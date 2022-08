Alors que l’inflation mexicaine atteint 8,15%, les familles réduisent leurs dépenses

MEXICO CITY (AP) – Le taux d’inflation annualisé du Mexique a atteint 8,15% en juillet, le plus élevé en près de deux décennies, a annoncé mardi l’institut national des statistiques.

Mais l’inflation des prix des aliments et des boissons non alcoolisées est encore plus élevée, les prix ayant augmenté de 14,5 % au cours des 12 derniers mois.

De nombreuses familles mexicaines ressentent le pincement et se privent de certains des articles les plus coûteux comme la viande.

Le gouvernement mexicain a augmenté le salaire minimum du pays de 22% en 2022 à environ 8,50 dollars par jour, mais une grande partie de cette augmentation a maintenant été absorbée par l’inflation.

La femme au foyer Carla Valadez faisait ses courses sur un marché de Mexico mardi et a dû acheter des légumes au lieu de porc à cause des prix.

“Nous allons devenir végétariens par nécessité”, a déclaré Valadez.

Le tinga, un plat traditionnel à base de tomates, d’oignons et de piment avec du poulet ou du bœuf râpé, est désormais d’un prix prohibitif.

“Maintenant, mon fils me demande de faire du tinga aux carottes”, a déclaré Valadez.

Juana Pardo, une retraitée qui essaie de joindre les deux bouts grâce à un programme de pension complémentaire de 82 $ par mois pour les personnes âgées, déclare que «ce que je reçois du gouvernement ne suffit plus».

Pardo achète des feuilles de cactus nopal et a commencé à manger plus de légumes et de haricots au lieu de poulet et d’œufs, à cause des prix. “Je ne peux rien faire d’autre si je n’arrive pas à joindre les deux bouts.”

Le gouvernement a levé les droits d’importation sur 21 produits alimentaires de base et a encouragé les Mexicains à cultiver plus de nourriture, mais on ne sait pas dans quelle mesure cela aidera, dans un monde où l’inflation élevée s’est généralisée.

Par Fabiola Sánchez, The Associated Press