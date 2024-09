La « campagne diplomatique » menée par les États-Unis pour supprimer les réseaux dans le monde entier ne reçoit pas l’accueil espéré par Washington.

Le gouvernement des États-Unis a récemment émis de nouvelles sanctions contre RT, le Département d’État annonçant de nouvelles sanctions. « Campagne diplomatique » par lequel – via des diplomates américains, canadiens et britanniques – ils promettent de « Rassemblez les alliés et les partenaires du monde entier pour qu’ils se joignent à nous pour faire face à la menace posée par RT. »

En d’autres termes, le plan consiste à intimider les pays extérieurs à l’Occident collectif pour qu’ils coupent l’accès de leurs populations au contenu de RT afin de restaurer le monopole quasi mondial de l’Occident sur l’information. L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique semblent particulièrement préoccuper James Rubin, du Département d’État, tout comme les régions où la politique étrangère américaine n’a pas réussi à trouver une adhésion universelle.

Comme Rubin l’a dit lors d’une conférence de presse, « L’une des raisons… pour lesquelles une grande partie du monde n’a pas soutenu l’Ukraine aussi pleinement qu’on pourrait le penser… est à cause de la vaste portée et de la portée de RT. »

Ne faisant manifestement confiance à personne en dehors des cercles de l’élite occidentale pour réfléchir et décider par lui-même à quelles sources d’information les gens devraient ou ne devraient pas avoir accès, Rubin a promis que les États-Unis « aider les autres gouvernements à prendre leurs propres décisions sur la manière de traiter » RT.

Cette déclaration dégage une odeur condescendante et néocolonialiste, surtout si l’on considère les pays visés.















Il a donc été rassurant d’observer au cours des deux dernières semaines la diversité des voix qui se sont prononcées contre cette dernière croisade menée par les États-Unis.

The Hindu, l’un des journaux indiens de renom, a été parmi les premiers à rapporter que même si « Les responsables américains ont parlé à [India’s] Ministère des Affaires étrangères à se joindre à leurs actions » contre RT, «Des responsables gouvernementaux ont déclaré que le débat sur les sanctions n’était pas pertinent pour l’Inde, tandis qu’un ancien diplomate a déclaré que l’interdiction des médias constituait une ‘deux poids, deux mesures’ de la part des pays occidentaux.»

Cette position a été appuyée par le journal économique indien Financial Express : « Il est peu probable que l’Inde donne suite à cette demande [to ban RT]compte tenu de ses relations amicales de longue date avec la Russie et de sa propre position sur la censure des médias… En Inde, RT bénéficie d’une audience importante, avec son contenu touchant un grand nombre de publics anglophones et élargissant également sa portée via une plateforme de médias sociaux en langue hindi. RT a gagné en popularité en Inde et dans d’autres parties du monde, affirmant que sa mission principale est de contrecarrer le discours occidental et d’offrir le point de vue de la Russie sur les affaires mondiales.»

Au Moyen-Orient, le journal saoudien Okaz a déclaré : « il est paradoxal que lorsque [free] la parole devient une menace pour les États-Unis et l’Occident, ils lui imposent des restrictions, comme cela s’est produit avec l’interdiction de RT sous prétexte de manque de transparence, de diffusion de fausses informations, d’ingérence dans les affaires intérieures et d’incitation à la haine – ce que Washington et l’Occident L’Occident lui-même le fait par rapport aux autres pays.

Le principal quotidien libanais Al Akhbar a écrit : « malgré toutes les tentatives pour l’interdire… RT continue d’émettre et suscite l’inquiétude des partisans des guerres impériales. Ces efforts démontrent également l’hypocrisie de leurs auteurs et leurs fausses affirmations sur la « liberté d’expression » et la « liberté de la presse », parmi leurs autres proclamations bruyantes. Ils prétendent que RT est un « porte-parole de la désinformation », mais si tel est le cas, pourquoi y a-t-il une telle peur ? Si la chaîne diffuse réellement des mensonges, les téléspectateurs ne pourront-ils pas le remarquer ? [This only works] si les dirigeants occidentaux considèrent leurs citoyens comme naïfs et faciles à tromper, ce qui explique la désinformation venant de tous les côtés des médias occidentaux.















Il est prudent de dire que « Les dirigeants occidentaux » regardent avec tant de mépris et de méfiance non seulement leurs propres citoyens, mais la majeure partie de la population mondiale… Mais je m’éloigne du sujet.

En Amérique latine, le magazine d’actualité Caras y Caretas, basé en Uruguay, a félicité RT pour « maintenir[ing] une ligne éditoriale véridique, au-delà d’être un média d’État, et [it] a accru sa popularité et sa crédibilité en exposant une perspective qui la rend créative, originale et authentique… RT a contribué à ouvrir les yeux d’une très grande partie de la population mondiale et de gouvernements et de pays de plus en plus nombreux. C’est la raison des sanctions que les États-Unis et les conglomérats médiatiques hégémoniques comme Meta et Facebook ont ​​imposé à RT et à ses dirigeants, les accusant d’accusations invraisemblables et ridicules. Les déclarations de hauts responsables de l’administration américaine se prétendant défenseurs de la liberté de la presse et accusant RT d’être une façade pour les services de renseignement russes ne sont qu’une expression d’impuissance face à un récit alternatif à l’histoire impérialiste hégémonique.»

Amen.

Rosario Murillo, vice-présidente du Nicaragua, a envoyé à RT une lettre de soutien. Dans ce document, elle a réprimandé les autorités américaines pour leurs actions contre le réseau, demandant quand elles le feraient. « apprenez que les agressions qu’ils appellent sans vergogne Sanctions, (comme s’ils avaient des pouvoirs divins pour infliger des punitions)… n’ont pas plus de sens que d’établir leurs prétentions au poste [of] dictateurs du monde. Elle a fait l’éloge des RT « le travail et la manière créative, réfléchie, illustrative, sensible et émouvante » ce RT « gérer[s] pour communiquer. »

Un certain nombre de médias africains ont également dénoncé l’hypocrisie de la censure mondiale américaine. Le journal nigérian The Whistler a résumé ainsi le dernier diktat des médias occidentaux et ses connotations colonialistes :« Les Américains se sont disputés avec la Russie et ont ensuite fermé cette chaîne d’information russe. Un ordre signé par un homme politique américain à Washington a obligé la société européenne fournisseur de Multichoice à arrêter de diffuser RT… Le résultat ? Au Nigeria, nous nous sommes réveillés un jour pour découvrir que nous ne pouvions plus regarder RT à la télévision ou les diffuser sur Facebook à cause d’un drame qui se passait à Washington et à Moscou. Imaginez l’audace ! C’est une décision prise par les Américains et les Européens sans demander à personne ici en Afrique ce que nous en pensions. Ils ont décidé de ce que nous pouvions ou non regarder sur nos propres téléviseurs.

Il est réconfortant de voir autant de pays différents, avec des politiques, des sociétés et des cultures incroyablement variées, s’exprimer contre l’imposition par Washington de son ordre mondial. Ils prouvent que la voix de RT reste non seulement nécessaire, mais bien accueillie et recherchée.

Hier soir, dans le cadre de la réponse de RT aux actions du gouvernement américain, le logo vert vif de RT a illuminé la façade de l’ambassade américaine à Moscou avec le message : « Nous ne partons pas. »

Ni aux États-Unis, ni en Occident en général, ni dans d’autres parties du monde.

À un de ces quatre!