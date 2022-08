Alors que l’inflation mexicaine atteint 8,15%, les familles réduisent leurs dépenses

De nombreuses familles mexicaines ressentent le pincement et se privent de certains des articles les plus coûteux comme la viande.

Mais l’inflation des prix des aliments et des boissons non alcoolisées est encore plus élevée, les prix ayant augmenté de 14,5 % au cours des 12 derniers mois.

La femme au foyer Carla Valadez faisait ses courses sur un marché de Mexico mardi et a dû acheter des légumes au lieu de porc à cause des prix.

Pardo achète des feuilles de cactus nopal et a commencé à manger plus de légumes et de haricots au lieu de poulet et d’œufs, à cause des prix. “Je ne peux rien faire d’autre si je n’arrive pas à joindre les deux bouts.”