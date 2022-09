Alors que Liz Truss se prépare à être notre prochain PM, elle devra faire face à l’un des plateaux d’entrée les plus difficiles de tous les dirigeants en temps de paix

Demain, le pays fait ses adieux à l’âge de Boris et un nouveau Premier ministre sera annoncé. Tous les sondages nous disent que ce sera Liz Truss qui sera couronnée vainqueur. Une nouvelle ère élisabéthaine va commencer.

Liz – une Brexiteer née de nouveau – devrait porter un toast à son succès avec un verre de pétillant britannique. Mais hérite-t-elle d’un cadeau empoisonné ?

Liz Truss devrait remporter la victoire lors de l’élection à la direction des conservateurs Crédit : AFP

Le prochain Premier ministre a l’un des plateaux de réception les plus difficiles de tous les dirigeants en temps de paix. L’inflation monte en flèche à des niveaux inégalés depuis les années 1970.

Les factures d’énergie sont monstrueuses et vont grossir – déclenchant de terribles avertissements que les Britanniques gèleront dans leurs maisons cet hiver. Sortez et les choses ne vont pas mieux.

Les chefs syndicaux paralysent le pays avec des grèves des chemins de fer, des poubelles et des postes. La livre dégringole. Et l’économie semble sombrer dans la récession.

Il y a même des avertissements qu’une pinte pourrait coûter 14 £ à Londres d’ici quelques années. C’est assez pour vous faire étouffer avec votre bière.

Quels sont donc les principaux défis auxquels sera confronté le prochain Premier ministre ? Et Liz a-t-elle ce qu’il faut pour mener notre nation à travers la tempête à venir ?

Comme me l’a dit un haut responsable conservateur: «Les prochains mois vont être sombres. Ce sera comme un navire battu par un ouragan – tous les jours.

Coût de la vie:

En haut de la liste des choses à faire sera l’économie et comment atténuer la brutale crise du coût de la vie.

Nous sommes sur le point de subir le plus gros coup dur dans nos poches depuis 100 ans, prédisent les experts de la Resolution Foundation.

Le plafond des prix de l’énergie double presque pour atteindre 3 549 £ et devrait atteindre 6 600 £ l’année prochaine. Un hiver sombre nous attend.

La favorite Liz prévoit de tenir un mini budget d’urgence le 21 septembre et a annoncé son intention de supprimer les hausses de l’impôt sur les sociétés et des NIC et de supprimer les prélèvements verts sur les factures d’énergie.

Mais elle devra faire quelque chose de bien plus important que cela pour éloigner le loup de la porte.

Comme le dit un soutien principal de Truss : « Sa prescription originale semble trop petite maintenant. C’est comme emmener un pistolet à eau dans une zone de guerre. Elle devra faire plus.

Elle devrait augmenter le crédit universel et l’aide aux retraités et envisage d’importantes réductions d’impôts, comme une réduction de 5% de la TVA.

Alors que les écoles, les hôpitaux, les entreprises et les pubs sont tous en difficulté, la demande d’aide est assourdissante.

L’astuce consistera à dépenser de l’argent pour protéger les personnes vulnérables sans effrayer les marchés.

Gerard Lyons – l’un des économistes les plus proches de Miss Truss – dit qu’elle doit “démarrer” et faire quelque chose de grand dès le début pour montrer aux électeurs et aux investisseurs qu’elle a un plan économique crédible.

Dynamiser l’économie :

Sa prochaine grande tâche est de mettre des propulseurs de fusée sous l’économie. L’invasion de l’Ukraine par Poutine a fait monter en flèche les prix du gaz et des denrées alimentaires et a porté un coup dur à une économie européenne qui vient tout juste de se mettre à genoux après Covid.

Mais la croissance britannique était à la traîne bien avant l’arrivée des chars. Liz s’est engagée à affronter «l’orthodoxie du Trésor» en réduisant les impôts et les formalités administratives.

Ce sera de la musique aux oreilles des Britanniques aux prises avec les impôts les plus élevés depuis les années 1940. Mais nous devons relancer la croissance – de toute urgence.

Pendant ce temps, les grèves paralysent la Grande-Bretagne. Les trains ne circulent pas. Les ordures s’entassent dans les rues d’Edimbourg. Les enseignants et les infirmières menacent de débrayages massifs.

Le NHS et la loi et l’ordre :

Et nos services publics – y compris le NHS – s’effondrent. Les gens ne peuvent pas obtenir un rendez-vous face à face avec un médecin généraliste.

Les listes d’attente s’envolent. Les ambulances sont coincées dans des files d’attente géantes à l’extérieur des hôpitaux, incapables de déposer les patients en raison d’un manque de lits.

Pourtant, les dépenses de santé engloutissent de plus en plus l’argent des contribuables britanniques.

Il devrait représenter 44 % de toutes les dépenses publiques quotidiennes d’ici 2024/5, soit près du double au cours des 20 dernières années. Quiconque emménagera au n ° 10 demain doit remettre le NHS en forme.

Il en va de même pour la lutte contre la criminalité et la crise des petits bateaux. Si vous êtes cambriolé, la police refuse trop souvent de se rendre chez vous pour enquêter.

Alors que chaque jour apporte de nouvelles images de personnes arrivant sur des dériveurs le long de la côte britannique. De nombreux députés conservateurs craignent que s’ils ne maîtrisent pas, vous pourriez voir l’extrême droite faire des gains.

Le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky visite une école qui avait été bombardée par les Russes Crédit : Flash d’information

La Russie et la Chine

À l’étranger, les choses sont également sombres. L’invasion maléfique de Poutine en Ukraine a provoqué une guerre majeure en Europe pour la première fois depuis des décennies.

Plus à l’Est, une Chine de plus en plus agressive menace d’envahir Taïwan – une confrontation qui pourrait déclencher une confrontation encore plus dommageable pour le monde que l’Ukraine.

Sur le Brexit, Liz est également confrontée à une impasse avec l’Europe. Nous nous attendons à ce qu’elle déchire le protocole d’Irlande du Nord en déclenchant l’article 16 pour rétablir la libre circulation des échanges entre la Grande-Bretagne continentale et l’Irlande du Nord.

La question est : peut-elle affronter Bruxelles sans déclencher une guerre commerciale dommageable ?

Il y a aussi une colère bouillonnante face à la durée de cette élection à la direction. “Cela a été très dommageable”, déclare un haut conservateur. “Les gens pensent que nous avons joué du violon pendant que Rome brûle.”

Guerre civile conservatrice :

Mais nous devons nous rappeler que ce n’est pas la guerre, la peste ou la politique qui a fait tomber Boris Johnson et Theresa May avant lui. C’était le Parti conservateur.

Après une élection brutale à la direction des conservateurs gâchée par d’étonnantes attaques bleu contre bleu entre l’équipe Truss et l’équipe de Rishi Sunak, il appartiendra au vainqueur de construire de sérieux ponts.

Un député conservateur prédit que si Liz n’aura pas beaucoup de lune de miel, ses députés d’arrière-ban rebelles pourraient garder leurs couteaux au fourreau parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre un autre chef avant les prochaines élections.

“Ils peuvent lancer quelques grenades depuis les banquettes, mais je ne pense pas qu’ils y plongeront le couteau”, a-t-il déclaré.

La drôle de guerre est terminée. La vraie bataille ne fait que commencer. Quel que soit celui qui remporte les clés du n ° 10, l’ampleur des défis à venir est vaste.

Un allié de Truss m’a dit : « Le sort de la prochaine élection sera décidé dans les deux premières semaines du mandat de Liz. Elle devra faire quelque chose sur le coût de la vie – et la façon dont cela baissera pourrait sceller notre destin pour les années à venir.