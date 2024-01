Alors que l’Inde érige un grand temple hindou sur le site d’une mosquée rasée, davantage de patrimoine islamique risque d’être détruit.

La consécration tant attendue du Ram Mandir, un grand temple hindou situé à Ayodhya, dans le nord de l’Inde, aura lieu le 22 janvier, lors d’une immense cérémonie à laquelle assisteront de nombreux hauts responsables du pays. Le temple est construit sur le site de l’ancienne mosquée de Babri, qui a été démolie de manière controversée par une foule d’extrémistes hindous en 1992. Ils étaient dirigés par des individus affiliés à l’organisation paramilitaire d’extrême droite Rashtriya Swayamsevak Sangh (Organisation nationale des volontaires, RSS). ) et son aile politique, le Bharatiya Janata Party (Parti du peuple indien, BJP), qui dirige désormais le gouvernement d’union du pays. Depuis l’arrivée au pouvoir du BJP, un parti nationaliste hindou, en 2014, les tensions communautaires se sont intensifiées dans le pays. D’autres mosquées en Inde sont également de plus en plus menacées de destruction.

« La démolition de la mosquée Babri était illégale et immorale », déclare Anand Patwardhan, un documentariste dont le film de 1992, Ram Ke Naam, retrace le mouvement de démolition de la mosquée. Il qualifie les événements d’Ayodhya de tentative de réinventer l’Inde. « Personne ne pleure à cause de la perte de la structure d’un bâtiment », dit-il. «C’est la perte de notre philosophie laïque.»

La Babri Masjid à Ayodhya, photographiée avant sa destruction par des extrémistes hindous en 1992 © Frederick M. Asher

La mosquée Babri était un monument à trois dômes construit en 1528, prétendument sur les instructions du roi moghol Babur. Depuis le 19ème siècle, les hindous prétendent que la mosquée a été construite au sommet d’un temple, sur un terrain qui était le lieu de naissance de la divinité hindoue Ram. Des membres du Hindu Mahasabha, un groupe politique nationaliste hindou lié au RSS, ont introduit clandestinement une idole de Ram à l’intérieur de la mosquée en décembre 1949. Peu de temps après, la mosquée a été scellée par le gouvernement. Plus tard, des membres de groupes affiliés au RSS ont mené une campagne pour ériger un temple sur le site. Finalement, le 6 décembre 1992, la mosquée a été rasée lors d’un événement au cours duquel les dirigeants du BJP et de l’organisation affiliée au RSS, Vishva Hindu Parisha, ont prononcé des discours qui ont semé la discorde. Au moins 2 000 personnes, pour la plupart musulmans, sont mortes dans les émeutes intercommunautaires qu’elle a déclenchées – l’un des pires chapitres du conflit sectaire de l’Inde moderne.

“La politisation de l’archéologie”

Au cours des décennies suivantes, le site de la mosquée rasée a fait l’objet d’une bataille juridique complexe et très médiatisée, instrumentalisée par l’évolution des dirigeants politiques indiens. Le BJP promet depuis longtemps de construire un temple Ram sur le site, réitérant cet objectif dans ses programmes pour les élections générales de 2014 et 2019. Le 9 novembre 2019, la Cour suprême, l’institution judiciaire suprême de l’Inde, a rendu son verdict final dans cette affaire. Le jugement a été critiqué par certains commentateurs car il jugeait illégaux les actes consistant à planter l’idole dans la mosquée et à démolir la structure, mais a statué en faveur des groupes hindous pour construire un temple sur le site.

Les experts ont fait valoir qu’il n’existe aucune preuve archéologique concluante de l’existence d’un temple sous la mosquée. Selon Robert Bevan, l’auteur de La destruction de la mémoire : l’architecture en guerre (2006), le cas Ayodhya démontre la « politisation de l’archéologie ». Partout dans le monde, « l’attachement de l’archéologique aux projets nationaux ou ethno-nationalistes est un fil conducteur », dit-il. Le journal des arts.

Le modèle proposé du complexe Ram Mandir

Un vaste complexe est en cours de construction pour abriter le temple, qui mesurera 161 pieds de haut et comportera cinq dômes. En fait, plusieurs projets de développement sont en cours à Ayodhya en raison du temple, et non sans controverses. Un certain nombre de ses habitants auraient affirmé que ces développements les avaient injustement forcés de quitter leur foyer. Le Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra, une fiducie chargée de construire le temple, “était prêt à démolir tous les temples qui ne convenaient pas à ses projets et à les déplacer ailleurs”, selon le journal d’actualité indien. La caravane. Même si de nombreux médias ont annoncé que le temple serait inauguré le 22 janvier, sa construction reste incomplète. Cela est présenté comme une victoire du BJP qui a tenu une promesse électorale clé, peu avant les élections générales indiennes, qui auront lieu dans quelques mois.

Une nouvelle menace pour le patrimoine islamique

Patwardhan affirme que les événements d’Ayodhya encouragent les gens à fomenter des tensions similaires ailleurs. Ces dernières années, plusieurs sites du patrimoine, notamment les mosquées, ont été menacés par les nationalistes hindous. Début 2019, des habitants de l’État d’Uttar Pradesh, dans lequel se trouve Ayodhya, ont tenté d’enterrer une statue de Nandi – une forme de taureau qui, selon les anciennes écritures hindoues, garde l’entrée de la demeure de Shiva – près d’un mur de l’État. Mosquée Gyanvapi, une structure vieille de plusieurs siècles qui partage une limite avec le temple Kashi Vishwanath. À la mi-septembre 2023, quatre personnes ont été arrêtées pour avoir tenté de placer une idole de la déesse hindoue Sarasvati dans l’enceinte de la mosquée Kamal Maula, dans l’État du Madhya Pradesh. L’une des personnes arrêtées, un militant hindou du Mahasabha, a déclaré La caravane que la déesse lui était apparue dans un rêve « comme si elle s’était manifestée à ceux qui trouvèrent l’idole de Ram Lalla à Ayodhya… Si elle ne l’avait pas fait, il n’y aurait eu aucun cas, et il n’y aurait pas eu de Ram Mandir » . Les deux litiges sont actuellement en cours devant les tribunaux indiens.

En 2022, une plainte a été déposée au nom d’un agriculteur hindou local – apparemment soutenu par le Mahasabha hindou – alléguant que la mosquée Shamsi Jama, un site du patrimoine national vieux de 800 ans à Budaun, dans l’État de l’Uttar Pradesh, était une « structure illégale ». » construit sur un temple de Shiva démoli du Xe siècle. La même année, une mosquée vieille de 300 mètres située sur une autoroute du district de Muzaffarnagar, dans l’Uttar Pradesh, a été détruite. En janvier 2023, la mosquée Shahi, une mosquée du XVIe siècle située dans la ville de Prayagraj, dans la région de l’Uttar Pradesh, a été rasée au bulldozer dans le cadre d’un projet d’élargissement de la route.

« Après le verdict de Babri Masjid, le courage des forces communautaires a augmenté ; leurs yeux sont rivés sur nos lieux de culte »

Plus récemment, le 24 décembre 2023, la New Delhi Municipal Corporation (NDMC) a publié un avis public annonçant qu’elle avait demandé au Comité de conservation du patrimoine (HCC) du ministère du Développement urbain de démolir la mosquée Sunehri Bagh, une petite structure de l’ère moghole. situé sur un rond-point au cœur du centre de Delhi. Selon l’avis, il s’agissait « d’assurer une mobilité durable » aux abords du rond-point. Il prévoyait un délai d’environ une semaine pour que les objections à la proposition soient soumises.

DK Gupta, qui tient un petit snack sous la mosquée, raconte Le journal des arts qu’il y travaille depuis de nombreuses années. Il souligne le manque de circulation dans le quartier. « Le gouvernement ne saura pourquoi il fait cela que maintenant », dit-il. La mosquée Sunehri Bagh est classée par le HCC comme site du patrimoine de niveau III, une catégorie pour les structures qui évoquent « un intérêt architectural, esthétique ou sociologique ». Les plans de développement de la ville de New Delhi pendant la domination coloniale britannique ont démoli plusieurs bâtiments mais ont conservé un certain nombre de sites d’importance historique, dont cette mosquée.

La mosquée Sunehri Bagh est associée au combattant de la liberté Maulana Hasrat Mohani, membre de l’assemblée constituante qui a rédigé la constitution indienne en 1949, selon l’historien et défenseur du patrimoine Sohail Hashmi. Mohani était également un poète célèbre qui a inventé le slogan populaire « Inquilab Zindabad » (vive la révolution). « Chaque fois que l’assemblée constituante se réunissait, il restait dans cette mosquée », explique Hashmi. Les responsables gouvernementaux ont offert à Mohani une allocation pour son séjour dans la capitale, mais, selon Hashmi, le combattant de la liberté a refusé : « Je suis un combattant de la liberté, je n’essaie pas d’en tirer de l’argent », aurait-il déclaré. « La suppression de cette mosquée effacera toutes les preuves de cela. Rien que pour cela, ce bâtiment doit être préservé. C’est d’une importance historique », dit Hashmi.

« Il y a eu une tentative constante d’éroder notre patrimoine architectural médiéval ces derniers temps », a déclaré l’Indian History Congress, une organisation nationale d’historiens, dans une résolution contre la candidature du NDMC. « Après le verdict de Babri Masjid, le courage des forces communautaires a augmenté ; leurs yeux sont rivés sur nos lieux de culte », a déclaré Arshad Madani, qui dirige une faction du corps religieux musulman, le Jamiat Ulema-e-Hind. Le télégraphe Inde. « Nous prendrons toutes les mesures pour la sécurité de la mosquée ; l’administration doit éviter de commettre des activités illégales.