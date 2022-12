Alors que Lionel Messi et Kylian Mbappe travaillaient dur, les Keralites ont acheté de l’alcool d’une valeur de Rs 56 Crore

Grâce aux captivantes finales de la Coupe du monde lorsque Messi et Mbappe ont travaillé très dur pendant plus de deux heures dimanche soir, les Keralites amoureux du football, selon les chiffres, ont acheté de l’alcool d’une valeur de près de Rs 56 crore.

Les chiffres de la Kerala State Beverages Corporation – les seuls grossistes d’alcool, de vin et de bière, ont révélé que pendant un dimanche normal, les ventes d’alcool dans l’État s’élèvent à environ Rs 35 crores, le dimanche de la finale, ce tiré jusqu’à Rs 49,40 crore.

Outre les ventes réalisées via les points de vente au détail du KSBC et du Marketfed, les nombreux bars de l’État avaient stocké de l’alcool d’une valeur supérieure à Rs 6 crore samedi, et lorsque cela est ajouté, le chiffre s’élève à Rs 56 crore.

Incidemment, les ventes d’alcool franchissent la barre des 50 crores Rs en une seule journée au plus fort de la saison des festivals – à la fois à Onam et à Noël.

Pendant ce temps, les chiffres ont également révélé que le football et les ventes d’alcool avaient une relation lorsqu’il a été découvert que les ventes maximales de Rs 45 lakh avaient été enregistrées dans un point de vente au détail KSBC dans le quartier fou de football de Malappurram à Tirur. Ce district compte également le plus grand nombre de musulmans de l’État.

Le deuxième point de vente au détail le plus vendu était à Vythiri dans le district de Wayanad et la troisième place est allée à un point de vente au cœur de la capitale de l’État.

Le profil des consommateurs d’alcool au Kerala révèle qu’environ 32,9 lakh de la population de 3,34 crores de l’État consomment de l’alcool, dont 29,8 lakh hommes et 3,1 lakh femmes.

Environ cinq personnes lakh consomment quotidiennement de l’alcool. De ce nombre, 83 851 personnes, dont 1 043 femmes, sont dépendantes de l’alcool.

Les taxes sur la vente d’alcool sont l’une des sources de revenus les plus élevées pour le Trésor public.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)