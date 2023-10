Alors que l’inscription ouverte à Medicare commence, de nouvelles lois visent à limiter les publicités trompeuses : Shots

basculer la légende Leslie Walker/Compromis

En décembre dernier, Leslie Montgomery était un chef de guerre médiéval pillant un royaume voisin. L’instant d’après, elle était une retraitée noyée dans un flot d’appels commerciaux déroutants pour Medicare.

La femme de 75 ans était profondément plongée dans son jeu en ligne gratuit préféré lorsqu’une bannière publicitaire est apparue l’avertissant qu’elle pourrait manquer d’argent du gouvernement fédéral. Elle a cliqué et, en quelques minutes, elle a reçu une avalanche d’appels avec des devis d’assurance maladie qu’elle n’avait jamais demandés.

Un lot de réglementations fédérales publié cette année vise à protéger les consommateurs comme Montgomery. Suite à une forte hausse plaintes pour marketing trompeur des plans privés Medicare et un rapport accablant par les démocrates du Sénat, l’administration Biden a finalisé de nouvelles règles pour freiner les tactiques marketing trompeuses de Medicare.

Ces réformes sont confrontées à leur premier grand test avec le début de la période d’inscription ouverte à Medicare. C’est une opportunité annuelle pour les 65 millions de bénéficiaires de Medicare du pays d’acheter une couverture d’assurance de meilleure qualité et à moindre coût.

Il est facile de comprendre pourquoi Montgomery se laisse tenter par ce genre de publicités en ligne. Elle fait partie des quelque 12 millions de personnes aux États-Unis dont les vulnérabilités médicales et sociales les qualifient à la fois pour Medicare et Medicaid.

Plus tôt cette année, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson et, peu de temps après, elle a été expulsée de son domicile situé dans un parc de camping-cars pour personnes âgées. Le résident de Phoenix, en Arizona, vit désormais avec seulement 50 $ par mois de revenu disponible. Alors, elle clique.

Alors que les courtiers d’assurance parcouraient son téléphone en décembre dernier, Montgomery a expliqué à plusieurs reprises qu’elle était intéressée par l’offre d’argent supplémentaire du gouvernement fédéral, et non par un changement de plan.

« Et ils disent : ‘Eh bien, vous devez avoir le droite police d’assurance pour l’obtenir », se souvient-elle. Dès qu’elle apprend qu’elle raccroche, elle ne veut pas d’un nouveau plan de santé.

« C’est extrêmement frustrant de penser que quelqu’un est là pour vous aider et que vous découvrez ensuite qu’il n’est pas là pour vous aider », dit Montgomery. « Ils sont essentiellement là pour vous ennuyer. »

Obtenez une aide fiable pour acheter des plans Medicare

Trop d’options, trop peu d’informations et un niveau de tromperie alarmant

L’inscription ouverte – qui s’étend du 15 octobre au 7 décembre de cette année – permet aux personnes âgées de choisir un nouveau plan Medicare si elles le souhaitent.

« Il s’agit d’une décision aux enjeux potentiellement élevés, avec des implications très importantes pour la santé et les finances des bénéficiaires », déclare Gretchen Jacobsonvice-président du Commonwealth Fund, une fondation privée qui mène également des recherches sur les politiques de santé.

La recherche montre que choisir un plan défectueux peut gaspiller les revenus souvent limités des personnes âgéeset même amener les gens à obtenir des soins de moindre qualité ou quitter le sauvetage ordonnances non exécutées. Certains des choix d’inscription que font les gens peuvent également être difficile et coûteux à défaire en bas de la route.

Pourtant, la Fondation de la famille Kaiser estimations que seulement un tiers environ des personnes comparent leurs forfaits au cours de cette fenêtre annuelle de deux mois.

Faire des achats dans le cadre de l’assurance-maladie est difficile.

En plus de la couverture Medicare traditionnelle offerte par le gouvernement fédéral, la personne moyenne peut désormais choisir parmi plus de 60 autres produits, notamment Plans Medicare gérés par des assureurs privés (connu sous le nom de Medicare Advantage) et une couverture distincte pour les médicaments sur ordonnance.

Chaque automne, des millions d’acheteurs de Medicare sont bombardés d’informations sur ces dizaines d’options – et ces informations sont souvent incomplètes et dans certains cas frauduleuses.

Les assureurs et courtiers privés ont géré plus de 640 000 publicités à la télévision seulement l’automne dernier. Encore, deux seniors sur trois disent toujours qu’ils aimeraient en savoir plus sur leurs options.

« C’est à la fois trop d’informations et pas assez d’informations à la fois », déclare Brandon Wilsondirecteur principal du groupe de défense des consommateurs Community Catalyst.

Le marketing payant est fortement orienté vers Medicare Advantage, qui est plus de deux fois plus rentable pour les assureurs privés que tout autre type de couverture qu’ils proposent. Selon la Kaiser Family Foundation, près de 9 publicités télévisées sur 10 diffusées l’automne dernier étaient axées sur Medicare Advantage.

UN nouvelle enquête par le Fonds du Commonwealth a également constaté que les tactiques de marketing trompeuses brouillent encore davantage les cartes. Les trois quarts des personnes interrogées ont déclaré avoir reçu des appels non sollicités, ce qui est interdit par le gouvernement fédéral. La moitié ont déclaré avoir reçu des informations sur un plan spécifique de la part du gouvernement, qui ne fait pas de telles démarches.

« Nous avons été très surpris », déclare Jacobson, qui a dirigé la recherche. « Ce qui était vraiment préoccupant, c’est que les personnes à faible revenu rapportaient systématiquement ces activités plus fréquemment que les personnes à revenu plus élevé dans presque toutes les mesures sur lesquelles nous avons posé des questions. »

Près d’un tiers des personnes vivant avec moins de 25 000 dollars par an ont déclaré qu’une publicité les avait induits en erreur. Le même groupe était deux fois plus susceptible que ses pairs ayant des revenus plus élevés de dire qu’ils s’étaient sentis obligés de changer de couverture.

Les personnes à faible revenu qui sont éligibles à la fois à Medicare et à Medicaid disposent d’encore plus d’options sous la forme de plans spéciaux Medicare Advantage appelés Régimes pour besoins spéciaux doublement éligibles. Ces offres incluent souvent des avantages supplémentaires, mais peuvent accroître la confusion. Cette année, la situation est encore plus délicate, car de nombreuses protections en période de pandémie ont permis de maintenir les personnes inscrites à Medicaid. se terminent.

De nouvelles réglementations ciblent les publicités trompeuses, mais laissent toujours les seniors vulnérables aux arguments de vente agressifs

Les courtiers et agents d’assurance sont un meilleure source de conseils alors que les personnes âgées tentent de naviguer dans ce labyrinthe d’inscription, mais les informations qu’elles offrent sont incomplètes.

Les assureurs privés rémunèrent ces intermédiaires tiers commissions cela peut aller de 50 $ à 762 $ par inscription et autres paiements non déclarés pour promouvoir certains plans. Les courtiers et les agents ne sont pas légalement tenus de présenter aux clients toutes les options disponibles dans leur région.

« Leur rémunération ne correspond pas toujours à la manière dont ils souhaitent conseiller les bénéficiaires », explique Jacobson, en soulignant les conclusions de groupes de discussion réalisées auprès des courtiers d’assurance.

Cette déconnexion est particulièrement vraie pour les clients à faible revenu, a noté Jacobson. Conseiller aux clients potentiels de s’en tenir à Medicare traditionnel génère peu ou pas d’argent pour le courtier, à moins que la personne ne souscrive à une assurance privée pour compléter sa couverture gouvernementale.

« Ainsi, lorsqu’une personne à faible revenu parle avec un courtier, pour la plupart, le seul moyen pour ce courtier de gagner de l’argent est d’inscrire cette personne à un plan Medicare Advantage », explique Jacobson.

Cela signifie que, tout comme pour les annonceurs, les gens ne peuvent pas supposer que les courtiers dressent un tableau complet et sans fard de leurs options de couverture. Les détails des plans Medicare Advantage sont particulièrement importants à comprendre pour les consommateurs, car ils peuvent limiter l’accès des gens à certains médecins et les médicaments plus que ne le fait la couverture Medicare traditionnelle.

« Cette recherche met en évidence la nécessité de rendre disponibles des ressources plus fiables et neutres », déclare Brandon Wilson de Community Catalyst en faisant référence à la nouvelle enquête du Commonwealth.

Aide aux personnes âgées dans un paysage déroutant

Leslie Montgomery a pu se tourner vers l’une de ces ressources fiables : un ligne d’assistance géré par l’association à but non lucratif Centre des droits de Medicare – plus tôt cette année.

Une autre publicité séduisante avait attiré son attention – cette fois sur une carte postale dans sa pile de courrier, et elle souhaitait la confier à un expert.

Un bénévole qualifié de la ligne d’assistance a aidé Montgomery à comparer l’offre brillante du nouveau plan de 100 $ par mois à dépenser en vitamines, aspirine et autres produits en vente libre avec les avantages de sa couverture actuelle. Elle réalisa qu’il valait mieux rester sur place.

Le Medicare Rights Center affirme que son volume d’appels augmente d’environ un tiers autour des inscriptions ouvertes. Pourtant, les gens sont beaucoup plus susceptibles de prendre seuls des décisions d’inscription ou de se tourner vers des courtiers plutôt que d’utiliser des lignes d’assistance impartiales ou le gouvernement fédéral. outil de comparaison de régimes.

Modifications réglementaires récentes par l’administration Biden visent à améliorer la qualité globale et la transparence du matériel promotionnel.

De nouvelles restrictions limitent la manière dont le logo et le nom Medicare peuvent être utilisés. Le gouvernement fédéral a également réprimé les promesses trompeuses de réduction des coûts et l’utilisation de superlatifs comme « le meilleur » ou « la plupart ».

Malgré ces efforts, de nombreuses personnes bénéficiant de Medicare restent confuses quant à ce qui constitue une fraude et 90% des seniors dans le rapport d’enquête du Commonwealth, ils ne savent pas comment déposer une plainte fédérale concernant le marketing de Medicare.

Le sénateur Ron Wyden également récemment annoncé que la commission sénatoriale des finances tiendra une audition sur les pratiques commerciales trompeuses le 18 octobre, ce qui suggère que les législateurs estiment également que des réformes supplémentaires pourraient être nécessaires.

Entre-temps, les experts et défenseurs de Medicare affirment que davantage de fonds fédéraux devraient être consacrés à Programmes d’aide à l’assurance maladie de l’État, qui a reçu 55 millions de dollars cette année – moins d’un dollar par bénéficiaire de Medicare – pour fournir des conseils individuels gratuits et locaux. Ils ont également demandé davantage réformes pour la rémunération des courtierspar exemple en exigeant la déclaration des paiements de bonus ou en rendant les commissions de vente égales pour tous les types de plans.

Leslie Montgomery croit toujours à l’importance de l’inscription ouverte comme une chance pour les personnes âgées d’optimiser leurs ressources financières souvent limitées.

Elle sait aussi à quel point cette période peut être dangereuse.

« Je fais mes recherches sur certaines choses, mais quelqu’un qui ne le fait pas peut vraiment s’attirer de gros ennuis », explique Montgomery.

Cette histoire vient du podcast sur la politique de santé Compromis, dont la couverture des soins complexes est soutenue, en partie, par Arnold Ventures. Dan Gorenstein est rédacteur en chef de Tradeoffs et Leslie Walker est journaliste/productrice principale de l’émission, où une version de cette histoire première apparition.

Carmel Wroth a édité cette histoire pour NPR.