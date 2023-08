Alors que l’on s’interroge sur le sort de Prigojine, qu’est-il arrivé aux autres rivaux de Poutine ?

Mercredi, Evgueni Prigojine, chef du groupe Wagner et allié de longue date de Poutine devenu ennemi, a vraisemblablement été tué, ainsi que tous les autres passagers à bord, lorsqu’un avion privé volant au nord de Moscou s’est écrasé. Jeudi, Poutine a semblé faire l’éloge de Prigojine, mais n’a pas confirmé sa mort.

Certains ennemis du président russe Vladimir Poutine, parmi lesquels des journalistes et des hommes politiques de l’opposition, sont morts ou sont tombés malades dans des circonstances suspectes après s’être opposés au dirigeant russe.

Le chef de l’opposition Alexeï Navalny était l’un des critiques les plus virulents du Kremlin. Il y a trois ans, il est monté à bord d’un avion dans un aéroport de Sibérie et est tombé malade.

L’Allemagne a déclaré plus tard qu’elle disposait de preuves « sans équivoque » selon lesquelles il avait été empoisonné avec un agent neurotoxique similaire au Novitchok – une classe d’armes chimiques développées par l’ex-Union soviétique et la Russie.

Navalny a été transporté d’urgence à Berlin pour y être soigné et a passé 24 jours en soins intensifs avant de sortir des soins hospitaliers environ une semaine plus tard.

Il a été immédiatement arrêté à son retour en Russie en janvier 2021. Plus tôt ce mois-ci, il a été condamné à 19 ans de prison supplémentaires – sans visite ni lettre à sa famille depuis une décennie – en plus d’une peine de 11 ans qu’il purgeait déjà. .

En 2018, un ancien agent double russe, Sergueï Skripal, et sa fille adulte Yulia ont été retrouvés affalés sur un banc de parc dans une ville du sud de l’Angleterre.

Ils se sont rétablis, mais quelques mois plus tard, Dawn Sturgess, 44 ans, est décédée et son petit ami est tombé malade après avoir vaporisé un flacon de parfum mis au rebut qui s’est avéré avoir été utilisé pour pulvériser un poison.

Les enquêteurs britanniques ont identifié l’arme comme étant du Novitchok, tandis que le site d’enquête Bellingcat a d’abord identifié les auteurs présumés comme étant deux membres de l’unité de renseignement militaire russe GRU : Alexander Mishkin et Anatoliy Chepiga.

Skripal était un espion de premier plan qui a été emprisonné en Russie en 2006 après avoir été reconnu coupable d’avoir transmis les noms d’officiers des renseignements russes infiltrés au service de renseignement étranger britannique, le MI6. Il a été libéré lors d’un échange de prisonniers en 2010 et vit depuis en Grande-Bretagne.

En avril, le critique du Kremlin, Vladimir Kara-Murza, a été condamné à 25 ans de prison pour trahison – la peine la plus sévère jamais infligée à un opposant à la guerre russe en Ukraine.

Kara-Murza est une politicienne de l’opposition, une historienne et une activiste de longue date. Il a écrit des articles d’opinion pour le Washington Post, dont certains depuis la prison, sur la vie en Russie. Il était l’un des rares critiques du Kremlin vivant encore en Russie lorsque le Kremlin a envahi l’Ukraine l’année dernière.

Son épouse, qui vit désormais aux États-Unis, affirme que le Kremlin a empoisonné son mari une première fois en 2015 et de nouveau en 2017. Les deux fois, Kara-Murza a été hospitalisée et dans le coma. Le Kremlin a nié toute implication.

La façon sournoise et néfaste d’assassiner un ancien officier du KGB à Londres

Six ans plus tôt, elle avait provoqué la colère du Kremlin avec sa couverture des abus commis par les forces russes et tchétchènes pro-moscou luttant contre les séparatistes tchétchènes. En 2004, elle est tombée malade après avoir bu une tasse de thé. Politkovskaïa a déclaré que Poutine l’avait empoisonnée pour l’empêcher de faire des reportages.