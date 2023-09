Alors que l’Irak recule en matière d’égalité des sexes, où sont ses femmes parlementaires ? | Des avis

Début août, la Commission irakienne de la culture et des médias a publié une directive interdisant l’utilisation du terme « genre » dans toutes les communications publiques. Il a également recommandé de remplacer le mot « homosexualité » par « déviance sexuelle ».

Cette décision fait suite à une campagne de désinformation organisée dans les médias irakiens largement détenus ou contrôlés par les partis politiques dominants après 2003. La campagne a lié l’utilisation du terme « genre » en Irak à la « prolifération » de l’homosexualité, à la « promotion » des identités transgenres, à la « décadence morale » et à la violation des valeurs religieuses et nationales.

Cette interdiction a déjà eu des conséquences négatives sur le travail des universitaires et du personnel des organisations humanitaires. Certains professeurs enseignant les études de genre ont dû suspendre leurs cours, tandis que les travailleurs des ONG engagés dans des « programmes de genre » dans le secteur du développement ont été avertis d’éviter d’utiliser ce terme dans leur travail.

De plus, cela a conduit à une proposition au sein du Parlement visant à modifier la loi anti-prostitution pour inclure un article criminalisant l’homosexualité avec des peines allant jusqu’à la mort.

Les réactions négatives contre l’utilisation du terme « genre » et la déformation délibérée de son sens ne sont pas propres à l’Irak. Des acteurs conservateurs du monde entier ont attaqué ce mot dans le cadre d’une opposition aux progrès en matière d’égalité des sexes.

Mais en Irak, la campagne « anti-genre » reflète également les efforts croissants des partis dominants pour réduire l’espace civique irakien dans le but d’inverser leur propre déclin de popularité. Ces dernières années, ils ont instrumentalisé des lois larges et vagues pour cibler toute personne – des militants aux influenceurs apolitiques des médias sociaux – considérée comme ayant violé la « morale publique ».

Cela arrive à un moment où les femmes parlementaires détiennent près de 30 pour cent des sièges parlementaires pour la première fois depuis l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Mais tout en occupant une position de pouvoir, ces femmes sont restées largement silencieuses ou ont même encouragé certaines de ces politiques.

Même les femmes parlementaires, membres de la commission parlementaire sur la femme, l’enfant et la famille, ne se sont pas prononcées, notamment lorsque la Commission de la culture et des médias a interdit le « genre ».

Leur silence n’est peut-être pas surprenant, étant donné que ceux qui ont tenté de contrer la désinformation qui circule sur le sens de ce terme ont été violemment attaqués dans les médias. Par exemple, la militante féministe irakienne Hanaa Edwar a été victime d’insultes et d’insultes misogynes ; elle a été qualifiée de « mère de l’homosexualité » en Irak et qualifiée d’agent étranger qui « a jeté les bases de l’implantation de l’homosexualité et de la dépravation morale » dans le pays.

Les deux dernières années ont également été marquées par une série de meurtres de femmes très médiatisés, qui ont relancé le débat public sur la nécessité urgente d’une loi sur la violence domestique. Depuis 2015, des projets de lois de ce type ont été Opposé avec véhémence au Parlement au motif que cela violerait l’Islam, irait à l’encontre des « valeurs nationales » et serait « incompatible avec la culture irakienne ».

Les factions associées à l’alliance gouvernementale actuelle – le Cadre de coordination chiite – comprenant le Parti de la Vertu, la Coalition pour l’État de droit et l’Alliance du Fatah – ont été les plus bruyantes dans ces débats.

Dans le passé, certaines femmes parlementaires ont tenté de faire pression en faveur de cette législation, mais au prix de menaces et d’intimidations. En 2019, lorsque Haïfa Al-Amin, députée du Parti communiste irakien (PCI), a appelé à l’adoption de la loi sur la violence domestique, elle a fait face à une foule en colère de partisans du Parti de la Vertu, appelant à son exécution et à l’incendie. du siège de l’ICP.

Au sein du parlement actuel, seules quelques femmes parlementaires ont tenté de faire pression pour que la loi soit votée et n’ont jusqu’à présent pas réussi à l’inscrire à l’ordre du jour.

Même si le genre concerne tout le monde et que la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits humains ne devrait pas incomber uniquement aux femmes, cela soulève néanmoins la question suivante : pourquoi, malgré leur présence importante au Parlement, les femmes parlementaires n’ont-elles pas monté un effort concerté pour aider protéger les femmes contre la violence domestique et s’opposer aux réactions négatives contre le « genre » ?

Une réponse est que les principaux partis politiques irakiens sont les gardiens lorsqu’il s’agit de sélectionner les candidats aux élections. C’est pourquoi seules les femmes qui ont des liens préexistants avec les élites locales et nationales et qui sont susceptibles de suivre la ligne du parti sont nommées en premier lieu.

En raison du statut inférieur accordé aux femmes au sein de la société et des attentes rigides quant à la façon dont les femmes doivent se comporter, il est souvent plus dangereux pour elles d’aller à l’encontre des programmes de ceux qui les ont aidées à accéder au pouvoir que pour les hommes occupant ce poste, en transgressant leur part risque d’être punie plus sévèrement.

En raison de la domination des partis politiques de l’establishment dans la politique parlementaire, très peu de femmes parlementaires sont indépendantes ou issues de partis d’opposition – et sont donc plus susceptibles de contester les politiques régressives.

Lors des élections de 2021, seules 16,4 % des 946 femmes candidates aux élections n’étaient pas affiliées à un parti. Parmi ceux qui ont remporté des sièges, cinq étaient indépendants et sept autres appartenaient à des partis réformistes tels que Imtidad, New Generation et Isharaqat Kanoon.

En outre, l’emprise sur la politique irakienne que les grands partis ont réussi à maintenir, bien qu’ils soient de plus en plus impopulaires, a également contribué à saper tous les efforts visant à rassembler les forces réformistes et indépendantes.

Après la sortie du bloc sadriste en 2022 et la redistribution de ses sièges aux forces restantes au Parlement, la proportion de législateurs indépendants et de membres de partis alternatifs est passée à 26 pour cent. Mais la désunion au sein de ce groupe a rendu impossible la promotion d’une législation plus progressiste.

Cela a également permis aux partis traditionnels d’introduire une série de mesures socialement conservatrices dans une tentative désespérée de gagner plus de popularité parmi les éléments conservateurs de la société et de maintenir leur emprise sur le pouvoir.

Ces efforts n’ont fait que s’intensifier à mesure que l’Irak se rapproche des élections provinciales prévues pour la fin de l’année.

Pour lutter contre le recul des droits des femmes en Irak, et des droits humains en général, les femmes – et les hommes – irakiens ont besoin de davantage de voies alternatives vers la politique qui n’impliquent pas les réseaux des partis dominants d’après 2003. Et ceux-ci ne s’ouvriraient que si l’emprise des partis dominants sur le pouvoir était relâchée par le bas.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.