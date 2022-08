Alors que l’inflation monte en flèche, l’accès aux aliments autochtones diminue – Shaw Local

CHICAGO (AP) – – Tamales de bison aux myrtilles, salade de récolte avec mesclun, soupe crémeuse aux carottes et au riz sauvage, dinde rôtie à la courge. Ce repas amérindien contemporain, préparé à partir des aliments traditionnels de tribus à travers les États-Unis et préparé avec “Ketapanen” – une expression d’amour Menominee – a coûté 976 $ au traiteur Jessica Pamonicutt pour nourrir un groupe de 50 personnes en novembre dernier.

Aujourd’hui, cela lui coûte presque le double.

Pamonicutt est le chef exécutif de l’entreprise de restauration amérindienne Ketapanen Kitchen, basée à Chicago. Elle est citoyenne de la tribu indienne Menominee du Wisconsin, mais a grandi dans la Windy City, qui abrite l’une des plus grandes populations autochtones urbaines du pays, selon l’American Indian Center de Chicago.

Son entreprise vise à offrir des repas soucieux de leur santé contenant des ingrédients autochtones à la communauté autochtone de Chicago et à éduquer les gens sur les contributions autochtones à la cuisine américaine de tous les jours.

Tamales de dinde avec masa infusée aux canneberges et sauce aux canneberges, riz espagnol au quinoa et salade de pâtes elote aux nouilles de pois chiches : ce repas autochtone contemporain élaboré à partir d’une fusion des traditions alimentaires du sud-ouest et du nord des Amérindiens a été préparé par la chef Jessica Pamonicutt à l’American Indian Centre de Chicago pour un déjeuner senior le 3 août 2022. (Claire Savage/Report for America via AP) (Claire Savage/AP)

Un jour, elle vise à acheter tous les ingrédients auprès de fournisseurs autochtones et à fournir à sa communauté un accès abordable à des aliments autochtones sains, « mais toute cette inflation a ralenti cela », a-t-elle déclaré.

L’inflation américaine a atteint un nouveau sommet en quatre décennies en juin, écrasant les budgets des ménages avec des prix douloureusement élevés pour l’essence, la nourriture et le loyer.

Les aliments autochtones traditionnels – comme le riz sauvage, le bison, les légumes et les fruits frais dans le Midwest – sont souvent indisponibles ou trop chers pour les familles autochtones dans les zones urbaines comme Chicago, et la récente flambée d’inflation a propulsé ces aliments encore plus hors de portée.

Le risque de maladie aggrave le problème : une alimentation saine est essentielle pour lutter contre le diabète, qui touche les Amérindiens au taux le plus élevé de tous les groupes ethniques aux États-Unis.

“Il y a de nombreux avantages à manger des aliments traditionnels autochtones”, a déclaré Jessica Thurin, diététicienne à la Native American Community Clinic de Minneapolis. « Le corps sait exactement comment traiter et utiliser cette nourriture. Ces aliments sont naturels pour la Terre.

Mais de nombreuses personnes desservies par la clinique sont à faible revenu et n’ont pas le luxe de choisir la provenance de leur nourriture. Les déserts alimentaires – des zones où l’accès à une variété d’aliments sains et abordables est limité – sont plus susceptibles d’exister dans des endroits où les taux de pauvreté et les concentrations de populations minoritaires sont plus élevés.

“Dans ces situations, les options alimentaires saines sont limitées, sans parler des options alimentaires traditionnelles limitées”, a déclaré Thurin.

Outre les bienfaits pour la santé, les aliments traditionnels ont une valeur culturelle et émotionnelle importante.

“C’est juste du réconfort”, a déclaré Danielle Lucas, une descendante de 39 ans du peuple Sicangu Lakota de la tribu Rosebud Sioux dans le Dakota du Sud.

La mère de Lucas, Evelyn Red Lodge, a déclaré qu’elle n’avait pas préparé de plats traditionnels des Grandes Plaines, comme la sauce aux baies wojapi ou le ragoût, depuis mai parce que les prix des ingrédients clés – les baies et la viande – ont grimpé en flèche.

Pamonicutt, lui aussi, ressent le pincement. Entre l’hiver dernier et ce printemps, le prix du bison est passé de 13,99 $ à 23,99 $ la livre.

Les frais d’expédition sont si élevés que le chef a déclaré qu’il était souvent moins cher de parcourir des centaines de kilomètres pour acheter des ingrédients, même avec la flambée des prix de l’essence. Elle a même dû créer ses propres fournisseurs : les parents de la femme de 45 ans cultivent maintenant des cultures pour son entreprise sur leur propriété du Wisconsin près de la frontière de l’Illinois.

Gina Roxas, coordinatrice du programme au Trickster Cultural Center à Schaumburg, Illinois, une banlieue de Chicago, a également accepté de cultiver des aliments autochtones pour aider le chef à minimiser les coûts.

Lorsqu’un sac de riz sauvage coûte 20 dollars, “vous finissez par aller dans un fast-food à la place pour nourrir votre famille”, a déclaré Roxas.

Plus de 70% des Amérindiens résident dans des zones urbaines – le résultat de décennies de politiques fédérales poussant les familles à quitter les réserves et à s’assimiler à la société américaine.

Dorene Wiese, directrice exécutive de l’Association des Indiens d’Amérique de l’Illinois, basée à Chicago, a déclaré que les membres de sa communauté devaient donner la priorité aux paiements de loyer plutôt qu’aux folies sur des aliments sains et traditionnels.

Même si des chefs spécialisés comme Pamonicutt visent à nourrir leurs propres communautés, le coût de son service de restauration haut de gamme est hors de la fourchette de prix pour de nombreux autochtones urbains. Ses repas finissent par nourrir un public majoritairement non autochtone dans des musées ou des événements culturels qui peuvent payer la facture, a déclaré Wiese, un citoyen du Minnesota White Earth Band of Ojibwe Indians.

« Il y a vraiment une pénurie d’aliments autochtones dans la région », dit-elle, mais le problème n’est pas unique à Chicago.

Dana Thompson, copropriétaire de la société The Sioux Chef et directrice exécutive d’une organisation à but non lucratif alimentaire autochtone de Minneapolis, est une autre femme d’affaires autochtone qui s’efforce d’élargir l’accès de sa communauté urbaine aux aliments locaux traditionnels comme le poisson de lac, le riz sauvage et les légumes verts sauvages au milieu de la flambée des prix alimentaires .

Thompson, des peuples Sisseton Wahpeton Oyate et Mdewakanton Dakota, a déclaré que l’inflation «a un impact réel sur les systèmes alimentaires que nous avons ici», qui comprennent des dizaines de producteurs d’aliments autochtones, locaux et biologiques.

Chez Owamni, un restaurant autochtone primé sous l’égide de The Sioux Chef, des ingrédients comme le thé du Labrador – qui pousse à l’état sauvage dans le nord du Minnesota – ont été particulièrement difficiles à obtenir cette année, a déclaré Thompson.

Lorsqu’un ingrédient n’est pas toujours disponible ou abordable, elle change le menu.

“Être fluide et résilient est ce à quoi nous sommes habitués”, a déclaré Thompson. “C’est comme l’histoire de l’indigénéité en Amérique du Nord.”

L’inflation entrave également les efforts de l’American Indian Center de Chicago pour améliorer la sécurité alimentaire. Le directeur exécutif Melodi Serna, de la bande de Turtle Mountain des Indiens Chippewa et de la nation Oneida du Wisconsin, a déclaré que les prix actuels des boîtes de nourriture qu’ils distribuent – ​​avec des aliments traditionnels du Midwest comme le poisson, le bison, la venaison, les produits laitiers et les produits – sont «astronomiques. ”

“Alors que j’aurais pu fournir peut-être 100 boîtes, nous ne pouvons maintenant en fournir que 50”, a déclaré Serna.

Pour Emmie King, 57 ans, résidente de Chicago et citoyenne de la nation Navajo, obtenir les ingrédients frais avec lesquels elle a grandi au Nouveau-Mexique est beaucoup plus difficile dans la ville, surtout avec l’inflation qui grignote son budget.

Elle trouve des moyens d’étirer la nourriture qu’elle achète pour qu’elle dure plus longtemps, en achetant de la viande en vrac et en congelant de petites portions pour les ajouter plus tard aux ragoûts. “J’obtiens ce dont j’ai besoin, plutôt que ce que je veux”, a-t-elle déclaré.

Mais King a pu goûter à la maison lors d’un déjeuner du 3 août à l’American Indian Center de Chicago, où vingt aînés se sont réunis pour déguster des tamales de dinde avec du masa infusé aux canneberges, du riz espagnol avec du quinoa, une salade de pâtes elote avec des nouilles aux pois chiches et verres de limonade froide.

Le cerveau derrière le repas était Pamonicutt elle-même, partageant sa vision des traditions alimentaires autochtones du sud-ouest et du nord. En faisant du bénévolat lors de dîners pour personnes âgées et en élaborant un programme d’éducation alimentaire, la chef continue d’accroître l’accès à des aliments autochtones sains dans sa communauté.

“Je veux que les enfants apprennent d’où viennent ces aliments”, a déclaré le chef. “Tout cet acte de prendre soin de votre nourriture… en le remerciant, en comprenant qu’il a été cultivé pour nous aider à survivre.”

Claire Savage, Hannah Schoenbaum et Trisha Ahmed sont membres du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Savage a rapporté de Chicago, Illinois, Schoenbaum de Raleigh, Caroline du Nord et Ahmed de Minneapolis, Minnesota.