Alors que l’inflation est élevée, 58 % se sentent nerveux au sujet de leurs économies

Pourtant, il y a des signes que les gens pourraient avoir plus d’argent de côté maintenant que par le passé.

Le sondage a révélé que 23 % des répondants n’avaient aucune épargne d’urgence, contre 25 % l’année dernière. C’est l’un des niveaux les plus bas en 12 ans de sondages par le site Web des finances personnelles.

Dans le même temps, 27 % des ménages disposent d’une épargne d’urgence suffisante pour couvrir six mois ou plus de dépenses, contre 25 % au cours des deux dernières années. C’est le plus haut depuis 2018.

« Malgré le fait d’avoir plus d’économies, le niveau de confort est en baisse », a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef chez Bankrate.com. « L’inflation étant à des sommets de quatre décennies érodera votre niveau de confort dans le pouvoir d’achat de votre épargne d’urgence. »

L’enquête a été menée en ligne et par téléphone entre le 3 juin et le 5 juin. Elle a inclus 1 025 répondants.

Une autre raison pour laquelle les gens peuvent se sentir moins en sécurité avec leur argent d’urgence est qu’ils peuvent en avoir moins qu’il y a un an.

Environ 34 % des répondants au sondage avaient moins d’épargne d’urgence qu’il y a un an, tandis que moins de 24 % des personnes ont déclaré en avoir plus.

« Avec une inflation aussi élevée qu’elle est … c’est un indicateur que l’on compte sur cet excédent d’épargne à une époque où l’inflation dépasse les gains salariaux », a déclaré McBride.

Certes, il peut être difficile de trouver de l’argent supplémentaire à mettre de côté lorsque les prix sont plus élevés partout.