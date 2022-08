Alors que l’Inde interdit le plastique jetable, le Tamil Nadu offre des leçons

Mais maintenant, le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a interdit certains de ces articles omniprésents, notamment les gobelets jetables, les assiettes, les couverts, les pailles et les tampons d’oreille. Les sacs à usage unique sont interdits, mais les plus épais et réutilisables sont autorisés. L’interdiction n’inclut pas les bouteilles de soda et les emballages en plastique pour les chips et autres collations.

L’Inde suit des pays comme le Bangladesh, l’Union européenne et la Chine dans un effort à grande échelle pour réduire les déchets plastiques. Mais son plan est parmi les plus ambitieux, selon les experts, car il cible l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication à l’utilisation des plastiques jetables.

Il reste à voir dans quelle mesure les autorités s’engageront à faire appliquer la nouvelle loi.

“Une interdiction générale est très difficile à mettre en œuvre à moins que les gouvernements locaux ne prennent des mesures strictes contre les contrevenants et n’établissent un partenariat avec les gens”, a déclaré Ravi Agarwal, qui dirige Toxics Link, un groupe de défense qui se concentre sur la gestion des déchets. “Sinon, nous nous retrouverons avec des amendes sporadiques ici et là, et des articles de journaux.”