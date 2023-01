Alors que l’offre de conférencier faiblit, des opinions partagées sur McCarthy dans sa ville natale

BAKERSFIELD, Californie (AP) – Les problèmes politiques du leader républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, ne s’arrêtent pas au Washington Beltway.

Dans sa ville natale de Bakersfield, en Californie centrale – où les derricks couvrent les collines et les fans de musique country affluent vers la salle Crystal Palace de Buck Owens – certains électeurs se demandent si ce qui est devenu une tentative embarrassante pour succéder à la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi s’est fait aux dépens de la deux moteurs de l’économie locale : la production pétrolière et l’agriculture.

McCarthy est originaire d’une région conservatrice de l’intérieur de la Californie, loin des bastions libéraux de San Francisco et de Los Angeles, qui ne figure pas dans le mythe California Dream de la renommée rapide et de la vie facile. L’agriculture et le pompage du pétrole façonnent l’économie – lors d’une récente matinée pluvieuse à Bakersfield, des champs de réservoirs de pétrole, des entrepôts et les flammes jaillissantes de la torchère de gaz d’une raffinerie se détachaient sur un ciel couleur de charbon.

À l’extérieur du café Old Corral d’Ethel dans le quartier Oildale de la ville, l’ouvrier pétrolier Zane Denio a déclaré qu’il ne suivait pas les travaux quotidiens de McCarthy sur Capitol Hill alors qu’il tentait de prendre le marteau de Pelosi. Pour une troisième journée consécutive jeudi, McCarthy n’a pas remporté suffisamment de votes républicains pour revendiquer le poste, laissant ses perspectives d’avenir incertaines.

Le républicain enregistré a voté pour McCarthy dans le passé, mais la prochaine fois ? Cela « dépend de qui se présente contre lui », a déclaré Denio. « Je pense qu’il est juste un autre politicien. C’est la ligne de fond.

Denio a déclaré qu’il se souciait de l’industrie pétrolière et de ses emplois bien rémunérés, mais il les voit constamment attaqués par le gouverneur démocrate Gavin Newsom et la législature dominée par les démocrates poussant l’État vers un avenir énergétique vert.

Portant un chapeau de cow-boy à larges bords, des bottes et des lunettes de soleil alors que le soleil traversait un ciel orageux, Denio s’est demandé pourquoi McCarthy n’avait pas été plus franc pour défendre l’industrie. La disponibilité de l’eau dans un état de sécheresse reste également un défi constant pour l’agriculture, autre pierre angulaire de l’économie régionale.

“Il pourrait faire plus pour les habitants du comté de Kern”, à l’est de Los Angeles, où Bakersfield est le siège du comté. Le “salaire de McCarthy vient de ces champs”, a déclaré Denio, en agitant la main vers les collines voisines couvertes de plates-formes pétrolières.

Les apparitions sporadiques de McCarthy dans le quartier préoccupent également Andrew Willingham, directeur du très animé Pyrenees Café au centre-ville de Bakersfield, qui est populaire auprès des travailleurs des champs pétrolifères et dépend de leur patronage.

McCarthy “passe certainement beaucoup plus de temps à Washington qu’ici”, a déclaré Willingham, un indépendant enregistré qui appelle McCarthy “une bonne personne” qui a laissé de généreux pourboires au café.

Mais il craint que l’État ne perde des travailleurs du pétrole au profit de l’Oklahoma et du Texas et souhaite que McCarthy se fasse plus entendre en faveur de ces emplois. Bien qu’il aimerait voir McCarthy présider la Chambre, “il pourrait peut-être concentrer plus d’énergie sur le comté de Kern s’il n’était pas l’orateur”, a déclaré Willingham.

McCarthy a déclaré que les États-Unis devraient augmenter la production nationale pour aider à contrôler les prix à la pompe.

Alors que la région conserve une inclinaison républicaine – McCarthy a facilement été réélu l’année dernière – elle a changé comme une grande partie de la Californie, devenant progressivement plus diversifiée et démocrate. L’ancien président Donald Trump a remporté le comté de Kern à deux chiffres lors de l’élection présidentielle de 2020.

Pour Mark Martinez, directeur du département de sciences politiques de la California State University, Bakersfield, les sessions turbulentes du Congrès quittant la Chambre sans orateur révèlent les faiblesses du leadership de McCarthy qui ont nui à sa réputation.

Les républicains ont pris la Chambre en novembre sous la direction de McCarthy, mais seulement par une marge fragile après qu’une “vague rouge” prédite ne se soit pas matérialisée. McCarthy a semblé mal interpréter le soutien parmi les membres du GOP House, le laissant jusqu’à présent incapable de rassembler suffisamment de votes pour obtenir le poste de président.

La fiabilité de McCarthy a été remise en question par des collègues, tandis que le soutien public de Trump s’est avéré incapable de déplacer les votes en sa faveur. Pendant ce temps, Denio et d’autres électeurs de son district ne le voient pas livrer pour la région.

Avec Bakersfield sous les projecteurs nationaux rares, “c’est vraiment embarrassant”, a déclaré Martinez. Que McCarthy obtienne ou non le siège du président, “Kevin va en sortir très, très faible.”

Cela pourrait enhardir les challengers désireux de prendre son siège. “C’est une batte à la tête pour Kevin”, a déclaré Martinez.

Pourtant, les supporters locaux espèrent que McCarthy perdure et monte un retour; il est connu pour surprendre ses sceptiques.

Christy Ferguson, propriétaire du Zingo’s Café et d’un bar à cocktails adjacent à Bakersfield, a rappelé que l’aide de McCarthy l’avait aidée à gagner 25 000 $ en aide financière en cas de pandémie qu’elle avait investie dans ses entreprises.

Ferguson, un républicain, perplexe face aux luttes politiques de McCarthy à Washington. “Je pense qu’il devrait être orateur”, a-t-elle déclaré, prédisant un succès futur encore plus grand.

« Il sera notre prochain président », a-t-elle déclaré.

Michael R. Blood, Associated Press