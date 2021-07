Alors que l’Inde envisage une bulle bio plus légère en Angleterre, voici comment le sport s’en sort sous les trottoirs

Si vous acceptez que les blocages et les restrictions de Covid-19 fonctionnent pour mettre les gens dans une sorte de cocon, alors vous comprendrez pourquoi être placé dans une bio-bulle, c’est comme fonctionner dans une coquille dans une coquille. Et la pression a maintenant commencé à se faire sentir sur les sportifs et les athlètes qui sont retournés dans les arènes sportives alors même que la pandémie souffle le chaud et le froid dehors. Alors que les Jeux olympiques doivent commencer à Tokyo la semaine prochaine, voici un aperçu de la façon dont les bio-bulles se sont comportées dans le sport.

Quelles sont les préoccupations concernant les bulles bio ?

Alors que plusieurs événements sportifs ont dû être annulés ou reportés, de nombreux événements de grande envergure ont été organisés avec succès, notamment les tournois de football Euro Cup et Copa Awerica, la finale du Championnat du monde test entre l’Inde et la Nouvelle-Zélande, l’Open de France et Wimbledon parmi les grands du tennis. événements. etc.

Tout événement a forcément dû fonctionner selon des protocoles et des contrôles de sécurité stricts étant donné que des restrictions ont été mises en place dans la plupart des pays alors que les gouvernements et les autorités sanitaires tentaient de contrôler la propagation de nouvelles infections. Le PDG de l’Angleterre et du Pays de Galles Cricket Board, Tom Harrison, a déclaré que même si les organisateurs envisagent un assouplissement important des restrictions pour le prochain match test Angleterre-Inde, ils devraient se conformer aux directives fixées par les autorités.

« Les directives sont établies par Public Health England (PHE), nous n’avons donc pas la possibilité de créer de nouvelles directives uniquement pour le cricket qui ne sont pas sanctionnées par PHE ou le gouvernement central », a-t-il déclaré récemment, ajoutant que, « il n’est pas impossible d’opérer dans le cadre de ces lignes directrices pour avoir un environnement réussi ». Ses commentaires interviennent alors que l’Angleterre est prête à entrer dans la phase finale de l’assouplissement des restrictions de Covid-19 à partir du 19 juillet. Le pays a accueilli la finale, et plusieurs matches plus tôt, de la Coupe d’Europe qui vient de s’achever, qui a vu la plupart des pays hôtes autoriser foules limitées dans les stades.

Harrison a suggéré que même si certains protocoles sont inévitables et seraient maintenus, « les joueurs en ont juste marre de la bio-sécurité et des bulles et de ce langage que nous sommes tellement habitués à utiliser ».

«Cela a eu un impact tellement néfaste sur la santé mentale des joueurs, le temps passé loin des familles. Nous ne sommes tout simplement pas en mesure d’exploiter ce genre d’environnement à l’avenir », a-t-il déclaré à Cricbuzz. Des joueurs comme le capitaine de l’équipe indienne Virat Kohli et l’Australien Mitchell Starc ont déclaré que les biobulles ne sont «pas durables», mais les biobulles ont jusqu’à présent été une caractéristique nécessaire du sport à l’époque de Covid, et il y en a une élaborée à mettre en place pour les Jeux olympiques.

Les Bio Bubbles sont-elles utiles ?

Une biobulle est essentiellement une zone à l’intérieur de laquelle toutes les personnes sont isolées des contacts extérieurs. Dans la zone désignée comme étant la bulle bio, les gens peuvent se mélanger avec des protocoles détendus mais ils ne peuvent pas quitter la bulle bio ni avoir de contact avec ceux qui sont à l’extérieur. Par exemple, pour Wimbledon cette année, les joueurs ont reçu une liste d’hôtels spécifiques où ils pouvaient séjourner, créant ainsi une bulle bio et évitant une exposition inutile.

Les personnes dans une bulle bio auraient normalement passé plusieurs tests Covid pour être autorisées à l’intérieur et pendant leur séjour, selon la durée de l’engagement, elles subissent plusieurs tests. La Super League indienne, un tournoi de cinq mois qui s’est terminé en mars de cette année et qui s’est tenu à Goa, est considérée comme un exemple réussi de bulle biologique au travail, car l’événement s’est déroulé sans qu’un seul cas ne soit signalé à l’intérieur de la bulle. Selon Le télégraphe, « Dix-huit biobulles dans les 14 hôtels de l’État côtier et près de 70 000 tests RT-PCR sur 1 635 personnes ont contribué au bon fonctionnement de l’ISL ».

Cependant, la Premier League indienne (IPL) n’a pas eu autant de chance et a dû être suspendu lorsque plusieurs cas parmi les joueurs et le personnel de soutien ont été testés positifs après que la bulle n’a pas réussi à tenir. Le tournoi T20 sera désormais de retour en septembre, mais se tiendra aux Emirats Arabes Unis, où s’est déroulée l’édition de l’année dernière.

À quel point les bio-bulles peuvent-elles être strictes?

Les experts disent que des protocoles stricts et leur mise en œuvre sérieuse sont la raison d’être des bulles biologiques. La National Basketball Association (NBA) des États-Unis a été un autre événement qui s’est terminé avec succès l’année dernière sans qu’un seul cas ait été signalé. Mais l’événement avait des règles très strictes qui prévoyaient une distanciation sociale stricte au sein de la bulle et des tests fréquents et des protocoles efficaces de recherche des contacts.

Mécanique populaire a cité un expert en maladies infectieuses disant que « si nous pouvions faire partout ce que fait la NBA dans sa bulle, nous nous débarrasserions du virus ».

Cependant, les experts s’accordent à dire que cela peut avoir un impact mental, en particulier pour ceux qui pourraient devoir passer des mois dans une bulle biologique. Comme, disons, l’équipe de cricket indienne, qui a commencé avec une bulle pour l’IPL 2020 l’année dernière en septembre, puis a effectué une tournée de trois mois en Australie avant d’accueillir l’Angleterre pour une tournée de deux mois. Ensuite, ils ont pris part à l’IPL de cette année jusqu’à ce qu’il soit écourté et se sont ensuite dirigés vers l’Angleterre pour la finale du Championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande et où ils sont maintenant prêts à affronter l’Angleterre ensuite. Entre-temps, le gardien-batteur Rishabh Pant et un membre du personnel de formation ont été testés positifs pour Covid.

