous à voter pour mettre fin aux massacres. Votez pour l’aide humanitaire afin qu’elle atteigne ceux dont la survie même en dépend. Votez pour mettre fin à cette folie », a déclaré jeudi l’ambassadeur de Palestine à l’ONU, Riyad Mansour, dans un discours émouvant devant l’Assemblée générale de l’ONU.

Le ministre palestinien des Affaires étrangères s’est également adressé au Conseil de sécurité de l’ONU lors d’une session extraordinaire cette semaine, mais en tant qu’État observateur non membre, la Palestine n’est pas en mesure de participer de la même manière que les États membres à part entière de l’ONU.

Alors que les membres de l’ONU continuent de discuter de la manière dont ils répondront à la crise humanitaire à Gaza, voici un guide rapide sur le statut de la Palestine à l’ONU.

Observateur non membre

En 2012, la majorité des 193 membres de l’Assemblée générale ont voté pour accorder à la Palestine le statut d’observateur non membre.

Au total, 138 des 193 membres de l’Assemblée générale des Nations Unies ont voté oui, tandis que neuf ont voté non et 46 se sont abstenus ou n’ont pas voté.





Parmi les pays qui ont voté non figuraient les États-Unis, Israël et le Canada, ainsi que les pays insulaires du Pacifique, notamment Nauru et Palau.

Le statut d’observateur d’État non membre n’est pas officiellement reconnu dans la Charte des Nations Unies mais a une longue histoire. Il a d’abord été détenu par la Suisse et ne l’est actuellement que par la Palestine et le Saint-Siège, également connu sous le nom de Vatican.

La décision d’accorder à la Palestine le statut de non-membre était loin d’être la première, ou la dernière fois, que l’Assemblée générale votait sur la Palestine.

En 1947, les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies d’alors ont voté sur une résolution intitulé le futur gouvernement de la Palestine.

La résolution a décidé que la Palestine serait «[partitioned into two states” with the creation of “Independent Arab and Jewish States” as well as a “Special International Regime for the City of Jerusalem”.

The resolution passed with 33 of the then-57 members of the UN General Assembly voting yes.

The number of members of the UN at the time was significantly smaller than it is today, as dozens of present member states had yet to gain independence from European colonial powers.

Two years later, in 1949, the State of Israel was admitted to the UN as its 59th member.

Who represents Palestine?

On Tuesday this week, Palestine’s Foreign Minister Riyad al-Maliki addressed the UN Security Council open debate.

Al-Maliki is part of the Palestinian Authority, which is led by a different political grouping to Hamas, which controls Gaza.

The Palestinian Authority continues to represent Palestinians at the UN although at home its authority to govern on behalf of all Palestinians is complicated.

Could Palestine become a full UN member?

In 2019, the UN General Assembly voted to allow Palestine to temporarily exercise limited additional powers while it chaired the Group of 77, a grouping at the UN which originally had 77 members, but now has more than 130.

One of the countries that opposed the temporary measure was Australia.

Gillian Bird, Australia’s ambassador to the UN at the time told the General Assembly that Australia voted no because it saw “Palestinian attempts to seek recognition as a state in international fora [as] profondément inutile aux efforts en faveur d’une solution à deux États.

Tandis que l’Assemblée générale vote sur les nouveaux membres proposés, c’est le Conseil de sécurité qui décide quels candidats sont considérés.

Le conseil compte 15 membres, mais les cinq membres permanents – la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis – disposent d’un droit de veto. Les États-Unis l’ont utilisé quelque 34 fois pour bloquer des résolutions critiquant Israël.

Qui peut voter ?

“Lorsque le Conseil de sécurité est incapable d’agir, l’Assemblée générale doit intervenir”, a déclaré Dennis Francis, président de l’Assemblée générale, lorsqu’il a convoqué cette semaine une réunion extraordinaire de l’Assemblée générale à la demande de la Jordanie, de Maurice et de plusieurs pays. autres pays.

NOUVEAU : Le Groupe arabe fait circuler une proposition modifiée #UNGA projet de résolution à #ONU Etats membres qui remplace l’appel au « cessez-le-feu immédiat » dans #Gaza/#Israël avec un appel à « une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue conduisant à une cessation des hostilités ». Projet modifié maintenant… https://t.co/KoWtWmCnMI pic.twitter.com/niilXg3X7N – Rami Ayari (@Raminho) 26 octobre 2023

Contrairement au Conseil de sécurité, qui ne compte que 15 membres, l’Assemblée générale des Nations Unies comprend les 193 États membres de l’ONU.

Les votes à l’Assemblée générale de l’ONU sont également moins compliqués qu’au Conseil de sécurité, où les résolutions ont souvent été bloquées par le veto permanent. La Chine, la Russie et les États-Unis ont tous utilisé leur veto pour bloquer les résolutions du Conseil de sécurité sur Israël-Gaza au cours des deux dernières semaines.

Mais même si les membres de l’Assemblée générale de l’ONU adoptent parfois une approche différente de celle du Conseil de sécurité de l’ONU à l’égard de la Palestine, les résolutions de l’Assemblée générale de l’ONU sont considérées comme moins contraignantes que celles du Conseil de sécurité, en particulier lorsqu’il s’agit des appels au cessez-le-feu actuellement très contestés.

Alors que les deux organes de l’ONU continuent d’examiner leurs résolutions soigneusement formulées, Mansour a rappelé aux membres de l’ONU de « se rappeler que nous nous réunissons ici alors que les Palestiniens de Gaza sont sous les bombes ».