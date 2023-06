Alors que l’Okanagan se réchauffe, le chef des pompiers de Lake Country met en garde contre une menace accrue d’incendie de forêt

Ça a été toute une semaine dans le centre de l’Okanagan avec trois incendies de hangars et un incendie de brousse.

Dans le même temps, le calendrier est passé à juin après que l’Okanagan a enregistré le mois de mai le plus sec jamais enregistré.

Après le feu de brousse de mercredi soir (31 mai) à Lake Country, le chef adjoint des pompiers Brent Penner a parlé à Capital News des dangers d’incendie, en particulier avec le temps chaud et les conditions sèches que l’Okanagan a connues jusqu’à présent cette année.

« L’Okanagan s’assèche et avec cela, le risque d’incendie de forêt augmente », a déclaré Penner. « En ce moment, c’est le moment où tout le monde autour de l’Okanagan doit y penser. Si vous êtes un fumeur, assurez-vous que vous traitez correctement votre matériel à fumer, assurez-vous qu’il ne pénètre pas dans la végétation, que ce soit à la maison ou partout où vous vous amusez.

Le feu de brousse à Lake Country était d’origine humaine, mais la façon dont il a commencé reste inconnue.

En plus de fumer, les incendies peuvent se déclencher de plusieurs façons et à cette période de l’année, plus de gens font du camping, ce qui comprend généralement des feux de camp. S’ils ne sont pas entretenus correctement, les petits feux de camp peuvent facilement se transformer en feu de forêt.

« Si vous avez un feu de camp, assurez-vous qu’il est éteint lorsque vous avez terminé », a déclaré Penner. « Faites attention à la diligence raisonnable et assurez-vous qu’il n’y a aucun moyen pour que le feu se propage et aille dans des endroits où il ne devrait pas. »

Penner a également souligné qu’il est plus facile de travailler avec des maisons avec des cours bien entretenues et peu de végétation en surplomb pendant cette période de l’année. Le feu de brousse a eu lieu mercredi soir sur une colline derrière une maison, mais Penner a déclaré qu’en raison des rochers sur la colline et d’un bon espace entre la forêt et la maison, il y avait beaucoup de bons aspects avec lesquels les équipes de pompiers pouvaient travailler. .

Le temps chaud restera dans l’Okanagan au cours du week-end, car un maximum de 30 ° C est attendu le samedi 3 juin.

