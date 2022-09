Alors que l’inflation alimentaire monte en flèche et que le huard chute, les Canadiens attendent les perspectives cruciales de la Fed américaine

Le fait que les prix des aliments continuent de grimper n’est pas une surprise pour les Canadiens responsables de l’épicerie. Vraiment, tout ce que les données de Statistique Canada de mardi ont fait, c’est mettre un nombre horrifiant à la hausse.

Mais en attendant que la Banque du Canada résolve le problème de l’inflation alimentaire de 10,8 % – la plus forte augmentation des factures d’épicerie depuis 1981 – les Canadiens voudront peut-être surveiller de près l’annonce de mercredi de la Réserve fédérale américaine.

La Banque du Canada est officiellement chargée de fixer les taux d’intérêt canadiens. Et comme le sous-gouverneur de la Banque centrale canadienne, Paul Beaudry, a insisté mardi après les derniers chiffres sur l’inflation, c’est toujours d’actualité.

“Nous voulons que l’inflation baisse à 2%”, a déclaré Beaudry à un rassemblement d’étudiants et de professeurs à l’Université de Waterloo, dans le sud-ouest de l’Ontario, mardi après-midi. “C’est là où c’était pendant longtemps. Maintenant, c’est bien au-dessus.”

Beaudry a vu de bonnes nouvelles dans le fait que l’inflation canadienne a continué de baisser par rapport à ses sommets. Mais le fait que les hausses de prix restent « généralisées » – en d’autres termes, affectant de nombreux biens au-delà de la nourriture et du carburant – était un autre signe de danger que les attentes d’inflation étaient obstinément ancrées dans l’esprit des Canadiens.

Paul Beaudry, sous-gouverneur de la Banque du Canada, a déclaré mardi que le Canada ferait « tout ce qu’il faut » pour ramener l’inflation à sa fourchette cible de 2 %. Mais alors que les marchés plongent à nouveau, certains économistes disent que la Fed américaine aura plus de poids, même pour les Canadiens. (David Kawai/Bloomberg/Getty Images)

Il a déclaré que cela pourrait raisonnablement prendre deux ans pour déloger ce type de pensée inflationniste des perceptions des entreprises qui envisagent de combien augmenter les prix et des salariés qui envisagent d’augmenter leurs revendications salariales. Beaudry a déclaré que la méthode de la banque comprenait des hausses de taux d’intérêt plus importantes, combinées à une stratégie de communication, pour tenter de convaincre les penseurs économiques rationnels que l’inflation diminuerait.

Beaudry a déclaré qu’il espérait “revenir à une baisse de l’inflation avec le moins de perturbations possibles du côté réel de l’économie”, mais a ajouté que la Banque du Canada ferait “tout ce qu’il faut”. Le directeur général et économiste de Desjardins, Royce Mendes, a lu que la banque accepterait une récession si nécessaire pour écraser la hausse des prix.

Bien que les hausses de taux de la Banque du Canada aient un effet sur les Canadiens, ce que fait la banque centrale américaine, connue sous le nom de Fed, est également crucial pour la vie des consommateurs, des propriétaires et des investisseurs au nord de la frontière.

Selon certains économistes, ce que fait la Fed pourrait avoir un impact plus important sur les Canadiens que les changements de taux d’intérêt effectués par Beaudry et son équipe. Certainement toute personne ayant un portefeuille d’actions qui a vu les marchés plonger mardi par crainte d’une hausse des taux d’intérêt américains serait probablement d’accord.

Mariage de dérangement

La relation entre la banque centrale du Canada et la Fed ressemble un peu à un mariage forcé. Une frontière qui s’étend sur près de 9 000 kilomètres, des économies profondément intégrées, des relations commerciales et bancaires étroites et des devises qui montent et descendent ensemble font que le divorce est difficile à envisager. Et bien que ce ne soit généralement pas une relation troublée, ce n’est pas toujours pratique – et certainement pas un mariage d’égalité.

Le défunt père du premier ministre Justin Trudeau, Pierre Elliott Trudeau, a un jour comparé vivre à côté des États-Unis à dormir avec un éléphant.

Pierre Elliott Trudeau, à gauche, lorsqu’il était premier ministre du Canada, est montré avec le président américain de l’époque, Richard Nixon, à la Maison Blanche à Washington le 24 mars 1969. Dans un discours pendant le voyage, Trudeau a comparé vivre à côté des États-Unis à dormir avec un éléphant. (The Associated Press)

“Peu importe à quel point il est amical et égal”, a déclaré Trudeau père dans un discours au US National Press Club il y a plus de 50 ans, “on est affecté par chaque secousse et chaque grognement”.

En matière de politique monétaire, la même chose s’applique toujours, a déclaré mardi Pedro Antunes, économiste en chef au Conference Board du Canada.

“Si les États-Unis se retrouvent eux-mêmes dans un scénario d’atterrissage brutal, il est difficile, très difficile pour nous d’éviter cela ici au Canada”, a-t-il déclaré.

Comparativement aux États-Unis, les chiffres de mardi indiquent que l’inflation au Canada semble se modérer. Les données américaines les plus récentes ont montré que l’inflation sous-jacente – une mesure statistique qui exclut les prix les plus volatils pour des choses comme la nourriture et le carburant – a continué d’augmenter. Mais comme Antunes et bien d’autres l’ont observé, le noyau canadien était en baisse mardi.

Faire cavalier seul ?

Il a dit que cela n’est guère rassurant pour les Canadiens les plus pauvres qui consacrent une part disproportionnée de leur revenu à l’alimentation, mais certains analystes ont suggéré que la La Banque du Canada n’aura pas à augmenter ses taux aussi haut ni aussi rapidement comme il l’avait prévu.

Si tel est le cas, Beaudry n’a fourni aucune garantie à cet effet. Les économistes savent qu’il est également très difficile pour la banque centrale du Canada de s’écarter trop de la Fed alors qu’elle augmente les taux d’intérêt.

Il y a moins de deux semaines, la première sous-gouverneure de la Banque du Canada, Carolyn Rogers, a laissé entendre qu’une hausse du huard, gonflée par les exportations d’énergie, agirait comme un tampon contre l’inflation au Canada. Mais depuis, la devise canadienne a chuté à son plus bas niveau en deux ans. Cela rend les importations, en particulier celles de notre plus grand partenaire commercial — l’éléphant — plus chères, ce qui pousse l’inflation canadienne à la hausse.

Alors même que les prix intérieurs canadiens commencent à chuter, de nombreux biens faisant l’objet d’échanges internationaux, y compris l’huile et les aliments pour animaux, sont vendus sur les marchés nord-américains. Une grande partie de notre nourriture provient de fermes américaines, mais même les produits de l’extérieur du continent, comme les raisins du Pérou, sont dédouanés par les ports américains et vendus en dollars américains pour le marché américain.

Une maison à vendre à Toronto plus tôt cet été, alors que les taux d’intérêt étaient plus bas. Alors que la Banque du Canada fixe les taux, les prêts hypothécaires à plus long terme sont guidés par les prix des obligations sur les marchés américains. (Don Pittis/CBC)

Ce que vous payez pour votre maison est aussi au moins en partie « Made in America ». Bien que la règle générale soit que les prêts hypothécaires à court terme au Canada sont indexés sur le taux du financement à un jour de la Banque du Canada, les taux d’intérêt à plus long terme sont basés sur les prix des obligations fixés à New York, car les prêteurs se prémunissent contre de nouvelles hausses de taux.

Et comme mentionné, alors que certains économistes ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de la Banque du Canada à réduire les hausses de taux d’intérêt, toute personne ayant des investissements dans le marché boursier ou détenant des obligations à long terme n’avait aucune raison d’être ravie par cette perspective.

Les actions américaines et canadiennes et même les crypto-monnaies ont fortement baissé lundi – le bitcoin a plongé en dessous de 19 000 $ US – par crainte de ce que Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, pourrait faire le lendemain.

Bien sûr, comme dans tout mariage, les Canadiens doivent accepter le bon avec le mauvais.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré dans le passé que le seul moyen pratique d’empêcher l’inflation de voler à plusieurs reprises le pouvoir d’achat des salariés canadiens est d’utiliser la hausse des taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. Mais c’est difficile quand tant d’augmentations de prix que nous voyons arrivent avec les importations mondiales.

Bien que le Canada agissant seul n’ait peut-être pas beaucoup d’influence sur les prix mondiaux, si la Réserve fédérale américaine décide d’utiliser toutes ses forces pour freiner l’inflation mondiale, les Canadiens pourraient également en profiter.