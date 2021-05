Alors que l’Inde augmente, le Bangladesh manque de coups et fait face à des variantes de virus

Samedi, les autorités sanitaires ont déclaré que pour la première fois, un variant de coronavirus initialement identifié en Inde avait été détecté au Bangladesh, sans fournir plus de détails. Pendant des semaines, les variantes sud-africaines ont dominé les échantillons séquencés au Bangladesh. On craint que ces versions se propagent plus facilement et que les vaccins de première génération puissent être moins efficaces contre elles.