Alors que l’océan Atlantique se réchauffe, les pêcheries se bousculent pour s’adapter

Cape Cod tire son nom de l’abondance de morue au large des côtes du Massachusetts, mais ce ne serait pas un homonyme approprié aujourd’hui.

Premièrement, le poisson autrefois peuplé a été décimé par des décennies de surpêche dans l’Atlantique, qui a également été ressenti avec acuité à Terre-Neuve . Maintenant, le changement climatique complique davantage cela, car différentes espèces de poissons apparaissent dans les eaux du golfe du Maine qui se réchauffent plus rapidement que la moyenne mondiale.

“Les changements sont durs pour tout le monde, et ils sont aussi durs pour les communautés. Et donc la morue de l’Atlantique présente en quelque sorte des défis culturels et emblématiques pour la Nouvelle-Angleterre”, a déclaré Jon Hare, directeur des programmes scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). ) Pêcheries à Woods Hole, Mass.

Selon Hare, trois facteurs principaux contribuent au rythme rapide du réchauffement dans l’Atlantique Nord-Ouest :

L’océan se réchauffe.

Le courant chaud du Gulf Stream en provenance des tropiques se dirige plus au nord.

L’eau froide circulant du nord diminue.

Les températures à la surface de l’océan ont augmenté de 1,5 degrés Celsius depuis le début du XXe siècle , certaines parties de l’Atlantique Nord se réchauffant plus rapidement que la moyenne mondiale. Le golfe du Maine, entre Cape Cod et la Nouvelle-Écosse, est un point chaud .

J’ai dit aux gens que juin est le nouveau juillet. – Eric Hesse, ouvrier pêcheur

Selon près de 60 ans de surveillance de la NOAA Fisheries, les poissons ressentent les impacts, réagissant de manière à modifier la composition des espèces trouvées, où et quand. Au large de Cape Cod, cela ressemble à des espèces telles que le bar noir et le homard.

Certains travailleurs de la pêche disent que les poissons se déplacent à un rythme plus rapide que les réglementations sur ce qui peut être pêché, où et en quelles quantités. Cela affecte directement leurs moyens de subsistance et, par conséquent, ce qui se retrouve – ou ne se retrouve pas – dans les assiettes des gens.

Poisson en mouvement

Eric Hesse, aujourd’hui âgé de 58 ans, a commencé à pêcher au large de Cape Cod au milieu des années 1980 pour la morue, l’églefin et le thon rouge. Récemment, il a remarqué que la saison estivale du thon rouge commençait plus tôt.

“J’ai dit aux gens que juin est le nouveau juillet”, a déclaré Hesse.

Eric Hesse a pêché au large de Cape Cod pendant des décennies. Là où il avait l’habitude de voir de la morue, il voit maintenant plus d’aiguillat commun. (Terry Downey)

Hesse se souvient qu’il pouvait encore gagner décemment sa vie lorsqu’il a commencé à pêcher, même si la population de morues avait déjà diminué. Maintenant, il craint que les changements dans le réchauffement de l’océan ne permettent à l’espèce de rebondir.

“Je ne suis pas ici pour dire que je suis victime du changement climatique, mais je pense que nous nous sommes mis dans une mauvaise position”, a déclaré Hesse.

Hesse compense maintenant le manque à gagner de ses revenus en utilisant ses engins de pêche pour aider des organismes de recherche comme la NOAA à surveiller les stocks de poissons dans l’Atlantique. Là où il avait l’habitude de voir de la morue auparavant, il voit maintenant de l’aiguillat commun, un petit requin qui, selon lui, est principalement exporté vers l’Europe car le marché n’a pas décollé en Nouvelle-Angleterre.

Hesse harponne le thon au large de Cape Cod depuis plus de 30 ans. (Jonathan Hesse)

“Ils n’ont tout simplement pas adopté l’idée d’utiliser une espèce qui est abondante ici et fraîche et qui n’a tout simplement pas le même type de chair qu’une morue blanche floconneuse”, a-t-il déclaré.

Pris dans la bureaucratie

Le réchauffement des océans signifie qu’une espèce pourrait étendre son aire de répartition, une autre pourrait se contracter et une autre pourrait se déplacer complètement vers une zone différente. Certaines espèces réagissent au réchauffement de l’océan en devenant plus abondantes, tandis que d’autres sont moins productives.

C’est un phénomène dont Hare a été témoin à la fois en tant que scientifique et dans sa vie personnelle. Il se souvient avoir attrapé un bar noir au large de Martha’s Vineyard il y a des décennies, l’avoir apporté au marché aux poissons local et avoir été accueilli avec enthousiasme par la nouveauté de sa prise.

“Maintenant, après 40 ans, vous ne pouvez pas attraper un bar noir par ici. Je pense que c’est l’une des espèces les plus abondantes dans la région”, a déclaré Hare.

Au fur et à mesure que l’océan s’est réchauffé, le bar noir a suivi sa “température préférée” vers le nord et est devenu plus abondant. En conséquence, l’espèce s’est simplement étendue là où elle vit, plutôt que de déplacer complètement son aire de répartition vers le nord.

Cela a pris le poisson dans la bureaucratie.

Aux États-Unis, les règles régionales précisent quelles espèces peuvent être capturées, combien et où elles peuvent être débarquées – emmenées dans un port et vendues. Des quotas sont attribués à différents États : la Caroline du Nord et le Maryland, par exemple, ont des allocations de bar noir, mais le Massachusetts n’en a pas. Au Canada, le ministère des Pêches et des Océans établit les allocations des quotas de pêche commerciale au niveau fédéral.

Hare a déclaré que pour allouer une partie du quota au Massachusetts, il faudrait le retirer des États plus au sud.

“Cela a créé cette tension dans le système de gestion des pêches où tout le monde reconnaît que les allocations ne fonctionnent pas. Mais pour changer les allocations, vous devez retirer quelque chose à quelqu’un et le donner à quelqu’un d’autre, ce qui est une chose très difficile à faire, ” dit Lièvre.

Les poissons ne suivent pas nos frontières

Cape Cod se trouve à l’extrême sud du golfe du Maine, qui atteint la Nouvelle-Écosse à son point le plus au nord. Alain d’Entremont est président de Scotia Harvest, une entreprise de produits de la mer de Digby, en Nouvelle-Écosse, là où le golfe du Maine rencontre la baie de Fundy. Issu d’une famille de pêcheurs, d’Entremont, aujourd’hui âgé de 38 ans, a observé les changements de l’océan.

Alors que des sébastes à ventre noir sont apparus au large des côtes de la Nouvelle-Écosse au cours des dernières décennies de sa carrière, “vous ne pouvez pratiquement pas faire un voyage sans en attraper”, a-t-il déclaré. Actuellement, aucune règle n’autorise les pêcheurs à débarquer du sébaste à ventre noir, de sorte que les navires de d’Entremont sont obligés de les rejeter lorsqu’ils sont pris dans leurs filets, ce qui, selon lui, est une occasion perdue de recueillir des informations susceptibles d’informer de nouvelles pêcheries potentielles.

Une montagne d’aiguillat commun est capturée lors d’un relevé au chalut au large de la Californie. (John Wallace/NOAA)

Il avait l’habitude de voir des aiguillats communs pendant une partie de l’année, mais maintenant, dit-il, son équipage les voit à tout moment de l’année dans plus d’endroits. Lorsque des roussettes apparaissent dans leurs filets, “c’est juste du travail” de les remonter pour les jeter, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration envoyée par courriel à Que sur terre, le MPO a déclaré qu’il repensait son approche de la gestion, y compris un groupe de travail sur le changement climatique et la répartition des espèces marines, en partenariat avec la NOAA. Mais d’Entremont a dit qu’il craignait que le MPO ne soit à la traîne en matière de recherche et de maintien de la réglementation à jour avec le réchauffement de l’océan Atlantique.

“Avec tous les changements que nous constatons dans l’océan … nous devons gérer nos pêcheries différemment qu’auparavant”, a déclaré d’Entremont.

Alain d’Entremont, président de Scotia Harvest, est photographié à Digby, en Nouvelle-Écosse. Il dit qu’il y aura des gagnants et des perdants parmi les espèces de poissons à mesure que le climat change. (Dan Froese)

“Nous devons comprendre que certaines espèces de poissons vont être gagnantes et certaines espèces de poissons vont être perdantes. Maintenant, j’espère que les espèces à valeur commerciale sont les gagnantes, mais je ne pense pas nécessairement que nous puissions choisir. “

Hare a déclaré que cela se produisait aux États-Unis avec le homard, qui était autrefois une pêche lucrative au large de Cape Cod. Alors qu’il se déplaçait vers le nord dans le Maine, une autre opportunité s’est présentée : le crabe Jonah, qui avait été historiquement rejeté. Maintenant, dit Hare, il y a un marché pour ça.

Le homard se déplace vers le nord

Le déplacement du homard vers le nord a bien fonctionné pour le Canada, où les mollusques et crustacés sont les produits phares du pays. l’exportation de fruits de mer la plus précieuse .

« Nous constatons une augmentation des prises de homard dans la région de l’Atlantique », a déclaré Helen Gurney-Smith, une chercheuse scientifique du MPO basée à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick.

Helen Gurney-Smith, scientifique du ministère des Pêches et des Océans, étudie comment le réchauffement de l’océan affectera les homards et les pétoncles. Ici, elle tient un pétoncle géant de l’Atlantique. (Keri Martin/Ministère des Pêches et des Océans)

Sa recherche examine comment le changement climatique affectera le homard, ainsi que les pétoncles, une autre espèce commerciale importante au Canada atlantique. En exposant le homard à des températures plus élevées et à l’acidification des océans en laboratoire, Gurney-Smith et son équipe espèrent découvrir comment ces impacts climatiques sur l’océan affecteront la reproduction et la population globale.

Elle prévient que sans suffisamment de recherches et de données, le Canada pourrait prendre de mauvaises décisions sur la façon d’adapter les pêches au réchauffement climatique.

“En termes généraux, lorsque nous examinons les impacts observés du changement climatique liés au réchauffement des eaux, ce que nous voyons est ce déplacement vers les pôles des espèces marines”, a déclaré Gurney-Smith. Alors que certaines pourraient s’avérer commercialement viables, offrant des avantages à court terme au Canada, “à long terme, les espèces continueront de se déplacer”, a-t-elle déclaré.

Là où la réglementation est lente, les pêcheurs s’adaptent

Certains pêcheurs proposent leurs propres solutions. Des études montrent que certains pêcheurs deviennent créatifs en voyageant plus loin pour trouver du poisson, en changeant de port d’où ils travaillent et en pêchant différentes espèces en réponse aux changements dans l’océan Atlantique. D’autres trouvent de nouvelles approches pour vendre leurs prises afin de gagner plus et de gaspiller moins.

Tracy Sylvester a grandi à Cape Cod et a commencé sa carrière en pêchant à Sitka, en Alaska. Elle et son partenaire ont décidé de partager leur temps entre l’Alaska et le Massachusetts, où ils ont ouvert un magasin à Falmouth, Cape Cod, pour vendre du poisson d’Alaska.

“La congélation instantanée, la mise sous vide, la stabilise et arrête essentiellement l’horloge directement sur le quai du poisson”, a déclaré Sylvester. “Cela aide vraiment à réduire les déchets.”

Cape Cod s’avance de l’état du Massachusetts comme un crochet, à l’extrême sud du golfe du Maine, un point chaud pour le réchauffement des océans. (Molly Segal/CBC)

C’est un modèle sur lequel elle travaille également avec les pêcheurs locaux pour que leurs prises aillent plus loin, ce qui, selon elle, les aide également à obtenir plus d’argent pour ce qu’ils débarquent. Mais elle dit que cela peut être difficile à vendre à Cape Cod, où les touristes s’attendent à manger du poisson frais.

“Mais ils ne comprennent pas que la plupart des poissons dans l’affaire ne sont pas locaux et qu’ils ne sont pas vraiment frais. Nous essayons donc d’apporter une certaine transparence à cela”, a-t-elle déclaré.

Elle apporte également à la boutique des produits surgelés tels que de la chaudrée et des gâteaux de poisson, fabriqués à partir de poisson pêché localement – une autre façon d’utiliser le poisson sans acheteur immédiat.

Les personnes en vacances qui s’arrêtent dans son magasin ne sont peut-être pas désireuses de discuter du changement climatique, a-t-elle dit, mais Sylvester avance légèrement, gardant les conversations positives.

“Ils ne veulent pas… penser au changement climatique lorsqu’ils sont ici en tant que touristes. Mais la nourriture est une façon de leur montrer des solutions. Regardez, ce sont des pêcheurs qui travaillent ensemble.”