Alors que l’inflation monte en flèche, il y a des endroits vers lesquels les nécessiteux peuvent se tourner pour obtenir de l’aide – Shaw Local

Les prix des aliments continuent d’augmenter et le coût de l’essence reste au nord de 4 $.

Les familles et les personnes qui ont besoin d’aide en ces temps financiers difficiles doivent savoir qu’il existe une aide disponible pour ceux qui sont admissibles.

IDHS

Le Département des services sociaux de l’Illinois gère deux centres de ressources communautaires pour les familles dans la région. Il y en a un au 2605 Woodlawn Road à Sterling qui dessert les résidents des comtés de Whiteside et Carroll et un au 1001 Pines Road dans l’Oregon qui dessert les résidents des comtés d’Ogle et de Lee.

L’IDHS peut aider les gens à répondre aux besoins de base, y compris les applications pour le programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (mieux connu sous le nom de SNAP), l’assistance temporaire pour les familles nécessiteuses (ou TANF) ou les femmes, les nourrissons et les enfants (ou WIC). Des espèces et une assistance médicale sont également disponibles pour les candidats éligibles.

Bon nombre de ces services – et des instructions pour postuler – peuvent être trouvés sur https://www.dhs.state.il.us.

Les bénéficiaires du programme SNAP peuvent utiliser les avantages pour acheter de la nourriture. Il peut également servir à l’achat de semences et de plantes pour les jardins potagers.

Les bénéficiaires du WIC reçoivent une carte qui peut être utilisée pour les aliments nutritionnels, tels que les fruits, les légumes, le lait, les jus, les œufs, le fromage, les céréales, les grains entiers, les haricots, les pois et le beurre de cacahuète. Il existe également une aide pour l’allaitement.

TANF peut aider les femmes enceintes et les familles avec enfants à charge à obtenir temporairement de l’argent pour la nourriture, le logement et les services publics.

Centraide

Chaque localité de Centraide a des programmes spécifiques adaptés à sa communauté. Les programmes alimentaires d’été pour les enfants et les adolescents peuvent aider les familles à compléter leur budget alimentaire.

Dans le comté de Lee, par exemple, Summer Eats propose des repas gratuits à emporter les mercredis aux enfants du comté de Lee jusqu’au 10 août à l’école Old Lincoln, à l’église St. Paul, au pays des merveilles en bois, à l’école secondaire Dixon, à l’école Jefferson, à l’école Washington et le Paw Paw Boys and Girls Club. Les bibliothèques d’Amboy, Dixon, Franklin Grove et Paw Paw sont également des lieux de ramassage.

Dans le comté de Whiteside, son programme de repas à emporter pour les enfants et les adolescents se déroule jusqu’au 10 août à Margaret Park à Eric, Fulton First Reformed Church, Milledgeville Public Library, Morrison Community Center, Eclipse Square à Prophetstown et Tampico Community Building. Le même service est disponible à Rock Falls à Coloma Homes, Merrill School, la bibliothèque publique et Wallingford Park Shelter et à Sterling à Broadway Methodist, Latin American Social Club, l’Armée du Salut, Scheid Park Shelter, St. Paul Lutheran, la bibliothèque et Appartements Ster-Lynn.

Le comté d’Ogle est associé à United Way of Rock River Valley et le comté de Carroll est desservi par United Way of Northwest Illinois.

Le principal point de contact pour tous les services de United Way est de composer le 2-1-1 pour obtenir de l’aide.

Conseil des opportunités des trois comtés

TCOC sert des particuliers dans les comtés de Bureau, Carroll, La Salle, Lee, Marshall, Ogle, Putnam, Stark et Whiteside. https://tcochelps.org aidera les individus, les familles et les communautés qui ont besoin d’aide avec stabilité et autonomie. Ils peuvent aider à couvrir les frais de chauffage grâce à LIHEAP et à l’aide au loyer grâce à ses programmes de logement.

Cantons

Les personnes peuvent également recevoir une aide en «dernier recours» en s’adressant au bureau des cantons de l’Illinois dans lequel elles résident.