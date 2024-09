Alors que l’ONU se réunit, les Haïtiens expriment leur désespoir de trouver une solution internationale à la crise des gangs

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine aux Nations Unies pour discuter de l’avenir des efforts visant à maîtriser les gangs qui étranglent Haïti, les Haïtiens expriment leur désespoir quant à la capacité d’une réponse internationale à renverser la tendance de la violence.

Jusqu’à présent, une force de 400 policiers kenyans soutenus par l’ONU et une vingtaine d’officiers jamaïcains n’ont pas fait grand-chose pour réprimer les gangs du pays, qui terrorisent le pays depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en 2021. Les dirigeants mondiaux discutent des prochaines étapes d’un effort complexe visant à rétablir l’ordre dans la nation caribéenne.

Les États-Unis ont lancé l’idée d’une force de maintien de la paix de l’ONU, mais l’idée a été jugée trop controversée étant donné la introduction du choléra et cas d’abus sexuel cela s’est produit la dernière fois que les troupes de l’ONU étaient en Haïti.

Le déploiement des forces kenyanes visait en partie à éviter les tensions qui pourraient être déclenchées par l’envoi d’une autre mission de maintien de la paix de l’ONU.

Mais lors d’une visite en Haïti du président kenyan William Ruto ce week-end – en route vers la Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui a débuté dimanche – Ruto a déclaré qu’il serait ouvert à l’idée d’étendre les opérations du Kenya au sein d’une mission de maintien de la paix de l’ONU plus vaste.

« Concernant la suggestion de transformer cela en une mission de maintien de la paix à part entière de l’ONU, nous n’avons absolument aucun problème avec cela, si c’est la direction que le Conseil de sécurité de l’ONU veut prendre », a déclaré M. Ruto.

Alors que Ruto a salué dimanche les succès des forces kenyanes, un récent rapport d’un expert des droits de l’homme de l’ONU a déclaré La violence des gangs se propage à travers Haïti et que la police haïtienne manque toujours de « capacité logistique et technique » pour lutter contre les gangs.

La violence continue a laissé des Haïtiens comme Mario Canteve, 39 ans, désillusionnés quant à de nouveaux efforts internationaux pour réprimer les gangs, affirmant qu’il ne croit plus aux promesses des dirigeants mondiaux selon lesquelles ils seront en mesure de changer quoi que ce soit dans ce pays en crise.

« Personne ne vient sauver Haïti. Rien ne change », a-t-il déclaré. « Une nouvelle mission ne peut pas sauver Haïti. »

Canteve vend des puces de téléphones portables et répare des appareils électroniques à Port-au-Prince, la capitale, dont 80 % du territoire serait contrôlé par des gangs. Face à la violence brutale des gangs, certains Haïtiens ont organisé des groupes d’autodéfense pour combattre les gangs eux-mêmes.

Ces groupes témoignent du manque d’espoir de nombreux Haïtiens quant à la possibilité qu’une solution internationale puisse marquer un changement en Haïti.

Moïse Jean-Pierre, un enseignant de 50 ans, a évoqué les missions passées de l’ONU en Haïti et a déclaré que de tels efforts étaient une « perte de temps ».

« Ce ne serait pas la première fois que des missions de l’ONU seraient déployées en Haïti », a-t-il déclaré. « Quelle différence cela ferait-il ? »

Les sentiments sur le terrain témoignent de la situation difficile dans laquelle se trouvent les dirigeants mondiaux depuis des années, à la recherche d’une solution plus large aux problèmes d’Haïti.

Le gouvernement kenyan a promis d’envoyer 600 policiers supplémentaires et la mission de sécurité actuelle devrait compter 2 500 hommes. Les Bahamas, le Bangladesh, la Barbade, le Bénin et le Tchad se sont également engagés à envoyer des policiers et des soldats. On ne sait pas encore quand cela se produira.

Peu de membres de l’ONU sont favorables à une mission de maintien de la paix de plus grande envergure, en partie à cause des abus commis lors des missions passées, mais aussi parce que de nombreux Haïtiens ont une aversion pour les interventions étrangères. trois interventions précédentes des États-Unis et de l’ONU n’ont pas amélioré la crise en Haïti.

Certains espèrent que les élections prévues l’année prochaine ouvriront la voie à une solution née en Haïti.

Le pays n’a pas organisé d’élections générales depuis 2016 en raison de la crise qui perdure.

La semaine dernière, Haïti a fait ses premiers pas vers la création d’un conseil électoral provisoire pour préparer le pays aux élections. Mais Haïti doit encore surmonter de nombreux obstacles pour y parvenir. Le principal d’entre eux est la violence.

Alors que Canteve, le vendeur de puces pour téléphones portables, a appelé à l’unité et déclaré qu’« une nouvelle mission ne peut pas sauver Haïti, les enfants d’Haïti doivent se sauver eux-mêmes », il a également exprimé des doutes sur le fait que le pays soit suffisamment sûr pour faciliter les élections.

« Comment peut-on organiser des élections alors que tout est si violent ? Tout le monde tire », a-t-il déclaré. « Quand la police ne peut même pas entrer dans certaines zones, quel genre d’élection allons-nous avoir ? »