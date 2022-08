Alors que l’inflation augmente, de plus en plus d’Américains vivent d’un chèque de paie à l’autre

En savoir plus sur les finances personnelles : Ce qu’une récession pourrait signifier pour vous Les meilleurs mouvements d’argent après les hausses de taux d’intérêt de la Fed Près de la moitié des Américains s’endettent davantage

Même les hauts salariés ont du mal à joindre les deux bouts, selon le rapport. Parmi ceux qui gagnent 200 000 $ ou plus, 36 % ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre, un bond par rapport au mois précédent. (Une autre enquête récente, du cabinet de conseil Willis Towers Watson, a estimé que 36 % des personnes gagnant 100 000 $ ou plus ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre.)

En juin, 61% des Américains – environ 157 millions d’adultes – vécu de chèque de paie en chèque de paie, selon un nouveau Rapport LendingClub . C’est en hausse par rapport aux 58% qui ont déclaré vivre d’un chèque de paie à l’autre en mai. Il y a un an, le nombre d’adultes qui se sentaient trop étirés était de 55 %.

Autre indicateur clé de l’inflation, l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle, qui mesure la variation des prix des biens et services consommés par l’ensemble des ménages, a bondi de 6,8%, le plus grand mouvement sur 12 mois depuis 1982.

Pris ensemble, les Américains déboursent davantage pour couvrir leurs dépenses mensuelles, ce qui rend de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. En conséquence, ils puisent dans leurs réserves de liquidités et près de la moitié s’endettent davantage.

Parmi tous les consommateurs, l’épargne moyenne est tombée à 10 757 $ en juin contre 11 274 $ en mai, a également constaté LendingClub.