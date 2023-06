Alors que l’Inde pleure un accident de train qui a tué 275 personnes, des proches attendent les corps de leurs proches

BHUBANESWAR, Inde (AP) – Les familles des victimes de l’accident de train le plus meurtrier en Inde depuis des décennies ont rempli lundi un hôpital de la ville de Bhubaneswar pour identifier et récupérer les corps de leurs proches, alors que les responsables des chemins de fer recommandaient une enquête criminelle fédérale sur l’accident qui a tué 275 personnes.

Les proches désemparés des passagers tués dans l’accident de vendredi se sont alignés devant l’Institut indien des sciences médicales de la ville orientale. Pendant ce temps, les survivants soignés dans les hôpitaux ont déclaré qu’ils essayaient toujours de donner un sens à l’horrible catastrophe.

À l’extérieur de l’hôpital, deux grands écrans projetaient des photos des corps, leurs visages si ensanglantés et carbonisés qu’ils étaient à peine reconnaissables.

Chaque corps avait un numéro qui lui était attribué, et des proches se tenaient près de l’écran et regardaient les photos changer, cherchant des détails comme des vêtements pour des indices.

De nombreuses personnes qui attendaient ont déclaré avoir passé des jours dans des voyages désespérés depuis les États voisins, voyageant dans plusieurs trains, bus ou voitures de location pour identifier et réclamer des corps, un processus qui s’est prolongé jusqu’à un troisième jour.

Jusqu’à présent, seuls 45 corps ont été identifiés et 33 ont été remis à des proches, a déclaré Mayur Sooryavanshi, un administrateur qui supervisait le processus d’identification à l’hôpital de la capitale de l’État d’Odisha, à environ 200 kilomètres (125 miles) au sud de la ville. site de l’accident de train à Balasore.

Upendra Ram a commencé à chercher son fils, Retul Ram, dimanche, après avoir parcouru quelque 850 kilomètres (520 miles) depuis l’État voisin du Bihar. Le voyage d’une journée dans une voiture de location, qui lui a coûté 35 000 roupies (423 $), a été épuisant pour Ram. Retul, 17 ans, était en route pour Chennai pour trouver du travail, a déclaré Ram.

Après avoir passé des heures à regarder des photographies des morts, Ram a identifié son fils vers midi lundi.

« Je veux juste prendre le cadavre et rentrer chez moi. C’était un très bon fils », a déclaré Ram, ajoutant que Retul avait abandonné l’école et voulait gagner de l’argent pour la famille.

« Ma femme et ma fille n’arrêtent pas de pleurer à la maison. Ils me demandent de ramener le corps rapidement », a-t-il dit en essuyant des larmes de ses yeux avec un foulard rouge qu’il s’était noué autour de la tête.

L’accident de vendredi a été l’une des pires catastrophes ferroviaires de l’histoire de l’Inde. Les enquêteurs ont déclaré qu’une panne de signalisation aurait pu être à l’origine de la catastrophe, dans laquelle un train de voyageurs a heurté un train de marchandises, déraillé sur les voies avant d’être heurté par un autre train de voyageurs venant en sens inverse sur une voie parallèle.

La collision a impliqué deux trains de passagers, le Coromandel Express voyageant de Howrah dans l’État du Bengale occidental à Chennai dans l’État du Tamil Nadu, et le Yesvantpur-Howrah Superfast Express voyageant de Bengaluru dans le Karnataka à Howrah, ont déclaré des responsables.

De nombreuses personnes ont dû effectuer des trajets pénibles pour se rendre à l’hôpital.

Au moins 123 trains devant passer par Odisha ont été annulés ou retardés après l’accident, ont annoncé dimanche les chemins de fer indiens. La perturbation a entraîné une flambée des tarifs aériens vers Odisha, incitant le ministère indien de l’aviation civile à avertir les compagnies aériennes des augmentations anormales des prix.

Usman Ansari, venu du Bihar pour récupérer le corps de son beau-frère, Kasim Mia, a déclaré avoir passé 24 heures sur la route. Il a d’abord pris un train pour Howrah dans l’État du Bengale occidental, puis un autre pour Kharagpur, dans le même État. De là, avec deux autres amis, il a pris un bus pour se rendre sur le site de l’accident, où on leur a dit que les corps avaient été déplacés à Bhubaneswar.

Tous les trois ont loué une voiture pour se rendre à l’hôpital, où Ansari a finalement pu identifier et récupérer le corps de son beau-frère.

« Kasim avait l’habitude de dire qu’il voulait tout faire pour ses enfants », a-t-il dit, ajoutant que la compensation promise par le gouvernement fédéral aiderait à prendre soin des quatre jeunes enfants de l’homme.

Les autorités ont recommandé dimanche que le Bureau central indien des enquêtes, qui enquête sur les principales affaires criminelles, ouvre une enquête sur l’accident.

Pendant ce temps, dimanche soir, une partie du trafic ferroviaire a été rétablie sur les voies où l’accident s’est produit, après deux jours de travaux de réparation au cours desquels des centaines de travailleurs avec des excavatrices ont enlevé les débris mutilés des trains.

L’accident de Balasore s’est produit alors que le Premier ministre Narendra Modi se concentrait sur la modernisation du réseau ferroviaire indien de l’époque coloniale.

La nation sud-asiatique possède l’un des systèmes ferroviaires les plus étendus et les plus complexes au monde avec plus de 40 000 miles (64 000 kilomètres) de voies, 14 000 trains de voyageurs et 8 000 gares.

Réparti dans tout le pays, de l’Himalaya au nord aux ports tropicaux au sud, il a été affaibli par des décennies de mauvaise gestion et de négligence. Malgré les efforts déployés pour améliorer la sécurité, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année.

La plupart des accidents ferroviaires sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

En août 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans l’un des pires accidents ferroviaires jamais enregistrés en Inde.

En 2016, un train de voyageurs a dérapé entre les villes d’Indore et de Patna, tuant 146 personnes.

Plus de 22 millions de personnes voyagent chaque jour en train à travers l’Inde.

—

Saaliq rapporté de New Delhi

Krutika Pathi, Rishi Lekhi et Sheikh Saaliq, The Associated Press